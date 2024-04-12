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«Торино» – «Ювентус»: прогноз и ставки от БК Pinnacle (13.04.2024)

сегодня, 20:46
«Торино» – «Ювентус»: прогноз и ставки от БК Pinnacle (13.04.2024)

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 32-го тура Серии A чемпионата Италии «Торино» – «Ювентус», который состоится 13 апреля 2024 года

«Торино»

Девятую строчку турнирной таблицы итальянской Серии A занимают «Быки» на данный момент. Рассмотрим недавние матчи с участием «Торино», чтобы оценить шансы команды в Туринском дерби. С минимальным счётом в позапрошлом туре чемпионата Италии «Гранатовые» взяли верх над «Монцей».

На прошлых выходных со счётом 2:3 «Быки» уступили «Синим» из Эмполи.

«Ювентус»

«Юве» на сегодняшний день в турнирной таблице чемпионата Италии находится на третьей строчке. Ознакомимся с результатами нескольких футбольных поединков с участием «Старой синьоры». В первой полуфинальной игре Кубка Италии «Ювентус» дома выиграл у «Лацио» (2:0).

7 апреля с минимальным счётом «Юве» выиграл у «Фиолетовых» из Флоренции.

Котировки БК Pinnacle

  • Победит «Торино» – 3.70
  • Ничья – 3.10
  • Победит «Ювентус» – 2.25
  • Победит «Ювентус» с форой -1.5 гола – 4.35
  • Тотал голов больше 2.5 – 2.55
  • Тотал голов меньше 2.5 – 1.49

Статистика

  • Три поражения потерпели «Быки» в десяти крайних матчах
  • За аналогичный период «Юве» уступил своим соперникам в четырёх встречах
  • Четыре очные встречи команд из пяти крайних завершились исходом тотал меньше 2.5 мячей за игру.

Прогноз

Компания Pinnacle в предстоящем матче ставку предлагает сделать на победу «Ювентуса» с коэффициентом 2.25. В трёх крайних очных матчах «Юве» обыграл «Гранатовых».

Stillalivec
АВТОР
Stillalivec
Аналитика от БК Pinnacle
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Аналитика от БК Pinnacle
Источник: Soccer.RuФото: фк Ювентус
Все комментарии
Вещий
Вещий
сегодня в 21:04
Казалось бы, так может статус туринского дерби растопит оборонительный нрав присутствующих? И тут сомнения огромные, а все потому, что когда коллективы работают на арене Олимпико, то это очень часто сводится к прагматике, и если говорить на языке цифр, то в крайних 7-ми таких матчах 6-ть раз был актуален такой исход как ОЗ-нет. И поэтому нет абсолютно никаких предпосылок для изменения данной тенденции.
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