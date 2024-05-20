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«Пари НН» – ЦСКА: прогноз и ставки от БК Pinnacle (20.05.2024)

вчера, 03:41
«Пари НН» – ЦСКА: прогноз и ставки от БК Pinnacle (20.05.2024)

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 29-го тура Премьер-лиги чемпионата России «Пари НН» – ЦСКА, который состоится 20 мая 2024 года

«Пари НН»

«Нижний Новгород» на сегодняшний день в турнирной таблице чемпионата России находится на четырнадцатой строчке. Рассмотрим недавние матчи с участием «Пари НН», чтобы спрогнозировать возможный исход будущей встречи с «Армейцами». В позапрошлом туре «Нулёвку» раскатали «Нижегородцы» со «Спартачами».

12 мая с разницей в пять голов «Сочи» выиграл у «Пари НН» (6:1).

ЦСКА

«Кони» на данный момент в турнирной таблице Премьер-лиги занимают седьмое место. Освежим в памяти результаты нескольких матчей с участием ЦСКА за последнее время. С минимальным счётом «Армейцы» на выезде взяли верх над «Зенитом» в рамках матча 28-го тура АПЛ.

15-го числа текущего месяца ЦСКА после серии пенальти проиграл в финале Кубка России «Зениту».

Котировки БК Pinnacle

  • Победит «Пари НН» – 3.00
  • Ничья – 3.30
  • Победит ЦСКА – 2.49
  • Победит ЦСКА с форой -1.5 гола – 4.50
  • Тотал голов больше 2.5 – 2.18
  • Тотал голов меньше 2.5 – 1.63

Статистика

  • Четыре поражения потерпели «Нижегородцы» в пяти крайних матчах
  • За такой же период «Армейцы» уступили своим соперникам в двух встречах
  • Три очные встречи команд из пяти крайних завершились исходом тотал меньше 2.5 мячей за игру.

Прогноз

В предстоящем футбольном поединке компания Pinnacle предлагает сделать ставку на победу ЦСКА с коэффициентом 2.49. По-спортивному злые после поражения от «Зенита» в будущей встрече «Армейцы» одержат победу над «Нижегородцами».

Stillalivec
АВТОР
Stillalivec
Аналитика от БК Pinnacle
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Аналитика от БК Pinnacle
Источник: Soccer.RuФото: фк ЦСКА
Все комментарии
shlomo
shlomo
вчера в 07:35
Не знаю, что должно произойти, чтобы коллектив Федотова тут потерял очки. ЦСКА сильнее во всех линиях, имеет боеспособный состав. Из потерь отмечу лишь Мойсеса, но и его есть, кому заменить. У Пари НН пропустят встречу целая охапка футболистов, многие из которых могли бы помочь своей команде. У хозяев проблемы в обороне, клуб регулярно получает по полной, позволяет доходить форвардам соперника до штрафной и делать все, что захотят. По такой ситуации однозначно хочу забрать победу "армейцев", но возьму фору ноль с перестраховкой, на случай ничьи.
Гость
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