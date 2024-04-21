«Сочи» – «Урал»: прогноз и ставки от БК Pinnacle (21.04.2024)

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сегодня, 01:44

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 25-го тура Премьер-лиги чемпионата России «Сочи» – «Урал», который состоится 21 апреля 2024 года

«Сочи»

«Синие» на данный момент в турнирной таблице РПЛ находятся на последней строчке. Рассмотрим недавние матчи с участием «Сочи», чтобы спрогнозировать возможный исход будущей встречи с екатеринбургскими «Шмелями». 6 апреля в рамках матча 23-го тура чемпионата России со счётом 2:2 ничью сочинская команда раскатала на выезде с «Ростовом».

На прошлых выходных дома с минимальным счётом «Синие» взяли верх над московским «Спартаком».

«Урал»

«Оранжево-чёрные» на сегодняшний день в турнирной таблице Премьер-лиги занимают предпоследнее место. Ознакомимся с результатами нескольких футбольных поединков с участием «Урала» за последнее время. На прошлых выходных в рамках матча 24-го тура на своём поле «Шмели» выиграли у «Динамо» с разницей в один мяч (2:1).

17-го числа текущего месяца «Оранжево-чёрные» со счётом 1:3 проиграли дома «Жёлто-синим» из Ростова-на-Дону в четвертьфинале Кубка России «Путь регионов».

Котировки БК Pinnacle

Победят «Сочи» – 2.12

Ничья – 3.45

Победит «Урал» – 3.60

Победит «Сочи» с форой -1.5 гола – 3.80

Тотал голов больше 2.5 – 2.07

Тотал голов меньше 2.5 – 1.75

Статистика

Только одну победу одержали «Синие» в пяти крайних матчах

За аналогичный период «Шмели» выиграли своих оппонентов в двух встречах

Три очные встречи команд из пяти последних завершились исходом тотал больше 3.5 мячей за игру.

Прогноз

В октябре месяце прошлого года со счётом 4:1 «Синие» выиграли у «Шмелей» в гостях. Предстоящий матч, скорее всего, не станет исключением. Пусть не с таким большим счётом, но сочинская команда обыграет гостей из Екатеринбурга. С коэффициентом 2.12 компания Pinnacle в будущей встрече ставку предлагает сделать на победу команды «Сочи». Победа над «Спартаком» также придаёт уверенности в своих силах.