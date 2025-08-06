«Реалу» во второй раз отказали в переносе первого тура Ла Лиги

«Реал» просил перенести матч 1-го тура Ла Лиги против «Осасуны» с 19 августа на 29 октября из-за участия в Клубном чемпионате мира.
Судья RFEF отклонил запрос, а апелляционный комитет оставил решение в силе, аргументируя отсутствием нормативного срока для физподготовки и тем, что участие в чемпионате мира не является форс-мажором.
В заявлении отмечается, что «Реал» сознательно принял участие в турнире и понимал возможные последствия для подготовки команды.
правильно сделают футбольные власти Испании.
пускай играет как все.
возьмем Челси, синие выиграли свой еврокубковый сезон, плюс дошли до финала КЧМ и переиграли парижан, у них больше матчей были, они играли в самой конкурентной лиге мира и провели матчей больше чем мадридский Реал.
и никто из аристократов не ноет, вот благородная кровь))
а не то королевские изнеженки.
В идеале у одной команды 60 матчей в месяц ...по 2 в день...
А 19-го уже Осасуна....
Да и игроков у Реала только 11 человек....в заявке...
