«Ливерпуль» определился с основным кандидатом на роль нового тренера. Крутая и опасная ставка после отказа Хаби Алонсо

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сегодня, 12:56

Аморим любит атаковать, но не играет «4-3-3».

В шорт-листе неожиданный лидер

Директора Эдвардса, который ушёл из «Ливерпуля» отдохнуть, чем подставил Клоппа и клуб, уговорили вернуться. Но теперь Майкл генеральный босс клуба. Эдвардс определился с именем замены для себя любимого, спортивным директором «Ливерпуля» станет Ричард Хьюз, один из создателей «Борнмута». Двух управляющих успели спросить о планах во время поиска замены Клоппа. Оба ответили, что им нравятся молодые специалисты с атакующей философией футбола.

Моуриньо точно не возглавит «Ливерпуль», а Де Дзерби – проверенный в АПЛ кандидат из «Брайтона», получает звонки из Германии. У двух больших клубов – «Ливерпуля» и «Баварии», был идеальный кандидат. Зовут его Хаби Алонсо. Но наставник «Байера» отказался от переезда, останется в Леверкузене на год. Алонсо может стать соперником Клоппа, если Юргена уговорят возглавить «Барселону», и Анчелотти уйдёт на пенсию, отдав «сливочных» в руки испанца.

«Ливерпуль» присматривается к Симоне Индзаги. Но насколько хорошо итальянский специалист адаптируется в Англии? Наставник «Интера» сформирован как тренер. Если Эдвардс и Хьюз хотят пригласить голодного человека со свежим взглядом, то пути ведут к Амориму. Хотя португалец почти всю жизнь дома, лишь ездил на заработки в Катар футболистом, он открыт к новому. Рубен не был фаворитом в шорт-листе «Ливерпуля», но может оказаться главным тренером знаменитого клуба. Пора знакомиться.

За наставника потребуют деньги

«Спортинг» не «Бенфика», но тоже умеет воспитывать будущих суперзвёзд футбола, вроде Криштиану Роналду. «Ливерпуль» не сможет забрать Аморима бесплатно, его контракт этим летом стоит около 15 миллионов евро. Через год планка будет ниже, но к тому времени вряд ли «красным» понадобиться тренер «Спортинга». Клуб из Лиссабона был чемпионом несколько лет назад под руководством Аморима, а сейчас снова претендует на титул, хотя «Бенфика» и «Порту» по-прежнему сильные и опасные команды.

Сам «Спортинг» выкупил Аморима у «Браги» за 20 миллионов евро. Огромные деньги за юного наставника, но не пожалели. «Львы» с Рубеном стали чемпионами впервые за 19 лет, а ещё португальский клуб неплохо выступает в еврокубках. В Лиге чемпионов вылетели от «Манчестер Сити» в плей-офф. В Лиге Европы выбивали «Арсенал», их остановил только «Ювентус». А сейчас справился Миранчук, помог «Аталанте». «Спортинг» не выходил в большие финалы, но Аморим выжимает максимум.

У Рубена есть характер. Например, зарубил идею вернуть Роналду в «Спортинг». По интервью Криштиану видно, что рассматривал этот вариант. Но когда узнал позицию тренера, то обиделся. Теперь великий снайпер заверяет, что не собирался в родной клуб. Без Роналду тренер Аморим играет по схеме «3-4-2-1». Именно базовая модель тренера отпугивает людей из «Ливерпуля». Стоит ли всё ломать после Клоппа? А если заставить Аморима перейти на «4-3-3», то хватит ли у 39-летнего тренера опыта?

У «красных» нет безопасных вариантов

Даже Хаби Алонсо мог не справиться. Нет гарантий, когда уходят фигуры масштаба Фергюсона, Венгера и Клоппа. «Манчестер Сити» тоже не сможет легко заменить Гвардиолу. Но базовую идею боссов «Ливерпуля» понимаем, ищут молодого наставника. Аморим возглавил «Брагу» в 34 года, подходит идеально. Умеет хорошо стартовать. В первом серьёзном клубе выиграл 10 из первых 13 поединков. В «Спортинге» Рубен проиграл один матч за чемпионский сезон, но неудача случилась после обеспечения «золота».

Тренер требует от своих центральных защитников активного участия в прорыве первой линии прессинга соперника. В тройке есть переученный левый защитник, а один из оборонцев часто уходит в центр поля. Никого не напоминает? Да, это фишки «Манчестер Сити» со Стоунзом, который помогает Родри. А Коатес помогал Угарте до перехода последнего в ПСЖ . Аморим в фазе высокой атаки перестраивает команду на «3-2-4-1», латерали поднимаются невероятно высоко, что в Англии повторить будет намного сложнее.

Также португалец использует фишки Хаби Алонсо – перегруз фланга и выход в атаку зигзагами. Его вингеры легко становятся инсайдами и занимают позиции на полуфлангах. У «Спортинга» гибкая игра, ограниченная только классом футболистов. У клуба из Лиссабона не все в составе такие мощные, как у «Ливерпуля». Аморим любит менять позиции футболистов. У него нападающий может стать латералем. И это важно для «красных», где надо будет подумать о позиции Александер-Арнольда, если Трент не сорвётся в «Реал».

Собослаи и Нуньес тоже не просто банальные хавбек и форвард, умеют менять позиции. У «Спортинга» Аморима классный высокий прессинг, что важно для «Ливерпуля». Вот только все переключения вертятся вокруг пятёрки в обороне, а «красным» вряд ли стоит переходить на такую схему. Или как раз новизны не хватает? Клопп создал волевую команду, но не сказать, что действия «Ливерпуля» при возвращении к своим воротам идеальные. Ван Дейк активно подчищает за напарниками, но на флангах и в опорной зоне бывали ошибки.

Особенно когда не успевал сыграть за двоих чемпион мира МакАллистер. Аморим любит удваивать опорную зону. Его защитники держатся высоко, но компактно. И тройка в атаке постоянно в движении. Рубен может настроить конкретного футболиста на выдающийся сезон. Центральный нападающий «Спортинга» Дьёкереш перешагнул отметку в 50 результативных действий за сезон. Аморим имеет чёткие представления о победной тактике, «Ливерпулю» придётся подстраиваться под нового наставника. Рубен не копия Клоппа.