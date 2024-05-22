В команду Миранчука не верят, но из «Байера» плохой фаворит. «Аталанта» надеется на чудо в Дублине

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вчера, 11:29

Непобедимые немцы против невезучих итальянцев.

«Аталанта» вечно проигрывает в финалах

- У Гасперини три осечки в финалах Кубка Италии за шесть лет. На днях уступили «Ювентусу». Но тренер «Аталанты» верит, что футбол — это меритократия. Принцип управления, когда наверху должны быть наиболее способные, независимо от происхождения или финансов. В Лиге Европы в этом сезоне процветает власть способных команд. «Байер» шикарен, а за плечами у «Аталанты» победы над клубами с историей – чемпионами Португалии из «Спортинга», фаворитом букмекеров «Ливерпулем» и раненым, но значимым «Марселем».

- Финал в Дублине – первый для «Аталанты» в истории европейских соревнований. Прекрасно, что есть не только Лига чемпионов, иначе фанаты из Бергамо не ощутили бы себя на месте болельщиков ЦСКА и «Зенита» из прошлого. Приятно, когда родной клуб сражается за трофей. И ещё приятнее, когда у команды неплохая форма. У Гасперини всего два поражения в последних 12 матчах.

- Проблема для фаворита из Леверкузена – «Аталанта» умеет играть вторым номером. Спокойно могут меньше владеть мячом, чем соперник, но реализовать быстрые выпады. Даже если стартовый состав подведет, Лукман и Миранчук готовы выйти на замену. В основе на острие Скамакка – форвард ожил после непростого периода в «Вест Хэме». Голландец Копмейнерс и бельгиец де Кетеларе готовятся к Евро-2024. Индивидуально невероятно опасные, поскольку мыслят нестандартно.

- Тактически в решающем матче «Аталанта» вряд ли предложит нечто новое. Играют в три защитника. В Лиге Европы ставят на запасного голкипера Муссо, вряд ли поменяют тактику в финале. Гасперини – возрастной тренер, верит в принципы кубкового чередования вратарей. Опытного аргентинца будут страховать Джимсити и Скальвини. Важны фланги, ведь у «Байера» латерали это опасное оружие. Также очевидно, что у Пашалича и Эдерсона в центре будет много работы. У команд формально одинаковая схема, интересно их столкнуть лбами.

Ориентировочный состав «Аталанты» (4-2-3-1): Муссо – Джимсити, Хиэн, Скальвини – Дзаппакоста, Пашалич, Эдерсон, Руджери – Де Кетеларе, Копмейнерс – Скамакка.

«Байер» мечтает о требле в сказочном сезоне

- Хаби Алонсо принял команду, болтавшуюся рядом с зоной вылета, а теперь выиграл Бундеслигу в сезоне без поражений – историческое достижение, вышел в финал Кубка Германии – решающий матч против «Кайзерслаутерна» в субботу. Сегодня у него последний рубеж в Лиге Европы, где у «Байера» были проблемы даже с «Карабахом», но нет поражений. Невероятная серия состоит из 51 матча.

- «Байеру» сложно даются поединки, поскольку речь о зачинателях своей меритократии. Самые способные в конкретном сезоне Бундеслиги победили богатых – «Баварию» и «Лейпциг», и оставили далеко позади клубы с чемпионской историей вроде «Штутгарта» и «Боруссии» из Дортмунда. «Байер» шикарен, но им часто приходилось отыгрываться, иногда ситуация казалась безнадежной.

- «Байер» играл в финалах Кубка УЕФА . Тогда было два матча. В первом невезучие немцы уступили в Барселоне 0:3, но играли не против одноименного клуба. «Эспаньол» недооценил соперника в Леверкузене. «Байер» отыгрался, дошли до серии пенальти, где испанцы не реализовали три попытки. Камбэк тогда помог немцам. Сегодня тоже может быть серия пенальти? Из «Байера» плохой записной фаворит, нынешний сезон перекрыл десятилетия страданий.

- У Алонсо железные принципы игры. Кто видел несколько матчей «Байера», тот представляет общую картину. Тройка в обороне на итальянский манер. Латерали Фримпонг и Гримальдо – герои сезона. Пожалуй, лучшие крайние футболисты текущей кампании. Паласиос и Джака на опыте закрывают опорную зону, хотя немец Андрих тоже может выйти на поле. Атака «Байера» прекрасна: Вирц рядом с Хофманном, а на острие нигериец Бонифац. Однако в воротах не ветеран Градецки, а молодой чех Ковар, тоже кубковое чередование.

Ориентировочный состав «Байера» (4-2-3-1): Ковар – Тапсоба, Та, Инкапье – Фримпонг, Паласиос (Андрих), Джака, Гримальдо – Хофманн, Вирц – Бонифац.

Кубок точно достанется очень невезучему клубу

- Миранчук уступил «Ювентусу», пропустили единственный мяч на первых минутах. В решающих моментах часто испаряется легкость бытия, клуб из Бергамо не может реализовать шансы, даже когда их создает вдоволь. Психологический блок очевиден, опытный Гасперини не может расслабить свою команду. Но если сегодня вечером «Аталанта» выйдет на поле без дрожи в коленках, то немцам будет нелегко.

- «Байер» знаменит проигрышами двадцатилетней давности. Уступили в Бундеслиге, не выиграли Кубок Германии и проиграли «Реалу» в финале Лиги чемпионов. Роберто Карлоса, Зидана и Рауля остановить не получилось, но теперь расклад в финале иной. Мало кто верит в «Аталанту», если судить по котировкам любителей прогнозов. Логично, больше доверяют клубу с сезоном без поражений. Но важно учесть усталость.

- Хаби Алонсо с улыбкой наблюдает за многочисленными голами после 90-й минуты. Но иногда можно весь сезон играть сказочно, а потом в отдельно взятом матче дела не пойдут по привычному сценарию. Сломать планы «Байера» – задача Гасперини и «Аталанты». Шоковый эффект применили против «Ливерпуля» в гостях, а сегодня бывший игрок «красных» Алонсо должен выбрать линию поведения. «Байер» сыграет осторожно или от ножа?