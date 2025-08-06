Soccer.ru
«Реалу» во второй раз отказали в переносе первого тура Ла Лиги

вчера, 12:45
РеалЛоготип футбольный клуб Реал (Мадрид)-:-Логотип футбольный клуб Осасуна (Памплона)Осасуна19.08.2025 в 22:00 Не начался

«Реал» просил перенести матч 1-го тура Ла Лиги против «Осасуны» с 19 августа на 29 октября из-за участия в Клубном чемпионате мира.

Судья RFEF отклонил запрос, а апелляционный комитет оставил решение в силе, аргументируя отсутствием нормативного срока для физподготовки и тем, что участие в чемпионате мира не является форс-мажором.

В заявлении отмечается, что «Реал» сознательно принял участие в турнире и понимал возможные последствия для подготовки команды.

Все комментарии
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 13:12
    Jeck Denielse
    Jeck Denielse ответ Alex_67 (раскрыть)
    вчера в 12:58
    Где гуще бабосы - там жадней буржуи....
    В идеале у одной команды 60 матчей в месяц ...по 2 в день...
    Alex_67
    Alex_67
    вчера в 12:54
    Чем трудней, тем интересней... Вот в АПЛ календарь очень жёсткий, особенно это заметно зимой.
    Jeck Denielse
    Jeck Denielse
    вчера в 12:53
    Ну конечно...КЧМ закончился же 18-го августа.....вечером...
    А 19-го уже Осасуна....
    Да и игроков у Реала только 11 человек....в заявке...
    пират Елизаветы
    пират Елизаветы
    вчера в 12:48
    Реал продолжает самопиар))) и клубное телевидение действует в своем стиле.
    Гость
