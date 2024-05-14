«Ламия» – «Арис»: прогноз и ставки от БК Pinnacle (15.05.2024)

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сегодня, 02:00

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 35-го тура Чемпионшипа Суперлиги Греции «Ламия» – «Арис», который состоится 15 мая 2024 года

«Ламия»

Шестое место занимают на данный момент «Чёрно-белые» в турнирной таблице чемпионата Греции. Рассмотрим несколько футбольных поединков с участием «Ламии» за последнее время. В рамках матча 33-го тура Суперлиги «Чёрно-белые» разошлись миром с ПАОКом со счётом 1:1.

28 апреля с разницей в три гола «Олимпиакос» выиграл у «Ламии» (4:1).

«Арис»

На сегодняшний день в турнирной таблице Чемпионшипа «Арис» находится на одну строчку выше «Чёрно-белых». Освежим в памяти результаты недавних матчей «Ариса», чтобы спрогнозировать возможный исход будущей встречи с «Ламией». Со счётом 1:1 вничью сыграл «Бог войны» с «Олимпиакосом» в матче 33-го тура.

С минимальным счётом «Арис» на выезде выиграл на выезде у «Панатинаикоса».

Котировки БК Pinnacle

Победит «Ламия» – 3.80

Ничья – 3.65

Победит «Арис» – 1.94

Победит «Арис» с форой -1.5 гола – 3.25

Тотал голов больше 2.5 – 1.84

Тотал голов меньше 2.5 – 1.96

Статистика

Четыре поражения потерпели «Чёрно-белые» в пяти последних матчах

За аналогичный период «Арис» проиграл в трёх встречах

Три очные встречи команд из пяти крайних завершились исходом тотал больше 3.5 мячей за игру.

Прогноз

На кураже после победы над «Панатинаикосом» в предстоящем футбольном поединке «Жёлто-чёрные» справятся с «Ламией». С коэффициентом 1.94 компания Pinnacle в будущей встрече ставку предлагает сделать на победу команды «Арис».