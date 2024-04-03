В ПАОКе не подтвердили слухи о возможном назначении Ивича

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сегодня, 16:56

Глава футбольного департамента ПАОКа Пантелис Томареис прокомментировал информацию о том, что главного тренера команды , в случае, если клуб не станет чемпионом Греции, может сменить . Сербский специалист в марте был уволен из «Краснодара».