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В ПАОКе не подтвердили слухи о возможном назначении Ивича

сегодня, 16:56

Глава футбольного департамента ПАОКа Пантелис Томареис прокомментировал информацию о том, что главного тренера команды Развана Луческу, в случае, если клуб не станет чемпионом Греции, может сменить Владимир Ивич. Сербский специалист в марте был уволен из «Краснодара».

ПАОК находится в четвертьфинале Лиги Конференций и борется за чемпионство. Как вы можете спрашивать после этого про возможный уход Луческу из клуба? Мы только что продлили с ним контракт. Те, кто распускают такие слухи, — сумасшедшие люди.

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