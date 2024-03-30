«Факел» – «Оренбург»: прогноз и ставки от БК Pinnacle (31.03.2024)

1711809192

вчера, 17:33

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 22-го тура Премьер-лиги чемпионата России «Факел» – «Оренбург», который состоится 31 марта 2024 года

«Факел»

«Огнеопасные» на данный момент в турнирной таблице чемпионата России занимают одиннадцатое место. Вспомним несколько футбольных поединков с участием «Факела» за последнее время. В рамках матча 19-го тура РПЛ «Факел» раскатал ничью в гостях с «Нижегородцами» (1:1).

10 марта со счётом 2:0 «Факелоны» выиграли на выезде у московского «Спартака».

«Оренбург»

Четырнадцатую строчку турнирной таблицы Премьер-лиги занимают на сегодняшний день «Оренбуржцы». Рассмотрим недавние матчи с участием «Городских», чтобы оценить шансы команды в предстоящем матче с «Факелонами». В матче прошлого тура чемпионата с минимальным счётом «Оренбург» на своём поле одержал победу над «Балтийцами».

В четвертьфинале Кубка России с общим счётом 2:3 по сумме двух встреч «Городские» уступили московскому «Спартаку».

Котировки БК Pinnacle

Победит «Факел» – 2.22

Ничья – 3.45

Победит «Оренбург» – 3.35

Победит «Факел» с форой -1.5 гола – 4.10

Тотал голов больше 2.5 – 2.15

Тотал голов меньше 2.5 – 1.68

Статистика

Две победы одержали «Огнеопасные» в пяти последних матчах

За такой же период «Оренбург» взял верх над своими соперниками в трёх матчах

Три очные встречи команд из пяти крайних завершились исходом тотал больше 2.5 мячей за игру.

Прогноз

На кураже после победы над «Спартаком» воронежская команда обыграет на своём поле в предстоящем матче «Оренбуржцев». Компания Pinnacle ставку предлагает сделать в будущей встрече на победу команды «Факел» с коэффициентом 2.22. Не без труда, но свои три очка «Огнеопасные» возьмут.