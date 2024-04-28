«Балтика» – ЦСКА: прогноз и ставки от БК Pinnacle (28.04.2024)

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 26-го тура Премьер-лиги чемпионата России «Балтика» – ЦСКА, который состоится 28 апреля 2024 года
«Балтика»
В турнирной таблице чемпионата России «Балтийцы» находятся на предпоследней строчке. Рассмотрим недавние матчи с участием команды, что оценить шансы команды в будущей встрече с «Красно-синими». На прошлых выходных «Сине-белые» дома с разницей в один мяч взяли верх над «Крыльями» из Самары (2:1).
24 апреля со счётом 2:3 «Балтика» проиграла на выезде краснодарским «Быкам».
ЦСКА
«Армейцы» на данный момент занимают седьмое место в турнирной таблице РПЛ. Освежим в памяти результаты нескольких матчей с участием «Коней» за последнее время. В матче 25-го тура чемпионата России с разницей в один мяч ЦСКА проиграл дома «Ахмату» (1:2).
25-го числа текущего месяца со счётом 0:0 завершилась домашняя игра с ЦСКА.
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Балтика» – 3.30
- Ничья – 3.35
- Победит ЦСКА – 2.26
- Победит ЦСКА с форой -1.5 гола – 4.10
- Тотал голов больше 2.5 – 2.14
- Тотал голов меньше 2.5 – 1.66
Статистика
- Семь очных встреч команд завершились исходом тотал меньше 2.5 мячей за игру
- Три поражения потерпели «Балтийцы» в пяти крайних матчах
- За тот же период «Армейцы» уступили в одной встрече.
Прогноз
Шесть побед одержали «Армейцы» в очных встречах с «Балтийцами» и ни разу не проиграли за всю историю противостояния команд. С 1998 года «Балтика» не забивает «Красно-синим». С коэффициентом 2.26 компания Pinnacle в предстоящем матче ставку предлагает сделать на победу ЦСКА.