Эмир Катара посетил базу ПСЖ

Эмир Катара Тамим бен Хамад Аль Тани в сопровождении председателя правления ПСЖ Нассера Аль-Хелаифи посетил базу клуба.
Он встретился с футболистами и тренерским штабом парижан. Эмир сообщил, что гордится фактом выхода мужской и женской команды ПСЖ в полуфинал Лиги чемпионов.
Помимо этого, Аль Тани осмотрел новые помещения на базе и изучил планы по улучшению тренировочного центра и строительству нового стадиона.
У Хелаифи от этого мозги появятся ? Да нифига подобного!
У Хелаифи от этого мозги появятся ? Да нифига подобного!