«Ковентри» едва не одолел «Манчестер Юнайтед». Отыгрался с 0:3

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вчера, 22:52

Несмотря на победу, к команде Эрика тен Хага много вопросов.

После второго полуфинала Кубка Англии снова говорят о достойном поражении. Только в прошлый раз твердили, что «Челси» достойно проиграл «Манчестер Сити», хотя в этом есть большие сомнения, если присмотреться внимательнее. Теперь же говорят, что «Ковентри» достойно уступил «Манчестер Юнайтед». И вот с этим утверждением спорить сложно. Команда Эрика тен Хага несколько раз за матч оказывалась на волоске от позора.

Тихий час

Появление восьмой команды Чемпионшипа на столь поздней стадии Кубка Англии уже рассматривалось как некая сенсация. Да, «Ковентри» в прошлом сезоне едва-едва не пробился в Премьер-Лигу. Но «чуть-чуть» не считается. И сейчас подопечные Марка Робинса бьются за то, чтобы попасть в плей-офф Чемпионшипа и снова зацепиться за шанс возвращения в элиту.

Но в последнее время «Ковентри» буксовал даже на уровне своей лиги. Он проиграл три из четырех матчей и подходил к «Манчестер Юнайтед» в полуразобранном состоянии. Конечно, МЮ способен воодушевить даже самого мертвого соперника. Но по первому часу игры казалось, что ребята тен Хага устранят эту нелепую кубковую случайность в лице «Ковентри». Слишком уж слабо на фоне «Юнайтед» выглядели «небесно-голубые».

За час игры у них не было ни одного удара в створ ворот, владение мячом не превышало 30 процентов, а робкие вылазки в контратаки втроем смотрелись очень уж неубедительно. Но самый главный итог первого часа игры – счет 3:0 в пользу «Манчестер Юнайтед». Нельзя сказать, что команда тен Хага разрывала противника и создавала шквалы моментов, но «красные дьяволы» демонстрировали свой класс и планомерно закатывали мяч за мячом в ворота «Ковентри». Все выглядело так, что интерес оставшегося отрезка встречи будет состоять лишь в том, насколько крупным окажется разгром.

Преображение «Ковентри»

Надо заметить, что по истечении часа игры сложились два главных фактора, изменившие всю картину. Во-первых, психология «Манчестер Юнайтед». Все-таки эта команда недостаточно эмоционально крепка и ментально стабильна, чтобы демонстрировать класс на протяжении всего матча, не подвергаясь спадам. К тому же так все складно шло до третьего гола, что невольная расслабленность подкатила.

Во-вторых, решительная тройная замена со стороны Марка Робинса оказалась не такой уж и отчаянной. Все вышедшие на поле футболисты освежили, усилили и преобразили игру «Ковентри», сделав ее наконец-то более агрессивной и острой. Результат себя ждать не заставил.

На 71-й минуте команда из Чемпионшипа начала свой камбэк. Первый же удар в створ оказался результативным. В тот момент казалось, что это гол престижа, который ни на что не повлияет. По лицам игроков и тренера МЮ было понятно, что эта результативная выходка противника ничуть их не тревожит.

А вот через восемь минут стало более волнительно. «Ковентри» забил второй. Появлявшиеся то тут, то там прогалины в обороне «Манчестера» становились хорошей поляной для прогулок воодушевленных футболистов Робинса. Те уже и скорость включили, и комбинировать начали смелее. Вероятно, на протяжении первого часа игры «небесно-голубые» опасались «Юнайтед» больше, чем следовало.

А после второго пропущенного мяча уже и Андре Онана не гнушался затягиванием времени, за что получил желтую карточку. Думал ли он, что к такому шагу придется прибегать, еще за 15 минут до этого? Вряд ли. И по закону жанра уже на последней добавленной минуте в суматохе в штрафной МЮ Аарон Ван-Биссака сыграл рукой. Реализованный «Ковентри» пенальти перевел игру в дополнительное время. В произошедшее не верил, кажется, никто.

«Юнайтед» на волоске

Уже сам факт перехода решенной к 60-й минуте игры в дополнительное время кажется позорным для МЮ . Но на этом приключения «Юнайтед» не закончились. Первый дополнительный тайм в целом получился скучным. Обе команды переваривали случившееся. Хотя «Манчестер» мог быстро вернуть себе лидерство – перекладина не позволила дальнему удару Бруну Фернандеша стать результативным.

А вот ближе к концу встречи седых волос уже добавилось у сторонников МЮ . Сделавший в этой игре гол и голевую передачу Эллис Симмс ответил своим попаданием в перекладину. А на последней компенсированной к добавленному времени минуте мяч оказался-таки в воротах МЮ . Но ликование «Ковентри» было преждевременным. В ходе розыгрыша ВАР обнаружил минимальный офсайд.

Так за несколько минут до конца игры «Манчестер» дважды спасся от унижения, оказавшись в буквальном смысле в сантиметрах от этого. Надо заметить, что и в серии пенальти с первого же удара нервы болельщиков МЮ (какие еще остались) напряглись до предела. Каземиро вдохновился исполнением пенальти Бернарду Силвой в игре с «Реалом» и пробил невнятно по центру. А вратарь «Ковентри» Брэдли Коллинс тот матч смотрел и остался стоять, спокойно отразив попытку бразильца.

Кстати, он потом еще пытался так сделать, но в дальнейшем игроки МЮ старались бить по разным углам. Лишь в конце серии футбольный бог будто бы окончательно определился, что финал Кубка Англии в виде дерби Манчестера ему интереснее, чем намечающееся избиение «Ковентри» командой Хосепа Гвардиолы. Поэтому сначала Онана справился с ударом Каллума О’Хэйра, а потом капитан «Ковентри» Бен Шиф зарядил мяч куда-то в небеса, завершив сказку команды.

Кстати, предстоящий финал Кубка Англии будет полностью повторять прошлогодний. И это всего второй подобный раз в истории. Причем повторения пришлось ждать долго. В предыдущий раз «Блэкберн» в двух подряд финалах обыгрывал «Куинз Парк» аж в 1884 и 1885 году.