Гасперини и Миранчук против «Ювентуса». У «Аталанты» главный матч в истории

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вчера, 17:54

Первый из двух больших финалов Алексея.

Гасперини заслужил первый титул

- Джан Пьеро называют недооцененным наставником, но это неправда. У него отличная репутация среди коллег и экспертов. Стиль «Аталанты» копировали большие клубы. Гасперини уважают, но у него невероятно сложный характер. Не смог бы долго тренировать богатейший клуб, как получается у Анчелотти. Зато авторитарный ветеран Гасперини подошел в Бергамо, где хватало конфликтов с футболистами. Джан Пьеро не всегда справедлив, но по мастерству 66-летний итальянец давно заслужил первый трофей в карьере.

- «Аталанта» сегодня сыграет против «Ювентуса» в финале Кубка Италии. Гасперини проиграл два решающих матча «Лацио» и «Ювентусу» за последние годы. У команды из Бергамо кубковый подход, вышли в финал Лиги Европы, и в третий раз за шесть сезонов сразятся за Кубок Италии в последней игре турнира. Единственный трофей клуб завоевал в 1963-м. «Аталанте» не везет в решающих матчах, странно называть их явными фаворитами против «Ювентуса». Бергамаски в лучшей форме, но это не гарантия победы.

- Клуб из Бергамо в первом европейском финале сразится с непобедимым «Байером» Алонсо. У «Аталанты» своя серия без поражений, шесть побед и мировая. На выходных обыграли «Рому», соперника в борьбе за путевку в Лигу чемпионов. Работают агрессивно. Допускают чужие атаки и моменты, но ещё против «Ливерпуля» протестировали аккуратную игру в обороне. «Аталанта» гармоничная команда, у них в 2024-м году всего пять поражений. Но осечки против «Фиорентина» и «Ливерпуля» не помешали в двух плей-офф.

- Команда Миранчука вынуждена перестроиться в атаке. Герой весеннего отрезка форвард Скамакка пропустит финал из-за перебора карточек. Миранчук может остаться на лавке, если бельгийский атакующий хавбек Де Кетеларе выйдет на острие, а Лукман обойдет Алексея в гонке за место в основе рядом с лидером Компейнерсом. Бывший игрок «Спартака» Пашалич тоже рискует выйти на замену, если Де Роон сыграет в центре с Эдерсоном. У «Аталанты» хороший состав, грамотно подобранный под вертикальный футбол.

Ориентировочный состав «Аталанты» (3-4-2-1): Карнесекки – Скальвини, Хиэн (Де Рон), Джимсити – Дзаппакоста, Эдерсон, Де Роон, Руджери – Копмейнерс, Де Кетеларе – Лукман (Миранчук).

«Ювентусу» тоже нужен трофей

- Туринский гранд в четвертый раз за пять лет вышел в финал Кубка Италии. Победили «Аталанту», а вот «Наполи» и «Интеру» уступили в серии пенальти и в дополнительное время соответственно. Для «Ювентуса», рекордсмена по победам в Кубке Италии, турнир стал намного важнее из-за проблем в Серии А. Хотя Аллегри на третьей строчке чуть выше «Аталанты», отрыв чемпиона «Интера» составляет 25 пунктов. А у Гасперини есть матч в запасе, чтобы приблизиться к «Ювентусу» вплотную, ведь у Аллегри пять мировых подряд.

- «Ювентус» в этом сезоне оставлял хорошее впечатление, а потом команду словно выключили. Не хотят играть в футбол, в шести матчах разных турниров без побед. Свежесть должна быть, ведь дисквалифицированы в еврокубках, но не показывают максимум под руководством Аллегри. Решение оставить Макса главным тренером станет большой ошибкой боссов туринского клуба. Нужно пробовать перезагрузить коллектив с помощью молодого Мотты, если его не перехватят. Чем дольше «Ювентус» без Скуддетто – тем сложнее вернуться.

- Рабьо, Кьеза и Влахович в стартовом составе, Аллегри не может жаловаться на отсутствие футболистов высокого класса. Вот только фанаты справедливо протестуют против стиля футбола. Например, «Ювентус» сыграл дома против скромной «Салернитаны». Но из 25 ударов по воротам аутсайдера выжали один гол и подписали ничью. Где «Аталанта» научилась дожимать, как «Фиорентину» в полуфинале Кубка Италии, там «Ювентус» начал раздавать очки. Изменилось отношение соперников к некогда вечному чемпиону Италии, страха нет.

- В Турине ждут, что опытный Данило сможет сыграть с первых минут, хотя у него были проблемы со здоровьем. В атаке хотят увидеть связку Кьезы и Влаховича. В центре поля проблемы – не сыграет разносторонний Локателли, но попробуют распределить оборонительные функции между МакКенни и Рабьо. На флангах ждут Камбьязо и Костича, а в воротах Перина, поскольку именно запасной голкипер играет в Кубке Италии, оставляя Щесны на лавке. На замену может выйти 19-летний турок Йилдыз, техничный и интересный футболист.

Ориентировочный состав «Ювентуса» (3-5-2): Перин – Гатти, Бремер, Данило (Ругани) – Камбьязо, МакКенни, Миретти, Рабьо, Костич – Кьеза, Влахович.

Настраиваются на душный финал

- Между собой «Аталанта» и «Ювентус» обожают играть вничью. Шесть мировых в последних девяти поединках Серии А. Но в Кубке Италии у них другая статистика. Клуб из Турина обыграл команду из Бергамо в четырех из пяти поединков в турнире на отрезке в восемь лет. Вот только тот «Ювентус» отличался от этого.

- Если «Аталанта» не перегорит и покажет максимум, то «Ювентусу» будет сложно, ведь команда в странном состоянии. Словно ждут нового тренера, поэтому выполнили задачу – вернулись в Лигу чемпионов, но старались только в Кубке Италии, где результаты чище. Убрали по пути на «Олимпико» «Лацио», не позволили повторить финал 2019 года.

- Возможна ничья в основное время, а дальше всё зависит от Миранчука и других футболистов, вышедших на замену. Только если один из финалистов допустит много ошибок, то другой легко заберет себе победу в основное время. Но это вряд ли, поскольку соперники невероятно упрямые и досконально друг друга знают.

Прогноз «Соккер.ру»: как сказано выше, ничья в основное время, а дальше слушайте собственную интуицию. Миранчук хочет выиграть трофей, но «Ювентус» среди самых неудобных соперников именно для «Аталанты». Туринцы поссорили фанатов клуба – одни за Аллегри, а большинство против, но сегодня у них одна мечта – завоевать трофей.