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Ди Канио рассказал, почему однажды таксист отказался его отвозить

сегодня, 11:23

Экс-игрок «Вест Хэма» Паоло Ди Канио рассказал о неприятной истории с таксистом, который отказался его отвезти.

Я находился в Найтсбридж, мне нужно было такси, вызвал. Водитель приехал, спросил, куда мне нужно добраться. Я ответил ему, после чего тот взглянул на меня и спросил: «Ты Ди Канио?»

Мой ответ был положительным, после чего водитель заявил: «Я не могу тебя везти. Болею за „Миллуолл“».

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Все комментарии
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 13:37
Может он просто придумал это все? А таксит отказал в поездке потому что Ди Канио был в дрова)))
John 5mith
John 5mith
сегодня в 13:28
Так вот почему он в Лацио ушел ))
Baggio R.
Baggio R. ответ fgnwghck5vx7 (раскрыть)
сегодня в 13:15, ред.
Больше двадцати лет прошло. Кто его уволит 🤦
Hauptman
Hauptman
сегодня в 12:52
Таксист просто идиот.
drug01
drug01
сегодня в 12:10
Конечно таксист был не прав но его тоже можно понять!!!!
Байкал-38
Байкал-38
сегодня в 12:08, ред.
У фанатов свои тараканы в голове, вот наши к примеру кричали,что ноги их не будет на стадионе пока действует Fan ID, но время идёт Fan ID не отменяют а фанаты стали ходить на стадионы.
Никаких принципов.
А в данном случае с таксистом это даже не принципы, а дурость.
По такой логике он должен у каждого клиента спрашивать за кого он болеет и решать кого вести, а кого нет.
Так же он должен прийти к хозяину такси и у него поинтересоваться за кого тот болеет.
Таких сразу надо гнать с работы.

P.S. А если у этого таксиста родители, родственники или друзья болеют за ВХ он тоже от всех откажется?
fgnwghck5vx7
fgnwghck5vx7
сегодня в 11:54
После такого высказывания таксиста можно и уволить.
Гость
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