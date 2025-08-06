«Реалу» во второй раз отказали в переносе первого тура Ла Лиги

1754473505

вчера, 12:45

«Реал» просил перенести матч 1-го тура Ла Лиги против «Осасуны» с 19 августа на 29 октября из-за участия в Клубном чемпионате мира.

Судья RFEF отклонил запрос, а апелляционный комитет оставил решение в силе, аргументируя отсутствием нормативного срока для физподготовки и тем, что участие в чемпионате мира не является форс-мажором.

В заявлении отмечается, что «Реал» сознательно принял участие в турнире и понимал возможные последствия для подготовки команды.