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Эмир Катара посетил базу ПСЖ

сегодня, 00:45

Эмир Катара Тамим бен Хамад Аль Тани в сопровождении председателя правления ПСЖ Нассера Аль-Хелаифи посетил базу клуба.

Он встретился с футболистами и тренерским штабом парижан. Эмир сообщил, что гордится фактом выхода мужской и женской команды ПСЖ в полуфинал Лиги чемпионов.

Помимо этого, Аль Тани осмотрел новые помещения на базе и изучил планы по улучшению тренировочного центра и строительству нового стадиона.

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ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
сегодня в 01:20, ред.
И чё ?
У Хелаифи от этого мозги появятся ? Да нифига подобного!
Варвар7
Варвар7
сегодня в 01:13
Обход своих владений? )))
Гость
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