«Зенит» – «Рубин»: прогноз и ставки от БК Pinnacle (24.04.2024)

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сегодня, 15:49

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 21-го тура Премьер-лиги чемпионата России «Зенит» – «Рубин», который состоится 24 апреля 2024 года

«Зенит»

«Зенитчики» на данный момент в турнирной таблице чемпионата России находятся на первой строчке. Рассмотрим недавние матчи с участием «Зенита», чтобы спрогнозировать возможный исход будущей встречи. В полуфинале Кубка России с общим счётом 2:1 «Сине-бело-голубые» взяли верх над «Спартаком».

На прошлых выходных с минимальным счётом «Зенит» взял верх над «Оренбургом».

«Рубин»

«Казанцы» на сегодняшний день в турнирной таблице Премьер-лиги занимают девятое место. Вспомним несколько футбольных поединков с участием «Рубина» за последнее время. В матче 24-го тура чемпионата России «Рубиновые» уступили команде «Крылья Советов» (0:2).

20 апреля со счётом 1:1 вничью сыграли «Татары» с «Железнодорожниками».

Котировки БК Pinnacle

Победят «Зенит» – 1.41

Ничья – 4.70

Победит «Рубин» – 8.20

Победит «Зенит» с форой -1.5 гола – 2.13

Тотал голов больше 2.5 – 1.92

Тотал голов меньше 2.5 – 1.88

Статистика

Четыре победы одержали «Зенитчики» в пяти крайних матчах

За такой же период «Рубиновые» выиграли в одной встрече

В трёх крайних очных встречах «Зенит» взял верх над «Казанцами».

Прогноз

Компания Pinnacle в будущей встрече предлагает сделать ставку на победу «Зенита» с коэффициентом 1.41. Доверимся статистике личных встреч команд при прогнозировании исхода будущей встречи.