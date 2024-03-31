«Лестер Сити» – «Норвич Сити»: прогноз и ставки от БК Pinnacle (1.04.2024)

1711917643

вчера, 23:40

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 40-го тура Чемпионшипа чемпионата Англии «Лестер» – «Норвич», который состоится 1 апреля 2024 года

«Лестер»

«Лисы» на сегодняшний день в турнирной таблице чемпионата занимают третье место. Рассмотрим недавние матчи с участием «Лестера», чтобы спрогнозировать возможный исход будущей встрече с «Канарейками». В четвертьфинале Кубка Англии с разницей в пару мячей «Лисы» уступили лондонским «Пенсионерам» (2:4).

29 марта с минимальным счётом «Лестер» в гостях проиграл «Зарянкам» из Бристоля.

«Норвич»

«Жёлто-зелёные» на данный момент в турнирной таблице Чемпион Лиги находятся на шестой строчке. Освежим в памяти результаты нескольких футбольных поединков с участием «Норвича» за последнее время. Три победы одержали «Канарейки» в трёх своих крайних матчах. В сухую, забив три гола, «Жёлто-зелёные» выиграли у команды «Сток Сити».

29 марта со счётом 2:1 «Норвич» взял верх над «Канарейками».

Котировки БК Pinnacle

Победит «Лестер» – 1.65

Ничья – 4.10

Победит «Норвич» – 4.70

Победит «Лестер» с форой -1 гол – 2.08

Тотал голов больше 2.5 – 1.63

Тотал голов меньше 2.5 – 2.23

Статистика

В трёх крайних очных встречах «Лестер» выигрывал у «Норвича»

Только одну победу одержали «Лисы» в пяти последних матчах

За такой же период «Канарейки» обыграли своих оппонентов в четырёх встречах.

Прогноз

С коэффициентом 1.65 в будущей игре компания Pinnacle ставку предлагает сделать на победу «Лестера». Несмотря на поражения в недавних матчах, в предстоящем футбольном поединке не без труда, но хозяева возьмут верх над гостями из Норвича.