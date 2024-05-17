Выиграл кубок, но уволен за угрозы. Аллегри надоел «Юве», хотят свежей крови и перспектив

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вчера, 22:00

Назначение Мотты воспримут ещё лучше.

Как же это парадоксально – твоя команда забирает, пожалуй, единственный доступный ей трофей, но тебя готовы уволить. Массимилиано Аллегри подарил «Ювентусу» повод для прощания – рассказываем о скандальном происшествии через призму последних результатов.

Вся вторая часть сезона для клуба и тренера – кошмар

«Старая синьора», начиная с февраля – мрак и бесхарактерность. Команда всегда играла скучно, заталкивала соперников в болото и там вытаскивала за счёт опыта. В первой части сезона это даже позволяло снова бороться за титул – пока «Милан» пытался заново обрести себя, «Интер» и «Юве» устроили отличную чемпионскую гонку.

И отрыв «нерадзурри» был минимален, пока туринцы не начали увеличивать эту пропасть. После ничьей с «Эмполи» команда проиграла ключевой поединок «Интеру» — и у команды Аллегри опустились руки. В следующих 7 турах «Ювентус» одержал лишь 1 победу – при этом дарил очки даже кризисному «Наполи» и середнякам («Дженоа», «Верона», «Удинезе»). После минимальной победы над «Фиорентиной» — ещё 5 матчей, завершившихся ничьей.

Можно было бы оправдаться, что после выключения из чемпионской гонки команде стало неинтересно – но в этом и проблема. Почему это должно служить оправданием? Аллегри не встряхнул команду за месяц, за полтора. Уже май, а в Турине по-прежнему царство уныния. И перспективы на следующий сезон, останься Массимилиано у руля, точно такие же. Нет никаких гарантий, что Аллегри добьётся прогресса.

Взяли Кубок, но Массимилиано вынуждает говорить не о футболе

В полуфинале Кубка Италии «Юве» добился результата на тоненького – в лучших традициях «бьянконери». Дома команда выиграла 2:0, в гостях удержала минимально допустимые 1:2. Так пробились в финал турнира.

Еврокубки туринцам в этом сезоне недоступны, из гонки за медали самоустранились («Болонья» сейчас явно предпочтительнее). Так что выступление в Кубке могло стать единственным рычагом давления для Массимилиано. И в финале «Юве» добился победы над «Аталантой». Опять минимальной.

Но и здесь фокус сместился от результата к скандальному поведению тренера. Сначала просто сообщалось, что руководство «Юве» недовольно поведением тренера во время матча и после финального свистка. Год назад Аллегри уже дарил скандал после вылета из Кубка от «Интера» — эта история становится регулярной, что не может радовать. В купе с неудачными результатами боссы всё серьёзнее рассматривал вариант с увольнением.

Позже итальянский журналист заявил об угрозах со стороны специалиста. По словам журналиста, Аллегри говорил ему:

Дерьмовый редактор! Да, ты дерьмовый редактор. Пишите в своей газете правду, а не то, что говорят вам клубы! Перестаньте заигрывать с клубами. Послушай, я знаю, куда за тобой прийти. Я знаю, где тебя искать. Я приду и оторву тебе оба уха. Я приду и дам тебе по лицу. Пиши в газете правду.

Это ещё не вспоминая о сорванной после финального свистка одежде и полученной красной. Как раз последнее добавляет футболу колорита – это эмоции, которые лишь дополняют антураж. Но то, что описано до – грязь, которая показывает, что Массимилиано не справился с напряжением в «Юве».

Повод завести Мотту в клуб

Для «старой синьоры» ситуация максимально удобная. У Аллегри оставались сторонники – при нём же команда шла второй, боролась с «Интером». Душан Влахович стал забивать чаще, всё ближе попадание в ЛЧ .

Но клуб уже выбрал другой вектор развития. И теперь перешёл к делу. В Турине обратили внимание на амбициозного и перспективного тренера Тиаго Мотту, который добивается исторических результатов с «Болоньей». При нём «красно-синие» впервые за 60 лет отобрались в Лигу чемпионов – и это на второй сезон итальянца в клубе!

Тиаго проповедует атакующий футбол, отлично умеет строить конкурентоспособные проекты и венец его творения – «Болонья» прямо сейчас. Там он получил доверие руководства и трансферы, прокачал игроков. В первый сезон при Мотте «Болонья» финишировала на 9-м месте в Серии А (за год до этого была 13-й). В текущем сезоне поступательно забралась в зону еврокубков, потом в зону ЛЧ . А теперь вырвала у «Юве» 3-ю строчку и может завоевать первые за почти 60 лет медали чемпионата.

Сто процентов – у Мотты ударный отрезок в «Болонье». Но по части резюме, влияния и опыта он всё же уступает Аллегри, поэтому назначение вызывало небольшие сомнения. Но Массимилиано сам сделал всё, чтобы похоронить себя на фоне молодого перспективного специалиста. По последним данным, «Юве» уже согласовал контракт с Тиаго. Тренеру выпишут зарплату в 3,5 миллиона евро за сезон, он будет рассчитан по схеме «2+1». А сама «Болонья» уже ищет нового тренера – список интересный.

Появится свежая кровь и новый тактический рисунок – нужно запастись терпением

С «Болоньей» уже есть оглушительный успех, но теперь Мотте предстоит испытание грандом и стабильностью. В новом сезоне тяжело будет и ему, и самому «Юве». Тиаго в любом случае (если клуб не провалится) будет играть в ЛЧ – но теперь требования куда выше. Тренеру предстоит учиться работать в реалиях топ-клуба – под феноменальным давлением, пристальным вниманием СМИ , постоянными инсайдами. Это ещё не говоря о вопросе выстраивания отношений в коллективе, состоящем из звёзд.

При этом по качеству футбола придётся сделать несколько шагов назад. Это в «Болонье» был выстроенный под тренера костяк – в «Ювентусе» Мотта начнёт с нуля. Здесь играли в абсолютно другой футбол – и менеджеру предстоит переучивать. Стоит ожидать, он приведёт с собой нескольких игроков, чтобы те помогали интегрировать свою философию.

В любом случае это работа даже не на один сезон. Руководству придётся запастись терпением, а Мотте – показать характер.