Мбаппе больше не нужен «Реалу». Француз заиграет, только если изменит поведение

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вчера, 10:01

А вот Килиану важен трансфер в «Мадрид».

Мбаппе давно и сильно «заболел»

«Звёздная болезнь» – популярное российское выражение. Оно не пришло из Голливуда, как можно подумать, там говорили только, что слава ударила в голову. А вот психологи взяли на вооружение термин «звёздная болезнь», описывая личности с явно завышенным чувством собственной важности, потерей взвешенной оценки своих действий. Современный Мбаппе идеально подходит под описание человека со звёздной болезнью. Вечно кривляется, недоволен, странно реагирует, ищет конфликты. Хотя на стадионе ПСЖ его освистали обычные фанаты, накануне прощания окружение миллионера организовало ужин с некоторыми ультрас. Эти фанаты в результате поддержали нападающего, который переходит в «Реал». Но когда Мбаппе прощался с ПСЖ , то не упомянул президента клуба. Аль-Хелаифи это не понравилось, в раздевалке произошла потасовка с криками. Официально «ничего не было», но свидетели слышали другое. Нассер и Килиан друг друга стоят. Прекрасно понимаем холодную реакцию Анчелотти на все вопросы о Мбаппе. Сначала французу надо вправить мозги, а потом начинать футбольную часть работы. Но можно ли изменить человека, которому столько лет заглядывали в рот? Мбаппе успел со многими в ПСЖ перессориться, не только с Неймаром. Килиан за последний год был милым лишь раз, когда на днях открывали его статую в музее восковых фигур. Искренне смеялся и радовался, когда оказался рядом со своей удачной копией. Эгоизм важен спортсмену, но во всем нужна мера.

В «Реале» здоровая атмосфера

Французу с порога выдадут рекордную зарплату в «Реале». Из-за статуса свободного агента получит доходы от имиджевых прав и «подъёмные». Слишком роскошные условия для парня без «Золотого мяча». Хотя Килиан не раз был среди героев больших матчей вроде финала чемпионата мира на дистанции важнее были напарники наподобие Гризманна в Катаре. Также Мбаппе не смог стать главным для ПСЖ по пути к победе в Лиге чемпионов, хотя стоило всего лишь пройти «Боруссию» из Дортмунда, которую так хотели получить в соперники все гранды при жеребьевке. Хуммельс остановил Килиана, а Мбаппе промахнулся из классной позиции. «Реал» хочет провести презентацию игрока до Евро, поскольку если Франция не выиграет турнир, то нападающий приедет уставшим и злым. Верное решение, ведь звездный футболист может разрушить шикарную атмосферу в «Реале». Анчелотти назвал нынешний сезон лучшим в карьере. В заявке много молодых звёзд, но не капризничают, как случалось с предыдущим поколением. Психологически это самый здоровый «Реал» за много лет, если не десятилетий. И тут приедет кислый Мбаппе, которому надо проявить уважение к новым напарникам. Кроос и компания – битые волки. Они сомневаются, что Килиан нужен «Реалу», и это важный момент при адаптации нового футболиста. Нападающий сразу перетянет одеяло на себя на поле, а сейчас героем может стать любой от вратаря Лунина до форварда Хоселу.

Ради Килиана пойдут на жертвы

В Мадриде пишут, что Беллингему сообщили о переходе в центр поля, чтобы Мбаппе мог занять позиции «ложной девятки». Нравится ли Джуду таскать рояль за французским пианистом? Англичанин весной немного стушевался. Возможно, плавный переход на глубокую позицию поможет после изнуряющего лета и Евро-2024. Но только если Мбаппе по достоинству оценит жертвы, на которые пойдут ради него многие напарники. Например, у Хоселу будет ещё меньше времени, ведь Килиан всегда корчит гримасы во время замен, хочет играть полные матчи. Француз влияет на позиции Винисиуса, Родриго, Беллингема. И может задвинуть на дальний план умницу Эндрика, бразильского новичка «Реала». Про турка Гюлера и марокканца Диаса можно даже не вспоминать. Летом им надо хорошенько подумать, стоит ли оставаться в «Реале» с таким количеством зрелых и при этом молодых конкурентов? Не так Мбаппе нужен «Реалу», как «Реал» сейчас нужен Килиану. И это понимают все, от Анчелотти до Крооса с Модричем, которым нравится дружеский «Реал». Кстати, о Вальверде тоже не забывайте. Уругваец пострадает, ему нет места ни в центре поля, куда переведут Беллингема, ни в атаке, где целая толпа футболистов после прихода Эндрика и Мбаппе. Традиционный нездоровый перебор.

Впереди конфликт с Винисиусом

Как минимум футбольный конфликт. Перес не сможет попрощаться с Винисиусом, как планировал год назад. Бразильца теперь любят фанаты «Реала» и ценят напарники. Даже если предложат безумные деньги, нужно отказаться. И готовиться к конфликтам Винисиуса и Мбаппе. Жуниор не уйдёт на правый фланг, как поступил Бэйл при Роналду. Мбаппе тоже не игрок для правого края, хотя в схеме с двумя нападающими может работать с оттяжкой на этот край. Но тогда нет места в «4-4-2» с «ромбом» для Родриго, не говоря об Эндрике. А если играть с тремя бразильцами и Мбаппе, а в центре поля со связкой Беллингема и Крооса, то проседает оборона. Недостаточно плотным окажется прессинг. Винисиус стал фаворитом в рейтинге на «Золотой мяч», но будет среди пострадавших от приезда Мбаппе. Кстати, за последние три года у бразильца больше голевых действий в Лиге чемпионов, чем у Килиана. Мбаппе даже «Боруссию» из Дортмунда не обыграл, хотя это не лучший клуб немецкого сезона. А вот Винисиус огорчил «Манчестер Сити» и стал героем в матчах с «Баварией». Мбаппе надо заходить в «Реал» со всей скромностью, которая у него раньше была. Килиан не главный в новом клубе. В Мадриде не аналог ПСЖ , клуб иного статуса. Тот же Винисиус далеко не сразу заслужил уважение и пасы ветеранов.