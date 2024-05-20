«Пари НН» – ЦСКА: прогноз и ставки от БК Pinnacle (20.05.2024)

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 29-го тура Премьер-лиги чемпионата России «Пари НН» – ЦСКА, который состоится 20 мая 2024 года
«Пари НН»
«Нижний Новгород» на сегодняшний день в турнирной таблице чемпионата России находится на четырнадцатой строчке. Рассмотрим недавние матчи с участием «Пари НН», чтобы спрогнозировать возможный исход будущей встречи с «Армейцами». В позапрошлом туре «Нулёвку» раскатали «Нижегородцы» со «Спартачами».
12 мая с разницей в пять голов «Сочи» выиграл у «Пари НН» (6:1).
ЦСКА
«Кони» на данный момент в турнирной таблице Премьер-лиги занимают седьмое место. Освежим в памяти результаты нескольких матчей с участием ЦСКА за последнее время. С минимальным счётом «Армейцы» на выезде взяли верх над «Зенитом» в рамках матча 28-го тура АПЛ.
15-го числа текущего месяца ЦСКА после серии пенальти проиграл в финале Кубка России «Зениту».
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Пари НН» – 3.00
- Ничья – 3.30
- Победит ЦСКА – 2.49
- Победит ЦСКА с форой -1.5 гола – 4.50
- Тотал голов больше 2.5 – 2.18
- Тотал голов меньше 2.5 – 1.63
Статистика
- Четыре поражения потерпели «Нижегородцы» в пяти крайних матчах
- За такой же период «Армейцы» уступили своим соперникам в двух встречах
- Три очные встречи команд из пяти крайних завершились исходом тотал меньше 2.5 мячей за игру.
Прогноз
В предстоящем футбольном поединке компания Pinnacle предлагает сделать ставку на победу ЦСКА с коэффициентом 2.49. По-спортивному злые после поражения от «Зенита» в будущей встрече «Армейцы» одержат победу над «Нижегородцами».