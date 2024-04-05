Ди Канио рассказал, почему однажды таксист отказался его отвозить

Экс-игрок «Вест Хэма» рассказал о неприятной истории с таксистом, который отказался его отвезти.

Я находился в Найтсбридж, мне нужно было такси, вызвал. Водитель приехал, спросил, куда мне нужно добраться. Я ответил ему, после чего тот взглянул на меня и спросил: «Ты Ди Канио?»

Мой ответ был положительным, после чего водитель заявил: «Я не могу тебя везти. Болею за „Миллуолл“».