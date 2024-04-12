«Торино» – «Ювентус»: прогноз и ставки от БК Pinnacle (13.04.2024)

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 32-го тура Серии A чемпионата Италии «Торино» – «Ювентус», который состоится 13 апреля 2024 года
«Торино»
Девятую строчку турнирной таблицы итальянской Серии A занимают «Быки» на данный момент. Рассмотрим недавние матчи с участием «Торино», чтобы оценить шансы команды в Туринском дерби. С минимальным счётом в позапрошлом туре чемпионата Италии «Гранатовые» взяли верх над «Монцей».
На прошлых выходных со счётом 2:3 «Быки» уступили «Синим» из Эмполи.
«Ювентус»
«Юве» на сегодняшний день в турнирной таблице чемпионата Италии находится на третьей строчке. Ознакомимся с результатами нескольких футбольных поединков с участием «Старой синьоры». В первой полуфинальной игре Кубка Италии «Ювентус» дома выиграл у «Лацио» (2:0).
7 апреля с минимальным счётом «Юве» выиграл у «Фиолетовых» из Флоренции.
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Торино» – 3.70
- Ничья – 3.10
- Победит «Ювентус» – 2.25
- Победит «Ювентус» с форой -1.5 гола – 4.35
- Тотал голов больше 2.5 – 2.55
- Тотал голов меньше 2.5 – 1.49
Статистика
- Три поражения потерпели «Быки» в десяти крайних матчах
- За аналогичный период «Юве» уступил своим соперникам в четырёх встречах
- Четыре очные встречи команд из пяти крайних завершились исходом тотал меньше 2.5 мячей за игру.
Прогноз
Компания Pinnacle в предстоящем матче ставку предлагает сделать на победу «Ювентуса» с коэффициентом 2.25. В трёх крайних очных матчах «Юве» обыграл «Гранатовых».