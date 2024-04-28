«Балтика» – ЦСКА: прогноз и ставки от БК Pinnacle (28.04.2024)

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сегодня, 17:49

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 26-го тура Премьер-лиги чемпионата России «Балтика» – ЦСКА , который состоится 28 апреля 2024 года

«Балтика»

В турнирной таблице чемпионата России «Балтийцы» находятся на предпоследней строчке. Рассмотрим недавние матчи с участием команды, что оценить шансы команды в будущей встрече с «Красно-синими». На прошлых выходных «Сине-белые» дома с разницей в один мяч взяли верх над «Крыльями» из Самары (2:1).

24 апреля со счётом 2:3 «Балтика» проиграла на выезде краснодарским «Быкам».

ЦСКА

«Армейцы» на данный момент занимают седьмое место в турнирной таблице РПЛ . Освежим в памяти результаты нескольких матчей с участием «Коней» за последнее время. В матче 25-го тура чемпионата России с разницей в один мяч ЦСКА проиграл дома «Ахмату» (1:2).

25-го числа текущего месяца со счётом 0:0 завершилась домашняя игра с ЦСКА .

Котировки БК Pinnacle

Победит «Балтика» – 3.30

Ничья – 3.35

Победит ЦСКА – 2.26

– 2.26 Победит ЦСКА с форой -1.5 гола – 4.10

с форой -1.5 гола – 4.10 Тотал голов больше 2.5 – 2.14

Тотал голов меньше 2.5 – 1.66

Статистика

Семь очных встреч команд завершились исходом тотал меньше 2.5 мячей за игру

Три поражения потерпели «Балтийцы» в пяти крайних матчах

За тот же период «Армейцы» уступили в одной встрече.

Прогноз