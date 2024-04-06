Пособник «Болоньи», дворовый футбол в дерби, бронзовый матч «Боруссии». Топ-игры выходных

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сегодня, 10:46

Переносимся в пекло итальянских разборок.

Противостояние тренеров-новичков в римском дерби

Дерби не будет влиять на расклады в топ-3 – ни те, ни другие не включены в чемпионские разборки и могут как максимум претендовать на пятёрку. Но в таблице команды поблизости – «жёлто-красные» с 52 очками идут на 5-м месте, «орлы» хотят вклиниться в зону еврокубков с 7-го места при 46 баллах в активе.

Одним словом, не золотое время. Новые краски захиревшему противостоянию могут придать новые тренеры. Даниэле Де Росси будет отвечать за дух дерби. Он-то застал «Рому», когда команда была одним из итальянских флагманов и серьёзной силой в Европе. Застал и «Лацио» — бронзового призёра Серии А.

Итальянец пришёл в «Рому» как раз, чтобы освежить воспоминания римлян, привить молодёжи менталитет победителей. И в целом отлично получается – в 14 матчах под его руководством «жёлто-красные» проиграли лишь дважды. Одна победа в недавних 4 матчах, ничья с «Лечче» смущают – но и римлянам пока рановато врываться в зону ЛЧ .

А «Лацио» — в поисках себя после Маурицио Сарри. Тренер ушёл после вылета из ЛЧ и 1:2 от «Удинезе», оставил пожар – говорил президенту, что чувствовал себя преданным, болельщики заподозрили стагнирующего Чиро Иммобиле. Семья итальянца подверглась травле, футболист даже присматривает себе новую команду. И всё это – после прошлогоднего серебра.

У «Боруссии» — матч за брозну

Горько и неприятно – но дортмундцам в этом сезоне приходится обходиться мелкими интригами. Хотя им и этого достаточно – после зимней хандры клуб преобразился.

Видимо, причина былых неудач – не столько в Эдине Терзиче. Немцу приходится работать с тем, что есть, а на том отрезки сразу несколько лидеров оказались в лазарете. Зато теперь «шмели» в огне – в 2024 году они проиграли 1 матч из 13, 9 раз одержали победу.

Внезапно догнали команды из топ-3, а в прошлом туре отомстили «Баварии» за унижение в прошлом сезоне – раздавили их на глазах у мюнхенских болельщиков (2:0). Сейчас наступает главный экзамен. «Боруссия» на 4-м месте и отстаёт от «Штутгарта» на 4 очка. И играть предстоит как раз со «швабами». И те, и другие в отличной форме. В пользу «Штутгарта» — огромная мотивация от первой за 15 лет борьбы за медали, в пользу дортмундцев – домашние стены и свежесть последних побед, в том числе над мюнхенцами.

МЮ – потенциальная жертва еврокубковых разборок

Будь манкунианцы хоть чуточку стабильнее – и шли бы в топ-5. Им постоянно не хватает концентрации, чтобы дожать и взять необходимые очки. Так было с «Брентфордом», это же произошло с «Челси» в предыдущем туре.

«Красные дьяволы» своими ошибками обеспечили лондонцам 2:0 к 20-й минуте, рванули в атаку. Отыгрались и даже вырвались вперёд – а затем подарили ещё 2 мяча. Снова с пенальти, потом – с углового.

На этом проблемы «Юнайтед» не заканчиваются – предстоит сыграть с ещё более грозным соперником в лице «Ливерпуля». Нынешний МЮ легко могут принести в жертву чемпионских разборок. В тройке по-прежнему огромная плотность. Мерсисайдцы вырвались в лидеры после ничьей «Арсенала» и «Сити», пока всё обстоит так же. Отрыв от «канониров» — 2 очка, от «горожан» — 3.

Но не стоит забывать – МЮ часто удивляет результатами, которых от них никто не ждёт. Со знаком «минус» – вылет из группы ЛЧ с «Галатасараем» и «Копенгагентом». И со знаком «плюс» — фееричные 3:2 с «Астон Виллой» после 4 матчей без побед и 4:3 с «Ливерпулем» в Кубке.

Личка – палач для Абаскаля

А надо ли такой матч включать в список с приставкой «топ»? Вообще – нет. «Спартак» разваливается на ходу. Абаскаль поплыл – это видно даже по его послематчевым комментариям. Руководство затянуло с отставкой, не попрощалось с испанцем, когда стоило – и теперь придётся терпеть это издевательство до лета (топ-специалист не придёт в разгар сезона). И это прямо сказывается на содержании.

«Динамо» — симпатичный проект с семейной обстановкой между тренером и игроками, но тоже не без изъянов. В чемпионскую гонку москвичи включились авансом – на фоне стагнации «Краснодара» и ничьих «Зенита» со «Спартаком» и «Крыльями». И «Ростов» показал объективный уровень москвичей – они оставляют слишком много свободного пространства сопернику, не умеют вытаскивать неудачные матчи.

Сомнительное, но всё же достоинство этой пары – часто команды показывают искромётный футбол. С шашками наголо, крупными счетами. Как в октябрьском (победа «Динамо» 3:0) или августовском (победа «Спартака» 4:1) матче Кубка. Или как во втором круге прошлого чемпионата (3:3).

«Фиорентина» — пособник «Болоньи» по штурму топ-3

«Ювентус» сейчас в настолько болезненном состоянии, что каждый тур приближает его к падению из топ-3. У команды – только 2 победы в последних 10 матчах, на фоне недавней чемпионской гонки их нынешнее отставание от «Интера» смотрится смешно – 20 очков. «Милан» уже опережает «старую синьору» на 6 баллов.

И снизу уже стучатся – Тиаго Мотта отлично подготовил «Болонью», команда теперь выигрывает конкуренцию за ЛЧ у «Ромы» с «Аталантой». И самое удивительное – приближается к «Юве». Отставание составляет всего 2 балла, так что за пределами тройки «бьянконери» могут оказаться в ближайшее время.

В этом плане «Фиорентина» пособник «Болоньи». Им это тоже выгодно – банда Винченцо Итальяно с переменным успехом борется за зону еврокубков. В последних 11 турах – 2 победы, зато ничья с «Ромой» и попытка равного боя с «Миланом» (1:2).

На счастье «фиалок», в зоне 7-10-х мест сохраняется плотность, от «Лацио» они отстают всего на 3 очка. Так что победа над «Юве» — сделка win-win. «Фиорентина» поднимается в таблице, «Болонья» вытесняет туринцев.