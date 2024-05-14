«Зенит» играет как аутсайдер. ЦСКА снова едет в Петербург – теперь за финалом Кубка России

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вчера, 16:31

Отбирают у Семака всё самое ценное.

Сейчас петербуржцы в кризисе

- Команды откровенно не хватает на финиш сезона, поскольку очевидный провал приходится как раз на этот отрезок. Когда в середине марта «Зенит» одержал одну победу в трёх матчах, это казалось стечением обстоятельств. Слишкович в свой первый матч у руля «Спартака» сушил игру – им изначально требовалась ничья. Поражение от «Рубина» вообще казалось досадной случайностью – «сине-бело-голубые» создавали много остроты у чужих ворот, владели очевидным преимуществом. Просто гости удачно разыграли единственный сценарий, который мог принести им результат – отдали мяч и молились.

- Но кто мог подумать, что те 0:2 положат начало серии из 5 матчей без побед? «Динамо» тоже нашло свой момент и аномально чётко сыграло в обороне. «Факел» в Воронеже выживал, пока не получил шанс на последних минутах компенсированного времени. ЦСКА в 28-м туре тоже отбивался, особенно перед финальным свистком. Ничья в первом матче Кубка – результат из этой же области. Руководство тоже не в восторге – по слухам, после поражения от «красно-синих» в раздевалку зашёл председатель правления клуба Александр Медведев и назвал футболистов «импотентами». Характеристика грубая, но точная.

- Кажется, петербуржцы сейчас озабочены совсем не Кубком – им важнее упущенное лидерство в чемпионате. «Динамо» может прервать гегемонию «сине-бело-голубых», а на исправление ситуации – только два тура и надежды на вялый «Краснодар». И даже так с Семаком собираются заключить долгосрочный контракт.

Ориентировочный состав «Зенита» (4-3-3): Адамов – Сантос, Родригао, Нино, Караваев – Клаудиньо, Барриос, Вендел – Педро, Сергеев, Ахметов.

Кубок – последний шанс ЦСКА спасти сезон

- Потому что, несмотря на недавний триумф в Санкт-Петербурге, финишный отрезок для «армейцев» – очевидно провальный. Федотов обычно выдаёт чудо-весну – и готов был повторить. По крайней мере, результаты в марте и первой половине апреля внушали оптимизм. Москвичи продвигались по сетке Кубка, набирали очки с «Локомотивом», громили «Факел» и вообще не терпели поражений. Тогда ещё сохранялись шансы на борьбу за топ-3 – тем более просело «Динамо». Только в четырёх турах перед выездом к «Зениту» у ЦСКА было 0 побед – 2 ничьих, 2 поражения. Команда откатилась на 8-е место в турнирной таблице. В чемпионате уже не было никаких перспектив.

- В связи с этим оставалось несколько задач. С «Зенитом» в гостях «красно-синие» справились (об этом ниже). Теперь – Кубок, важнейший трофей для ЦСКА на финише сезона. Просто у «армейцев» нет альтернативных вариантов для спасения сезона. В РПЛ даже топ-5 вряд ли покорится – хороши «Спартак» и «Локомотив». А тут борьба за трофей, как-никак. Тем более «красно-синие» уже брали его в прошлом году – есть шанс взять его второй раз кряду. А это и призовые, и весомый аргумент в пользу главного тренера.

Ориентировочный состав ЦСКА (3-4-2-1): Тороп – Дивеев, Роша, Мойзес – Гайич, Зделар, Мендес, Келвен – Чалов, Обляков – Заболотный.

Московское дерби в «Лужниках» интереснее

На развитие событий в полуфиналах в любом случае надо смотреть с перспективой на потенциальный финал Кубка. «Балтика» аутсайдер со «Спартаком», поскольку у них нет такого подбора игроков – и куда важнее думать о борьбе за выживание в РПЛ .

«Зенит» с «красно-белыми» уже достаточно поиграли. Актуальность столкновения не теряется, эмоции остаются – тем более «Зенит» один из немногих, кто может остановить серию Слишковича без поражений.

Но нынешний «Зенит» не наиграл на финал Кубка, борьбу сразу за два трофея. Тем более для команды важнее чемпионат. А у пары «Спартак» — ЦСКА попросту больше интриг. Прежде всего богатая история противостояний. Плюс это московское дерби – причём самое яркое. Уже походу матчей часто появляются сюжеты – стычки Абаскаля и Федотова, Роши и Соболева. А самое главное – финал будет проходить в «Лужниках». Это ли не идеальное место для дерби, да ещё и в финале? Достаточно вспомнить встречу «Спартака» и «Динамо» два года назад.

Федотов – криптонит Семака

Владимир Федотов отлично понимает слабые стороны «Зенита» Семака – он один из немногих, кто регулярно отбирает очки у «сине-бело-голубых». Так было ещё с «Сочи». Первый сезон в составе южан не берём – тогда они были середняками. В сезоне 2020/21 было пятое место. А на третий год включились в борьбу за медали – и вот тогда наставник выдал сенсацию. Не только по итоговому результату (серебро), но и по двум отличным играм с гегемоном. В октябре 2021-го сочинцы в гостях обыграли «Зенит». Во втором круге дома отобрали один балл.

А в составе ЦСКА история сражений особенно напряжённая. Уже когда Федотов впервые встретился с «Зенитом» тренером «армейцев», команды спорили за лидерство в чемпионате. Победили петербуржцы. Зато во втором круге москвичи взяли реванш. По всему было ясно, что это противостояние, достойное чемпионской гонки.

Впоследствии «армейцы» просели, но набили отличную статистику. Федотов шесть раз играл против Семака за последние два сезона. И только два поражения. Одно – в серии пенальти, в Суперкубке России.