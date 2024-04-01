Защита «Динамо», шутники из «Зенита» и «Спартака». Символическая антисборная 21-го тура РПЛ

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сегодня, 09:29

Все фавориты потеряли очки.

Вратарь

Денис Адамов («Зенит»)

Лещук и Акинфеев сыграли неудачно, но важна цена ошибки. Адамов подарил быстрый гол «Крыльям Советов», удобный соперник забрал очки у «Зенита». Голкипер передал конкурентам чемпионов два очка, которые в итоге могут оказаться решающими в РПЛ . А вот «Динамо» проиграло бы без неудачного паса Лещука. ЦСКА вне чемпионской гонки, тоже другая цена ошибок.

Защитники

Фабиан Бальбуэна («Динамо»)

Бальбуэне матч против «Ростова» должен сниться в кошмарах. Так играть нельзя. Отмечали несколько туров назад, что у Фабиана, похоже, есть лишний для футбола вес. Но даже в случае сброса килограммов на боках у ветерана не появляется скорость. На опыте тоже не сыграл, как и Паршивлюк с Дасой на двух флангах. Защитники «Динамо» помогли «Ростову».

Кирилл Гоцук («Пари НН»)

Удалился и доказывал арбитру, что сыграл мяч. Формально так и было. Шипы бутсы капитана «Пари НН» сначала прошлись по мячу, а потом врезались в ногу соперника ниже колена. Жуткий эпизод, который мог завершиться страшной травмой. Безрассудное поведение опытного Гоцука правильно оценено красной карточкой. «Пари НН» проиграл «Балтике», разочаровали Юрана.

Роберто Фернандес («Динамо»)

Скаутам, который нашли для «Динамо» Фернандеса и Маричаля, премию лучше не выписывать. Роберто смешно играл головой, его легко проскакивали Голенков и Мохеби. Парагваец ошибался позиционно, мешал напарникам правильно защищаться и поучаствовал в результативной гостевой победе «Ростова» над «Динамо». Фернандес снижает шансы Лички на титул.

Полузащитники

Дарко Тодорович («Ахмат»)

Сложно понять, зачем «Ахмат» так высоко расположил линию обороны, упростили «Рубину» задачу. Перехваты Зотова и его казанской компании работали. Правый латераль Тодорович потерял мяч на чужой половине поля, оставив за спиной пространство. Так «Рубин» забил второй мяч до перерыва. В концовке «Ахмат» отыграл один гол, но Тодорович проиграл.

Саша Зделар ( ЦСКА )

Сербский полузащитник своей непонятной игрой объясняет, почему «армейцы» больше не чемпионы. Если забрать Зделара, то ничего для ЦСКА не изменится. При этом решение играть с Обляковым в атаке оставило Чалова на лавке. Федор вышел вместо напарника Саши, чилийца Мендеса. А серб даже за полный матч ничем не помог. ЦСКА отдал очки против «Сочи».

Иван Олейников («Ахмат»)

Странно сыграл в обороне, когда «Рубин» забивал два мяча. Оба раза у Ивана был шанс помочь команде, особенно в первом эпизоде, но Олейников медлил. Не удивляет, что тренерский штаб убрал его с поля. Иван может показать себя в атаке, но во время резких выпадов «Рубина» полузащитник «Ахмата» сыграл неграмотно. Его напарника Тимофеева тоже не за что хвалить.

Михаил Игнатов («Спартак»)

Может, Абаскаль проиграл Игнатову в карты место в основу до начала сезона? Как можно объяснить появление Михаила в старте, если каждый раз один сценарий? Понятно, что Угальде резвился на другом конце света, устал. Но есть вариант с одним центральным нападающим. Так лучше, чем убивать репутацию Игнатова, который не готов к основе «Спартака» в РПЛ .

Сергей Паршивлюк («Динамо»)

На опыте забрал у Скопинцева место левого латераля, но разве с Паршивлюком «Динамо» лучше обороняется? Атакует точно хуже, но в защите Сергей тоже «привез» несколько моментов против «Ростова». Роналдо, игравший правого вингера у соперника, четко разбирался в нескольких эпизодах и мог отличиться забитым мячом. «Динамо» мешает медлительность Сергея.

Нападающие

Саид Хамулич («Локомотив»)

У «железнодорожников» хорошие скауты. И поскольку они знают от тренерского штаба о плачевном игровом состоянии Дзюбы, то набрали нападающих. Но против «Краснодара» Сулейманов забил в свои ворота, а Хамулич испортил идеальную контратаку во втором тайме. У Саида непростая судьба, желаем ему успехов. Но на первый взгляд у игрока проблемы с классом.

Матео Кассьерра («Зенит»)

А где был лучший снайпер сезона в Самаре? Семьдесят три минуты на поле, но ни одного удара в створ ворот. Всего одна неточная попытка. Кассьерра разочаровал, поскольку в матче, когда забил правый инсайд Артур и активно сыграл слева Мостовой, не хватило как раз грамотной работы центрального нападающего. В плотной опеке не озадачил физически мощных конкурентов.

Главный тренер

Владимир Федотов ( ЦСКА )

Оборона «Динамо» как стихийное бедствие, Личка не может повысить класс защитников, которые в клубе были до его появления. «Спартак» не реализовал моменты, в чём Абаскаль прямо не виноват, хотя тактически Гильермо ошибался. Поэтому отметим наставника ЦСКА . Играл против последней команды сезона, своего бывшего клуба, но снова допустил осечку.

Статистика весны. Ноль голов «Спартака»

Пятьдесят ударов в трех поединках, а голов нет. Играли не только против «Зенита» на выезде, но также против «Факела» и «Урала» дома, поэтому никаких оправданий быть не может. Команда Ганчаренко шла на одних поражениях, постоянно пропускала мячи, но встретили парней Абаскаля – Помазун отбился от чужих атак, хотя вес промахов в этом случае даже выше.

Судейская ошибка недели. «Спартак» и пенальти

Есть повторы, ими нужно пользоваться. Арбитр ВАР в матче «Спартака» и «Урала» должна была после фола Кулакова на Зиньковском оповестить главного арбитра, что важно посмотреть момент самостоятельно. Фол был на линии, именно туда опустилась стопа защитника «Урала». По правилам это пенальти. «Спартак» должен быть более зрелой командой в будущем, обеспечивать себе домашние победы с большой разницей. Но раз без Промеса мало класса в атаке, то отметим ошибку Москалёва и помощников.