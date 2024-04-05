Ди Канио рассказал, почему однажды таксист отказался его отвозить

Экс-игрок «Вест Хэма» Паоло Ди Канио рассказал о неприятной истории с таксистом, который отказался его отвезти.
Я находился в Найтсбридж, мне нужно было такси, вызвал. Водитель приехал, спросил, куда мне нужно добраться. Я ответил ему, после чего тот взглянул на меня и спросил: «Ты Ди Канио?»
Мой ответ был положительным, после чего водитель заявил: «Я не могу тебя везти. Болею за „Миллуолл“».
Никаких принципов.
А в данном случае с таксистом это даже не принципы, а дурость.
По такой логике он должен у каждого клиента спрашивать за кого он болеет и решать кого вести, а кого нет.
Так же он должен прийти к хозяину такси и у него поинтересоваться за кого тот болеет.
Таких сразу надо гнать с работы.
P.S. А если у этого таксиста родители, родственники или друзья болеют за ВХ он тоже от всех откажется?
Никаких принципов.
А в данном случае с таксистом это даже не принципы, а дурость.
По такой логике он должен у каждого клиента спрашивать за кого он болеет и решать кого вести, а кого нет.
Так же он должен прийти к хозяину такси и у него поинтересоваться за кого тот болеет.
Таких сразу надо гнать с работы.
P.S. А если у этого таксиста родители, родственники или друзья болеют за ВХ он тоже от всех откажется?