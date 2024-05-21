Повремените с коронацией. Чемпион Турции определится в последнем туре

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вчера, 16:04

«Фенербахче» испортил «Галатасараю» праздник.

Шесть очков отрыва. И домашний матч с главным соперником. Всё располагало к тому, чтобы «Галатасарай» не просто подтвердил свой 24-й чемпионский титул, но и сделал это изысканно. На стороне «Джим-Бом» были все расклады. Тем более что главный матч проходил на стадионе «Рамс Парк», куда собакам и фанатам «Фенербахче» вход запрещён.

В тени скандала

Это была номинально третья, а фактически вторая встреча злейших недругов в текущем сезоне. На расположенном в азиатской части Стамбула стадионе «Шюкрю Сараджоглу» соперники разбежались, так и не забив ни одного мяча. В Кубке страны два гранда выбыли до финала, не сыграв между собой. За второй по значимости трофей поспорят «Бешикташ» и «Трабзонспор». Ну а матч за Суперкубок обернулся значительным скандалом в турецком футболе.

«Фенербахче» не то чтобы бойкотировал встречу за Суперкубок, он превратил её в фарс. «Канарейки» выставили на игру юных футболистов, самому старшему из которых было 19 лет. На третьей минуте Мауро Икарди забил первый мяч в ворота «Фенербахче», после чего уступающая в счёте команда дружно покинула поле и нарвалась на техническое поражение 0:3. И это ещё по минимуму. Президент «Фенербахче» Али Коч грозился перевести клуб в другой чемпионат из-за предвзятого отношения со стороны футбольных властей. Разумеется, это был блеф. Неужели главный болельщик Турции президент Реджеп Тайип Эрдоган допустил бы что-то подобное. Но бомба взорвалась, а скверные отношения двух самых популярных клубов Турции стали ещё хуже.

На старте сезона «Фенербахче» выдал серию из 10 побед, а потом проиграл дома «Трабзонспору». Был повод для огорчения, «канарейки» не выигрывали Суперлигу с 2014 года. Но и действующий чемпион вскоре уступил «Хатайспору» 1:2. Больше два претендента на титул не проигрывали. Однако у «Фенербахче» набежало 6 ничьих, а у «Галатасарая» 3. Отсюда и преимущество «Джим-Бом» в три очка. Тренер «европейцев» Окан Бурук довольно прочно сидит в своём кресле, в то время как шефа «азиатов» Исмаила Картала всё время людская молва хочет заменить более именитым специалистом. Не далее как в пятницу на это, отнюдь не вакантное место, сватали Владимира Ивича. Того самого, из «Краснодара».

Стойкий «Фенербахче» и застенчивый «Джим-Бом»

В воскресном матче «Галатасарай» устраивала и ничья. Но какая может быть ничья на стадионе, унаследовавшем от старой арены «Али Сами Йен» вывеску «Добро пожаловать в ад». Однако матч стартовал, а врата ада для гостей с той стороны Босфора никак не открывались. Много стыков, нарушений, жёлтых карточек, даже вторая жёлтая франко-ганскому защитнику «Фенербахче» Александру Джику на 22-й минуте, а счёт не менялся. Да меняться ему было не с чего. Всё, на что сподобился «Галатасарай» в первой половине игры — неточный удар Барыша Йылмаза на 35-й минуте. Штрафной Хакима Зиеша был хорош, чего не скажешь о «выстреле» в «молоко» форварда «Джим-Бом».

Во втором тайме игровое (не численное) преимущество «Галатасарая» сошло на нет. Зато у ворот хозяев поля прозвучал сигнал тревоги. Опытнейший Фред решил устроить прессинг защитнику «Джим-Бома» Деррику Кёну. Так что немецкий легионер, выбивая мяч, угодил в бразильца. Снаряд после рикошета едва не оказался в воротах «Галатасарая».

Всё решил угловой на 71-й минуте. Бывший динамовец, а ныне полузащитник «Фенербахче» Себастьян Шиманьски подал с фланга. Опытнейший вратарь Фернандо Муслера тормознул на выходе, Деррик Кён сыграл ещё хуже, чем не преминул воспользоваться защитник гостей Чоглар Сеюнджю. Чемпиону Англии в составе «Лестера» оставалось лишь попасть в пустые ворота с сорока сантиметров.

Времени оставалось ещё довольно много. Предполагалось, что «Галатасарай» пойдёт всеми силами вперёд. Не забудем, что у «Фенербахче» был удалён далеко не слабый защитник. Но команда Исмаила Турала так засушила игру, что её вратарь Доминик Ливакович даже не вспотел. Ни одного удара в створ ворот за 98 минут. Попытка «Джим-Бом» выпросить пенальти в добавленное время ни к чему не привела. Показавший 11 жёлтых и одну красную карточку судья Арда Кардешлер не узрел криминала в падении Керема Актюрколгу и развёл руки. А потом дал финальный свисток, зафиксировав победу «Фенербахче» 1:0.

Надкусанный торт

Говорят, в раздевалке «Галатасарая» были заблаговременно накрыты столы. Вряд ли кебабы полетели в мусорное ведро. Но нет сомнения, что вкусными они игрокам проигравшей команды не показались. Праздник был испорчен. Конечно, «Галатасарай» опережает конкурента на три очка и намного ближе «Фенербахче» к завоеванию чемпионского титула. Но чемпионство это, если состоится, будет каким-то невкусным. Словно праздничный торт, с которого кто-то съел все розочки.

А может такое случиться, что не будет не только розочек, но и самого торта. Впереди целый тур. «Фенербахче» сыграет на родном «Шюкрю Сараджоглу» с вылетающим из Суперлиги «Истанбулспором». Надеюсь, в этом сезоне все поняли, чем отличаются «Истанбул Башакшехир» и «Истанбулспор». Но обыграть аутсайдера будет маловато. Надо, чтоб ещё и «Галатасарай» проиграл. Тогда «Фенербахче» обгонит конкурента за счёт личных встреч. Лидеру же предстоит отправиться в город Конью, где будет нелёгкая игра со сражающимся за выживание «Коньяспором». Эта поездка в старинный город могла стать прогулкой при ином исходе воскресного матча. Но теперь «Джим-Бому» предстоит тяжёлая игра с «анатолийскими орлами». Можно конечно даже сгонять ничеечку, чтобы стать чемпионом. Но согласитесь, досрочно стать чемпионом на домашней арене в игре с главным соперником это одно, а завоевать титул в провинции на флажке — несколько иное. Послевкусие не то.

И «Галатасарай», и «Фенербахче» уже гарантировали себе места в Лиге чемпионов. «Трабзонспор» обеспечил себе третью строчку. За четвёртое место спорят «Башакшехир» и «Бешикташ», в тренеры которого прочат Жозе Моуриньо. Известен один из четырёх неудачник — «Истанбулспор». Компанию ему могут составить ещё два коллектива из самого большого города Турции — «Фатих Карагюмрюк» и «Пендыкспор». Но уже точно известно, что элиту пополнит, причём впервые, ещё один клуб из Стамбула «Эюкспор», который тренирует знаменитый в недавнем прошлом футболист Арда Туран. Снова будет представлен в топ-лиге третий по величине город страны Измир, ибо «Гёзтепе» забронировал второе место. За третью путёвку предстоит упорная борьба.