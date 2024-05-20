«Пари НН» – ЦСКА: прогноз и ставки от БК Pinnacle (20.05.2024)

1716165700

вчера, 03:41

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 29-го тура Премьер-лиги чемпионата России «Пари НН» – ЦСКА , который состоится 20 мая 2024 года

«Пари НН»

«Нижний Новгород» на сегодняшний день в турнирной таблице чемпионата России находится на четырнадцатой строчке. Рассмотрим недавние матчи с участием «Пари НН», чтобы спрогнозировать возможный исход будущей встречи с «Армейцами». В позапрошлом туре «Нулёвку» раскатали «Нижегородцы» со «Спартачами».

12 мая с разницей в пять голов «Сочи» выиграл у «Пари НН» (6:1).

ЦСКА

«Кони» на данный момент в турнирной таблице Премьер-лиги занимают седьмое место. Освежим в памяти результаты нескольких матчей с участием ЦСКА за последнее время. С минимальным счётом «Армейцы» на выезде взяли верх над «Зенитом» в рамках матча 28-го тура АПЛ .

15-го числа текущего месяца ЦСКА после серии пенальти проиграл в финале Кубка России «Зениту».

Котировки БК Pinnacle

Победит «Пари НН» – 3.00

Ничья – 3.30

Победит ЦСКА – 2.49

– 2.49 Победит ЦСКА с форой -1.5 гола – 4.50

с форой -1.5 гола – 4.50 Тотал голов больше 2.5 – 2.18

Тотал голов меньше 2.5 – 1.63

Статистика

Четыре поражения потерпели «Нижегородцы» в пяти крайних матчах

За такой же период «Армейцы» уступили своим соперникам в двух встречах

Три очные встречи команд из пяти крайних завершились исходом тотал меньше 2.5 мячей за игру.

Прогноз