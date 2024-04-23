3 красные за 4 минуты, рукопашная Думфриса и Тео. Так «Интер» встретил чемпионство в дерби

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сегодня, 10:32

Жара в дерби и вторая звезда «нерадзурри».

Так, с чего бы начать. «Интер» — чемпион , для команды это 20-й титул. И оформлен он прекрасно. Не только потому, что это вторая звезда на эмблеме. Чемпионами «нерадзурри» стали в таком дерби – эмоциональном, грубом и напряжённом противостоянии с «Миланом». Осмысливаем, что произошло минувшим вечером.

Пиоли поставил эксперимент с Леау, Пулишичем и Мусой

Наставнику «Милана» приходится дорабатывать этот сезон на чемоданах – прощание летом напрашивается, но нужно громко хлопнуть дверью. «Милану» предстояло встретиться с самой сбалансированной командой Серии А – Стефано решился на ротацию и эксперименты.

Самый яркий из них – Рафаэл Леау на острие атак. У «россонери» есть центрфорварды Окафор, Жиру, Йович – но опытный менеджер решил довериться профильному вингеру. Место португальца у левой бровки занял Кристиан Пулишич, а вместо него справа вышел Юнус Муса – последнего привыкли видеть в опорной зоне. Там компанию Адли составлял Рейндерс.

Это был смелый шаг – перетасовать сочетания. Но необдуманный и как показало дерби, провальный.

«Интер» забетонировал оборону, «Милан» был не против

Большую часть встречи «Милан» просто не имел моментов у чужих ворот. Сложно сказать, чего в этом больше – надёжности оборонительной машины Индзаги или аморфности группы атаки «россонери».

«Нерадзурри» умеют цементировать свою половину поля – Ачерби, Бастони и Павар на редкость надёжны, да и в центре поля работают «цепные псы» Мхитарян, Чалханоглу и Барелла. Они быстро выдвигались на соперника с мячом, как только те пересекали центральный круг.

Вместе с тем полный рассинхрон случился у «Милана». В атаке «россонери» не был заметен вообще никто – вполне вероятно, что это эффект от активной ротации. Пулишич и Муса должны были стать диспетчерами и снабжать Леау мячом, но удавалось это с трудом. Да и сам Рафаэл растворился на острие – проигрывал единоборства и вообще скорее спал.

«Интер» же своими шансами отлично пользовался. В продвижении проблем не было – а в финальной трети доминировал Маркус Тюрам. Француз отлично цеплялся за мяч, сохранял его и выводил партнёров на удар. Забили «нерадзурри» с углового (никто не опекал Ачерби), но вскоре на идеальную позицию вывели Лаутаро Мартинеса – Маркус отдал на забегание Димарко, тот с линии аута отправил мяч на аргентинца (он не попал в створ). Позже француз всё же отметился – стал автором второго мяча номинальных гостей.

Проснулись на концовку матча

Дерби проходило под диктовку Индзаги. «Интер» выстраивал игру от обороны, реализовал свои моменты – и отошёл в тень, решив играть вторым номером. Пиоли тем временем признал провальность экспериментов и выпустил Жиру (Леау вернулся на родную позицию), а позднее заменил Лофтуса-Чика, Адли и Мусу (вышли более свежие Чуквуэзе, Беннасер и Окафор).

После гола Тюрама именно «россонери» стали более активны – с 50-й минуты они нанесли 7 ударов и чаще владели мячом. С огромным трудом удалось сократить отставание – Томори буквально влетел с мячом в сетку. Гол на 80-й минуте обеспечил жаркую концовку.

Эмоции перекрыли содержание

Воздух был наэлектризован задолго до гола «Милана» — тон столкновению задали в самом начале, когда произошла потасовка на 8-й минуте. Тогда же обозначились главные действующие лица, которые будут отвечать за атмосферу дерби. Барелла упал после наступа Тео Эрнандеса, тут же подошёл Адли и начал пихать Николо.

Оба из «россонери» матч провалили и запомнились скорее такими стычками. Правда, Ясина Пиоли вовремя усадил на скамейку. А вот разгорающийся пожар с Тео потушить не успели. Француз ещё раз столкнулся с Бареллой – но на 22-й минуте инициатором выступил последний.

Следующий эпизод – уже в компенсированное ко второму тайму время. Леау придержал Фраттези, тут же на него налетел и Эрнандес. Дензел Думфрис вступился за одноклубника – и началась рукопашная. Тео душил латераля «Интера», сзади подстроился Рафаэл – помогал Эрнандесу в нелёгком деле. Арбитру даже пришлось выжидать момент, чтобы растолкать толпу и наказать нарушителей. Красные полетели в сторону Тео и Думфриса.

Буквально через пару минут вспыхнуло уже в штрафной «нерадзурри» — Калабрия отмахнулся и был удалён. Мартинесу, который попытался его успокоить, досталось по лицу.

Интересно получилось – матч был богаче такими эпизодами, чем непосредственно содержанием.

Стефано потерял понимание ситуации – его судьба решена

«Интер» победил по делу. Преимущество «Милана» по ударам не отображает остроты моментов – счёт мог быть и крупнее. Но Пиоли говорит о равенстве борьбы:

Я пытался подбодрить ребят, ведь очевидно, что это болезненное поражение, учитывая все то, что за ним стоит. «Интер» провел выдающийся чемпионат, проиграл только один матч, но уже три или четыре года невозможно спорить с тем, что у него сильнейший состав в лиге. Что касается нас, мы теряли очки в некоторых важных матчах и были нестабильны. Думаю, это было самое равное дерби за последнее время, нам не повезло.

Слова тренера расходятся с реальностью – и это лишь сигнализирует о том, что Пиоли поплыл. На тренера оказывается феноменальное давление – причём не первый год. Тем хуже, что годом ранее они были в одной лодке с Индзаги – но Симоне преодолел кризис и быстро собрал сбалансированный коллектив, сплотил «нерадзурри» вокруг себя. А «Милан» за тот же отрезок деградировал – больше потратился на усиление, но стал нестабилен.

Наступает пора прощания – летом Пиоли уже не будет в команде. Вопрос в том, кто займёт его место.