«Торино» – «Ювентус»: прогноз и ставки от БК Pinnacle (13.04.2024)

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сегодня, 20:46

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 32-го тура Серии A чемпионата Италии «Торино» – «Ювентус», который состоится 13 апреля 2024 года

«Торино»

Девятую строчку турнирной таблицы итальянской Серии A занимают «Быки» на данный момент. Рассмотрим недавние матчи с участием «Торино», чтобы оценить шансы команды в Туринском дерби. С минимальным счётом в позапрошлом туре чемпионата Италии «Гранатовые» взяли верх над «Монцей».

На прошлых выходных со счётом 2:3 «Быки» уступили «Синим» из Эмполи.

«Ювентус»

«Юве» на сегодняшний день в турнирной таблице чемпионата Италии находится на третьей строчке. Ознакомимся с результатами нескольких футбольных поединков с участием «Старой синьоры». В первой полуфинальной игре Кубка Италии «Ювентус» дома выиграл у «Лацио» (2:0).

7 апреля с минимальным счётом «Юве» выиграл у «Фиолетовых» из Флоренции.

Котировки БК Pinnacle

Победит «Торино» – 3.70

Ничья – 3.10

Победит «Ювентус» – 2.25

Победит «Ювентус» с форой -1.5 гола – 4.35

Тотал голов больше 2.5 – 2.55

Тотал голов меньше 2.5 – 1.49

Статистика

Три поражения потерпели «Быки» в десяти крайних матчах

За аналогичный период «Юве» уступил своим соперникам в четырёх встречах

Четыре очные встречи команд из пяти крайних завершились исходом тотал меньше 2.5 мячей за игру.

Прогноз

Компания Pinnacle в предстоящем матче ставку предлагает сделать на победу «Ювентуса» с коэффициентом 2.25. В трёх крайних очных матчах «Юве» обыграл «Гранатовых».