Кульминация чемпионской гонки в АПЛ. Последняя преграда «Сити» — самый неудобный соперник

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вчера, 13:38

«Шпоры» могут помочь «Арсеналу».

На «Тоттенхэм Хотспур Стэдиум», скорее всего, определится чемпион текущего сезона АПЛ . Витиеватые сюжеты привели к запутанной и крайне напряжённой концовке, в которой у «Арсенала» есть шанс взять реванш у «Сити». Но всё в руках «горожан». Открываем предстоящий матч.

«Тоттенхэм» — в кризисе

- «Шпоры» — команда с трезвым представлением о себе, хотя в начале сезона это было не так. Тогда в голову ударил удачный старт, заговорили о борьбе за топ-3, Постекоглу короновали. Но по мере развития событий впечатления блекли. Стало понятно, что это перспективный проект – но пока не созревший для чего-то серьёзного. Оказалось, что даже для Лиги чемпионов лондонцы пока не готовы.

- К финишу сезона отпала необходимость бороться за топ-5, главные конкуренты – МЮ , «Ньюкасл» и «Челси» – были слишком нестабильны и не представляли серьёзную угрозу. Оставалось бороться с «Виллой» за ЛЧ . Свою гонку лондонцы проиграли. В пяти матчах перед встречей с «Бернли» они выиграли лишь раз – у «Ноттингема». При этом потеряли очки с «Вест Хэмом», уступили «Арсеналу» и «Ливерпулю», были разгромлены «Ньюкаслом». «Вилла» тоже испытывала проблемы и сбавила ход по сравнению с феерической осенью и началом зимы. Но даже так на том же отрезке – 5 очков. И свой поединок 34-го тура «львы» выиграли. А «Тоттенхэму» играть только предстоит. С «Сити».

- Постекоглу за такой отрезок очень обидно – пусть и есть объективные причины. Даже с «Бернли» было тяжело – команда первой повела в счёте, «шпорам» пришлось отыгрываться с 0:1. Дожали соперника и забрали 3 очка лишь благодаря позднему голу на 82-й минуте.

Ориентировочный состав «Тоттенхэма» (4-3-3-1): Викарио – Скипп, ван де Вен, Ромеро, Порро – Мэддисон, Биссума, Сарр – Кулусевски, Сон, Джонсон.

Гвардиола сохраняет чемпионский ход

- На эту статистику смотреть просто страшно: после матча с «Астон Виллой» в первом круге «горожане» во всех турнирах ни разу не уступили в основное время, а победителя матча с «Реалом» определила серия пенальти. Со «львами» «небесно-голубые» встречались 6 декабря. С того момента они играли на клубном ЧМ , в АПЛ , Лиге чемпионов и Кубке Англии. Суммарно – 33 матча во всех турнирах. Это всё, что нужно знать о чемпионских амбициях.

- И даже при этом «Сити» второй год подряд приходится оставаться в роли догоняющих. Они пристально следят за конкурентами и, даже потеряв лидерство, ждут их ошибки, чтобы наказать. Практика показывает, что в нужный момент «горожане» действуют безошибочно. Так же происходит сейчас. В очном поединке с «Арсеналом» ограничились скучной ничьей 0:0 – и Гвардиола, и Артета были слишком осторожны. Пропустили в лидеры «Ливерпуль». Только «горожане» (как и «канониры») продолжили побеждать, а мерсисайдцы развалились на глазах и уже вне чемпионской гонки (теперь – ничья с «Виллой»).

- В потрясающей форме группа атаки «Сити». В последних 6 турах и отложенном 29-м (с «Брайтоном») у команды 28 голов. Холанд сверкнул покером в ворота «Вулверхэмптона», Де Брюйне прибил «Пэлас» дублем, Фоден хет-триком расправился с «Виллой» и положил дубль в игре с «Брайтоном». Даже профильный центральный защитник Йошко Гвардиол «Фулхэму» забил дважды. Вся эта грозная сила отправляется в Лондон.

Ориентировочный состав «Манчестер Сити» (4-2-3-1): Эдерсон – Гвардиол, Аке, Диаш, Аканджи – Ковачич, Родри – Фоден, Де Брюйне, Силва – Холанд.

«Канониры» сделали всё от них зависящее

Форвард «Арсенала» Кай Хаверц решил забыть о вражде лондонского дерби и честно признался:

Я буду самым большим болельщиком «Тоттенхэма» во время матча «шпор» против «Ман Сити» 14 мая. Будем надеяться на лучшее.

Это правильно, когда на кону – первое чемпионство с незапамятных времён. Банда Микеля Артеты сделала всё возможное после вылета из ЛЧ – прыгнула даже выше головы. Команде прогнозировали вылет из чемпионской гонки из-за графика – на пути «канониров» стояли «Челси» и «Тоттенхэм», а также «Юнайтед». Два из трёх принципиальных матчей в гостях. И «пушкари» победили. В последних 5 встречах они забрали максимально возможные 15 очков. У команды вообще феноменальная статистика.

И после такого перформанса обиднее всего, что «Арсеналу» остаётся лишь наблюдать и надеяться на ошибку соперника. Судьба титула не в руках лондонцев.

«Шпоры» — проклятие для «горожан»

- Точнее лондонцев, но из другой части столицы – в руках принципиальных соперников «Арсенала». И «Тоттенхэму» есть что противопоставить «Сити».

- Как минимум в последних гостевых матчах со «шпорами» «горожан» преследует какое-то проклятие. До выездной победы в Кубке (январь-2024) Гвардиола проигрывал «Тоттенхэму» в гостях в 5 матчах кряду.

- И в 2023 году статистика ужасная – одна победа в трёх матчах. Дома 20 января «горожане» с трудом забрали 3 очка. После этого – 0:1 на выезде и перестрелка в Манчестере, которая завершилась ничьей – 3:3.