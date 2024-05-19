«Динамо» приблизилось к чемпионству. «Краснодар» не отпускает москвичей

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вчера, 00:50

Хотя «быки» едва не выпали из гонки.

В предпоследнем туре чемпионата России календарь уже не подразумевал выхода всех трех претендентов на титул в один игровой день. Удовольствие и интригу растянули, так сказать. Но выступившие первыми «Динамо» и «Краснодар» сделали все, чтобы напряжение сохранилось. Теперь слово за «Зенитом». Прежде чем оценивать, как изменились расклады в чемпионской гонке, давайте посмотрим, как свои поединки провели «динамовцы» и краснодарцы.

На пике формы

«Динамо» в предпоследнем туре на своем поле принимало «Крылья Советов». Самарцы уже ничем не мотивированы, однако опыт показывает, что это совсем ничего не значит – закуситься может даже соперник, пребывающий в предотпускном настроении.

Кроме того, опасения могло вызывать психологическое состояние «динамовцев», для которых борьба за чемпионство – новое состояние. Мы помним, как немного ранее «Динамо» ворвалось в чемпионскую гонку, и как только все стали об этом всерьез рассуждать, у подопечных Марцела Лички все развалилось, они словили нервозность и, казалось, растеряли шансы на титул.

Теперь опять «бело-голубых» называют фаворитами, и вот было интересно, не поймают ли они снова мандраж от давления. Но, кажется, тренер неплохо поработал с коллективом. К тому же лидеры «Динамо» сейчас набрали такую отменную игровую форму, которая может компенсировать нервозность, если таковая и проявится.

Уже в первом тайме москвичи могли забивать парочку голов. Но несколько моментов упустили. Не подвел лишь Фабиан Бальбуэна, который на исходе получаса открыл счет. А незадолго до перерыва «Крылья» неожиданно сравняли. Со штрафного забил Юрий Горшков. Удар был хорошим, но снова некоторые вопросы можно задать вратарю «Динамо» Игорю Лещуку, который находится под особым прессингом. Так, вместо комфортных 2:0 москвичи ушли на перерыв с неприятными 1:1.

Впрочем, в перерыве Личка снова настроил подопечных на верный лад, и тот же Бальбуэна оформил дубль. Для центрального защитника – дорогого стоит. Дальше у «Динамо» был соблазн удерживать преимущество, но минимальная разница смущала. Увеличил ее Бителло. Тут уже не слишком уверенно сыграл вратарь самарцев Иван Ломаев. А в компенсированное время свою блистательную статистику конца сезона пополнил Муми Нгамалё, который забил четвертый мяч. В третьем матче подряд он отличился в добавленное время. «Краснодару» в следующем поединке нужно быть с ним особенно внимательным перед финалом встречи.

Демонстрация воли

Впрочем, сами «быки» тоже показали, что в конце игры могут быть опасными. Им пришлось вырывать победу у «Сочи». Соседи по региону были крайне мотивированными. Сочинцы могли сохранить призрачную надежду на спасение от вылета, если бы выиграли все оставшиеся матчи, а конкуренты провели бы их крайне неудачно. Но уже на выполнении собственных задач «Сочи» споткнулся.

Хотя на протяжении значительной части матча именно «Краснодар» математически в онлайн-режиме упускал все шансы на титул. Началось все неплохо для «быков». Уже на пятой минуте Никита Кривцов открыл счет. Но вот тут как раз и проявились психологические проблемы. «Краснодар» решил после этого таиться, выжидая момента в контратаке.

«Сочи» же терять было нечего, и хозяева отчаянно лезли в атаку, создавая и транжиря моменты. Впрочем, прямо перед перерывом самый явный шанс как раз упустили краснодарцы: Джон Кордоба не попал в пустые ворота. И тут же Сауль Гуарирапа сравнял счет, воплотив в жизнь кошмар «быков».

Нельзя сказать, что Мурад Мусаев в перерыве поработал с командой так же, как Личка ранее с «Динамо». «Краснодар» создавал моменты, но и позволял обострять сочинцам. Шли какие-то качели, и фаворит в них не выглядел убедительнее аутсайдера. Более того, Гуарирапа вывел «Сочи» вперед, причем снова после запоротого Кордобой верного шанса забить.

Показалось, что «быки» развалятся. Выручил Мозес, который уже в самом конце навязал борьбу в чужой штрафной и заработал пенальти. А Эдуард Сперцян счет сравнял. Впрочем, этого было мало. И в компенсированное время Мозес уже сам здорово сыграл у вратарской «Сочи» и забил победный мяч. «Краснодар» остался в чемпионской гонке.

А матч получился сумасшедшим и мог закончиться вообще с любым результатом – никто бы не удивился. 18 ударов нанесли сочинцы, 20 – краснодарцы. При этом у хозяев было 10 попаданий в створ, а у гостей – 5. Еще несколько раз мяч попадал в каркас ворот. Чемпионской такую игру не назвать, но шанс на титул «Краснодару» она сохранила.

Расклады

Сейчас немного некорректно выдавать полные расклады по шансам на чемпионство, потому что у «Динамо» и «Краснодара» остался один матч, а «Зенит» свою игру 29-го тура еще не провел. Но обстановка такая плотная, что нужно рассматривать диспозиции после каждого отдельного матча.

Своими расчетами поделился известный статистический сервис Opta. Он утверждает, что шансы «Динамо» на титул равны 50,8 процента, а у «Краснодара» они 30,8 процента, тогда как у «Зенита» – 18,4 процента. Выглядит так, что шансы петербуржцев недооценивают, но нужно понимать, что им еще сыграть два матча предстоит, а это – как ни крути – в два раза больший риск потерять очки. Даже если «Зенит» в обоих поединках явный фаворит. Это чисто математика. И после игры с «Ахматом» проценты будут совсем иные.

Впрочем, если «Зенит» не сможет обыграть грозненцев, то уже потеряет всякие надежды на титул. Он уступает «Динамо» пять очков, а «Краснодару» – два. Теперь посмотрим, как под колоссальным давлением будут справляться подопечные Сергея Семака.

Шансы «Динамо» высоки по объяснимым причинам: ему можно даже сыграть вничью с «Краснодаром» в последнем туре. Тогда при двух победах «Зенита» и равенстве очков москвичи будут выше из-за преимущества в личных встречах. «Краснодар» же окажется выше «Динамо», если выиграет у москвичей. Но ему нужно надеяться, что «Зенит» не наберет все шесть очков. Петербуржцы тоже не все контролируют в своей судьбе. Им нужно набрать для титула как раз все шесть баллов и надеяться, что «Динамо» проиграет «Краснодару».

Но если представить, что «Зенит» не сможет обыграть «Ахмат» в предпоследнем туре, то матч между «Динамо» и «Краснодаром» станет по факту чемпионским. И это будет пик интриги и напряжения.