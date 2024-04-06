Абаскаля не уволят даже после провального дерби. «Динамо» мотивировано поражением от «Ростова»

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сегодня, 16:14

Личка может снова разобрать «Спартак».

«Зенит» не наказал за провал с «Ростовом» — нужно скорее реабилитироваться

- Топ-клубы должны быстро абстрагироваться от неудач, сделав правильные выводы. Для «бело-голубых» отрезвляющим стал домашний поединок против «Ростова». У москвичей стали закрадываться мысли, что они готовы конкурировать за чемпионство с «Зенитом». Но Фёдор Смолов правильно отмечал: такой результат – на тоненького. Плотность в таблице такая, что «Динамо» может быстро оказаться за бортом. После двух побед – в дерби над «Локомотивом» (2:1) и «Ахматом» (2:0) – команда поддалась соблазну записаться в чемпионскую гонку. «Ростов» же показал, что для участия в ней «бело-голубым» не хватает надёжной обороны, жёсткости в ведении своей линии игры и чемпионских повадок. Слишком легко южане перекусили москвичей, забили дважды и оформили «сухую» победу в гостях. Можно представить, чтобы так сыграли «Зенит» или осенний «Краснодар»? Нет конечно!

- Важной и своевременной стала победа над « СКА -Хабаровском» в Кубке России. Подопечные Марцела Лички и так проиграли две последних встречи – перед матчем с «Ростовом» уступили «Зениту» в Санкт-Петербурге и вылетели из верхней сетки Кубка. Теперь им предстоит дорога в Пути регионов.

- И сразу «Динамо» попало в интригующий сюжет – в полуфинале играть предстоит с «Оренбургом», бывшей командой своего главного тренера. Южноуральцы подготовили для «бело-голубых» отличного специалиста. Дали ему шанс, не рубили с плеча, когда что-то шло не так – а при открытом и авантюрном футболе Лички иногда случались провалы. Чех отплатил, подняв оренбуржцев в РПЛ и привив команде узнаваемый почерк. Прошлогодний «Оренбург» — самобытный и колоритный. Украшение Премьер-Лиги. Марцел заслужил повышение, и самое главное – в «Динамо» образуется такая же тёплая атмосфера в раздевалке. Игроки готовы биться за тренера. Но теперь менеджеру предстоит вернуться в ставший родным город. И мало того – обнаружить, что от заданного им вектора ничего не осталось, клуб растерял свой шарм.

- У москвичей напряжённый график в ближайших матчах. Дерби они проведут дома – а после отправятся колесить по России. Предстоит сыграть с «Уралом» в Екатеринбурге – «шмели» борются за выживание и, кажется, нащупали нить игры. Затем – «Пари НН» в Нижнем Новгороде, где команда Сергея Юрана вообще не даёт шанса на очки. Против глубокой обороны «Динамо» будет тяжело. И, собственно, Оренбург. Даже в таких реалиях «бело-голубым» нельзя сбавлять темп – это продолжение проверки на прочность.

Ориентировочный состав «Динамо» (4-3-3): Лещук – Паршивлюк, Фернандес, Бальбуэна, Даса – Чавес, Лаксальт, Карраскаль – Бителло, Тюкавин, Макаров.

Никто больше не воспринимает Абаскаля за тренера «Спартака»

- Неделю назад Абаскаль так объяснял выбор стартового состава на игру 22-го тура с «Уралом»:

Стартовый состав не зависит от тех людей, которые пишут что-то, хотят чего-то – чего-то плохого, навредить. Стартовый состав подсказывает мне Бог. Как он решает – мы делаем то же самое.

Бог, видимо, тоже хочет, чтобы Гильермо ушёл из «Спартака». Куда интереснее другая деталь – испанский менеджер ссылался на абстрактного другого и после игры. Комментарии больше отдают сумасшествием – на вопрос о вероисповедании специалист ответил, что не является лжецом, как другие.

- Проблема не только в самих репликах тренера. Проблема в том, что они лишь порождают новые догадки. Есть вероятность, что такие реплики адресованы журналистам, которые перед матчем публиковали инсайд, что коуч недоволен Максименко и требует от руководства нового вратаря (потом, кстати, информацию признали фейковой). Или уже просто не держит удар, поплыл.

- От клуба ничего не ждут. В спортивной плоскости команда проваливает весну – 1 победа в 4 матчах. Да и та – в ничего не решающем поединке с резервистами «Оренбурга». При этом «красно-белые» становятся жертвой простых крестьян из «Факела», теряют очки с «Уралом». Гильермо никак не реагирует. Но в этом и ошибка руководства. Клуб не расстался с Абаскалем, когда это требовалось. Сейчас делать это поздно – сезон в разгаре, топ-тренера под длительную дистанцию получится пригласить только в межсезонье. Боссы почти не общаются с журналистами, параллельно проигрывают в каждой конфликтной ситуации – Промеса собираются отправить в Нидерланды, агент Джикии открыто говорил, что контракт не продлят при Абаскале.

- Для тех, кто уже не следит за таблицей – «красно-белые» отпустили топ-3 на 6-9 очков, сами уже за пределами пятёрки, а снизу поджимают набравшие ход «Рубин» и «Ростов», «Крылья» тоже сильны.

Ориентировочный состав «Спартака» (4-4-2): Максименко – Хлусевич, Бабич, Дуарте, Зобнин – Зиньковский, Пруцев, Литвинов, Бонгонда – Игнатов, Соболев.

Команды пропагандируют открытый футбол

- Чего только стоят две кубковые встречи в этом сезоне! Первый круг – «Спартак» дома к 20-й минуте ведёт 3:0, на 24-й Зиньковский вколачивает 4-й. Итог – 4:1. Второй круг – уже «бело-голубые» на своём поле устраивают деконструкцию «Спартака» и побеждают 3:0.

- В прошлом сезоне из таких примеров была реактивная ничья – 3:3 – в апреле. Тогда команды просто забыли о центре поля, играли в дворовый футбол.

Прогноз Soccer.ru: в этот раз тоже будет много голов. Но «Динамо» есть за что и за кого бороться. «Спартаку» — нет. Победят «бело-голубые».