Эмир Катара посетил базу ПСЖ

1713649529

сегодня, 00:45

Эмир Катара Тамим бен Хамад Аль Тани в сопровождении председателя правления ПСЖ посетил базу клуба.

Он встретился с футболистами и тренерским штабом парижан. Эмир сообщил, что гордится фактом выхода мужской и женской команды ПСЖ в полуфинал Лиги чемпионов.

Помимо этого, Аль Тани осмотрел новые помещения на базе и изучил планы по улучшению тренировочного центра и строительству нового стадиона.