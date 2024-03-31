«Лечче» – «Рома»: прогноз и ставки от БК Pinnacle (1.04.2024)

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 30-го тура Серии A чемпионата Италии «Лечче» – «Рома», который состоится 1 апреля 2024 года
«Лечче»
«Салентийцы» на данный момент в турнирной таблице чемпионата Италии занимают тринадцатую строчку. Рассмотрим недавние матчи с участием «Жёлто-красных» из Лечче за последнее время. В рамках матча 28-го тура чемпионата Италии «Лечче» дома проиграло «Вероне» с минимальным счётом.
16 марта на выезде со счётом 1:0 «Салентийцы» выиграли у «Морских коньков» из Салерно.
«Рома»
Римская «Волчица» на сегодняшний день в турнирной таблице итальянской Серии A находится на пятом месте. Освежим в памяти результаты нескольких футбольных поединков с участием «Ромы» за последнее время. С общим счётом 4:1 по сумме двух встреч «Волчица» уверенно обыграла «Чаек» из Брайтона.
17 марта с минимальным счётом «Рома» одержала победу над «Чёрно-зелёными» из Сассуоло.
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Лечче» – 4.40
- Ничья – 3.75
- Победит «Рома» – 1.84
- Победит «Рома» с форой -1.5 гола – 3.15
- Тотал голов больше 2.5 – 2.03
- Тотал голов меньше 2.5 – 1.79
Статистика
- Только одну победу одержали «Салентийцы» в пяти крайних матчах
- За такой же период «Рома» выиграла своих оппонентов в трёх встречах
- Четыре очные встречи команд из пяти крайних завершились исходом тотал больше 2.5 мячей за игру.
Прогноз
«Волчица» из Рима вполне может ещё побороться за более высокие места в чемпионата Италии. Три очка можно увозить из Лечче в предстоящем футбольном поединке. В будущей игре компания Pinnacle ставку предлагает сделать на победу «Ромы» с коэффициентом 1.84.