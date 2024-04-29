«Крылья Советов» – «Краснодар»: прогноз и ставки от БК Pinnacle (29.04.2024)

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сегодня, 02:39

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 26-го тура Премьер-лиги чемпионата России «Крылья Советов» – «Краснодар», который состоится 29 апреля 2024 года

«Крылья Советов»

«Крылышки» на данный момент в турнирной таблице чемпионата России находятся на шестой строчке. Рассмотрим недавние матчи с участием самарской команды. В матче 25-го тура РПЛ «Крылья Советов» уступили «Балтийцам» с разницей в один мяч (1:2).

25 апреля на выезде с минимальным счётом «Крылья» взяли верх над «Факелом».

«Краснодар»

«Быки» на сегодняшний день в турнирной таблице РПЛ занимают второе место. Вспомним несколько футбольных поединков с участием «Чёрно-зелёных» за последнее время. 19-го апреля на своём поле со счётом 2:0 «Краснодар» взял верх над «Факелом».

Со счётом 3:2 «Быки» дома выиграли у «Балтийцев».

Котировки БК Pinnacle

Победит «Крылья Советов» – 3.10

Ничья – 3.60

Победит «Краснодар» – 2.29

Победит «Краснодар» с форой -1.5 гола – 4.00

Тотал голов больше 2.5 – 1.90

Тотал голов меньше 2.5 – 1.90

Статистика

Три крайние очные встречи команд завершились исходом тотал тотал больше 2.5 мячей за игру

Из десяти крайних матчей в трёх «Крылышки» порадовали победами своих поклонников

За такой же период «Быки» взяли верх над своими соперниками в пяти матчах.

Прогноз

Компания Pinnacle в будущей встрече предлагает сделать ставку на победу «Краснодара» с коэффициентом 2.29. «Чёрно-зелёные» вполне могут побороться за чемпионство. Терять очки с «Крыльями» краснодарская команда не станет.