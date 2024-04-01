Футболисты, остановившие «Спартак» и ЦСКА. Символическая сборная 22-го тура РПЛ

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сегодня, 18:29

А «Ростов» заслужил отдельные комплименты.

Вратарь

Илья Помазун («Урал») – хладнокровие тура

Ломаев из «Крыльев Советов» пропустил лишь раз от «Зенита», а Помазун из «Урала» не пропускал против «Спартака» в Москве. Оба голкипера – герои тура, но в сборную берем человека, который планомерно собирал сейвы. Восемь спасений Ильи против четырех включений в игру Ивана. Вратарь ЦСКА , находящийся в аренде в «Урале», точно заинтересовал большие клубы.

Защитники

Роберто Фернандес («Балтика») – совпадение недели

Уникальный случай. В сборной и антисборной одного тура тезки и однофамильцы, два Роберто Фернандеса. Но если парагваец из «Динамо» проиграл 1:4 дома «Ростову», то боливиец из «Балтики» обыграл дома «Пари НН». Роберто выложился: перехваты, отборы и передачи под удар, всё было в арсенале латераля, который вряд ли надолго задержится в «Балтике».

Лукас Фассон («Локомотив») – концентрация тура

Оборона «Локомотива» постоянно ошибается, поэтому надо присматриваться, чтобы выделить одного человека с положительной стороны. Но персонально у бразильца Фассона очень много верных решений. Лукас прекрасно владеет мячом, четко его отбирает, грамотно занимает позицию для выноса от своих ворот. Фассону лишь 22 года, из него может вырасти звезда РПЛ .

Фернандо Итало («Урал») – подстраховка тура

«Спартак» много и бессмысленно атаковал. Кулаков – правый латераль «Урала», едва не доигрался до пенальти, а вот Итало наоборот сделал всё, чтобы сейвы Помазуна не перекрыли жирным поражением. Фернандо подстраховал свою команду на линии ворот, но вдали от неё тоже отработал прилично. Бонгонда не был так заметен, как Зиньковский на другом фланге.

Руслан Безруков («Рубин») – активность выходных

Казанцы хорошо выходили в атаку после огрехов футболистов «Ахмата». Нередко делали это левым флангом, где сыграл Руслан. Безруков не позволил Тодоровичу провести сильный поединок. Молодой футболист надежен у своих ворот, и только по игре с мячом надо прибавлять. Если у Безрукова станут точнее передачи, то Рахимов будет и дальше доверять Руслану слева.

Полузащитники

Данил Глебов («Ростов») – уверенность тура

Против «Динамо» Глебов провёл поединок для скаутов и спортивных директоров других клубов. Если весной Данил будет в такой форме, то этот отрезок станет для него последним в футболке «Ростова». Футболист сборной России понравился агрессивностью, выбором позиции и точностью действий. У Глебова гол в ворота «Динамо» и несколько созданных моментов.

Мартин Крамарич («Сочи») – реванш выходных

ЦСКА обыгрывал в гостях «Сочи» с разницей в два мяча. А затем напарники решили подсунуть Акинфееву свинью. Финалом попытки «Сочи» отыграться стал удар Крамарича. Словенец не всегда стабилен, у него были незаметные отрезки в сезоне. Но когда Мартин в порядке, то невероятно опасен в атаке. На его счету два удара и четыре последних паса на напарников.

Максим Глушенков («Локомотив») – спаситель недели

В матче «Локомотива» и «Краснодара» никто не сыграл на одном дыхании. Но если искать человека, который в итоге смеялся последним, то это Максим. Глушенков забил ответный гол, помог «Зениту» и «Динамо» зафиксировать «Краснодар» рядом в таблице. «Горожане» не обыграли Галактионова в гостях, но не благодаря тренерской работе. Глушенков выручил команду.

Виктор Давила ( ЦСКА ) – плеймейкер тура

У ЦСКА было двенадцать моментов у чужих ворот в результате комбинаций. Пять из них создал именно Давила. Виктор отдавал важные предпоследние пасы и классно сыграл на левом фланге. Посмотрим, каких футболистов Федотов выберет в будущем, но у Чалова и Файзуллаева появился серьезный конкурент, помимо Облякова. Давила может прибавить этой весной.

Нападающие

Мохаммад Мохеби («Ростов») – финты недели

Герой тура. Голевая передача на Глебова была невероятной, мягкий переброс защитника. Второй гол Мохеби тоже красивый, ведь накрутил соперников из «Динамо». А первый мяч иранского вингера и оттянутого форварда стал особо полезным, так как обезоружил «Динамо». С 0:3 после первого тайма сложно. Мохеби не хватило для полного счастья только хет-трика.

Мирлинд Даку («Рубин») – настырность тура

У «Рубина» командная победа. Классно сыграл инсайд Вада, перехватывал мячи Зотов, на фланге полезен Безруков. Но все усилия не принесли бы успех без настырности албанского форварда Даку. Мирлинд сделал голевую передачу на Ранджеловича и забил сам, когда классно включился в резкую контратаку команды Рахимова. По движению «Рубин» в порядке.

Главный тренер

Валерий Карпин («Ростов») – лёгкость тура

«Ростов» выдал лучший старт года в своей истории, хотя встретили очень сложных соперников – «Крылья Советов», «Краснодар» и «Динамо». Три победы подтверждают, что Карпин зимой хорошо поработал. Конечно, ростовчане выступают намного хуже, чем год назад, если считать набранные очки. Но Валерий Георгиевич собрал разобранную осенью команду.

Особенность тура. Одна победа на восемь лидеров