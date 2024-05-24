«Химки» в поисках вратаря. Есть кандидаты из «Спартака», «Локомотива» и «Зенита»

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24 мая 2024, 09:43

Вернувшийся в Премьер-Лигу подмосковный клуб намерен укрепить последний рубеж обороны.

Турнир в Первой Лиге ещё не закончен, но уже известны два клуба, завоевавшие путёвку в элиту. Это «Химки», вернувшиеся в Премьер-Лигу после годичного перерыва, и махачкалинское «Динамо», впервые пробившееся в число сильнейших команд страны. Перерыв между завершающимся чемпионатом и следующим очень мал, поэтому нужно усиливаться уже сейчас.

Ещё зимой стало известно, что Антон Митрюшкин сменит «Химки» на «Локомотив», где станет дублёром Ильи Лантратова. Который тоже перебрался в Черкизово из-за МКАДа. Нельзя сказать, что уход Митрюшкина станет невосполнимой потерей для команды Андрея Талалаева. Некогда очень перспективный вратарь и чемпион Европы среди юношей был вторым в «Химках». Но вратарская проблема существует. Основной страж ворот 27-летний Игорь Обухов не имеет большого опыта выступлений в Премьер-Лиге. Воспитанник «Зенита» сыграл лишь один матч в воротах тульского «Арсенала», пропустил шесть мячей от ЦСКА и всё. В Первой Лиге Обухов поиграл немало — в «Тюмени», « СКА -Хабаровск», «Роторе», «Нефтехимике», но этого опыта может не хватить. Третий вратарь 26-летний Ярослав Бурыченков успел поиграть за «Металлург» из Видного и грузинский «Локомотив», но в основе подмосковной команды замечен не был. Главный тренер Андрей Талалаев и его помощники, вратари в прошлом Сергей Рыжиков и Алексей Ботвиньев, понимают ситуацию, а клуб ведёт работу в соответствующем направлении.

Шанс для Свинова

Первое имя, которое приходит в голову — 23-летний Илья Свинов. Заиграть в «Спартаке» у воспитанника академии Коноплёва не получилось. Сначала Илью сдавали в аренду в его бывший клуб — «Факел», где он проявил себя неплохо. Но в трёх матчах за «красно-белых» Илья пропустил десять мячей и больше в основе не появлялся. Конечно, можно дальше ждать у моря погоды, но Свинов достоин большего, чем должность третьего вратаря пусть даже большого клуба. Есть надежда, что Деян Станкович обратит внимание на Илью, но… Уход в «Химки» даст Свинову возможность перезапустить карьеру, а заодно и получить приличную игровую практику. А там работы будет выше крыши. Илья — футболист не бесталанный и может вполне повторить путь своего тёзки Лантратова, который раскрутился именно в «Химках». Конечно, нужно выиграть конкуренцию у Обухова, который не собирается добровольно сдавать свои полномочия.

Долг «Локомотива»

«Железнодорожники» за полтора года перетянули к себе из «Химок» двух вратарей — сначала Лантратова, теперь Митрюшкина. Пора бы честь знать. Тем более «Локомотив» может командировать в ближайший город Подмосковья даже двух голкиперов, которые лишились практики с приходом Лантратова. Кстати, в прессе появилась информация, что «Химки» заинтересованы в услугах Гильерме. Неважно, что бывшему вратарю сборной России уже 38 лет, и что в последний раз он появлялся в основе более года назад. И что Гильерме ассоциируется с «Локомотивом». Завершать карьеру уроженец Бразилии пока не спешит. И годик-другой может поиграть. А опыт и мастерство Гильерме могут принести «Химкам» немало пользы.

Гильерме потерял место в основе «Локомотива» из-за травмы. А когда выздоровел, то обнаружил, что на его позиции обосновался юный Даниил Худяков. Конечно, Даниил порою допускал ошибки, но простительные для столь молодого человека и спортсмена. Но пришёл Илья Лантратов, и Худяков снова прочно присел. Сейчас Даниилу 20 лет, и шансов обойти Лантратова у него пока нет. Разве что при форс-мажоре. А играть хочется. Возможно, года полтора назад Илья воротил нос от перспективы оказаться не в самом именитом клубе, но сейчас времена изменились. Поэтому переход в «Химки» был бы для Худякова столь же полезен, как и для Свинова. Контракт Даниила с «Локомотивом» скоро истекает. И если не возникнет иных вариантов, то подмосковная команда может стать для Худякова спасательным кругом.

Возвращение Лунёва

Бывший вратарь «Зенита» и кандидат в сборную России Андрей Лунёв отыграл отличный сезон в азербайджанском «Карабахе». Но теперь 32-летний Лунёв твёрдо намерен вернуться в Россию и подыскивает варианты трудоустройства. Неделю назад его сватали в «Динамо», теперь Андрею прочат переход в «Химки». Конечно, Андрей Талалаев будет рад приходу столь опытного голкипера. Но есть сомнения, что Лунёв выберет именно подмосковный клуб. Как известно, на него претендует не только новичок Премьер-Лиги. Например, есть «Рубин», который по слухам тоже подыскивает замену возрастному Юрию Дюпину.

Вряд ли стоит жать в «Химках» 29-летнего Никиту Медведева. Когда-то Никита уже совершил опрометчивый переход в «Локомотив», и вычеркнул несколько лет из спортивной карьеры. Только текущей весной Медведев снова обосновался в воротах «Ростова». И что теперь — всё бросить и отправиться в клуб, которому предстоит борьба за выживание. Это может произойти только в случае, если ростовчане позовут другого голкипера. Например, Лунёва.

А может быть Ломаев, а может Песьяков

Как известно, сотрудничество «Ростова» и Сергея Песьякова подошло к концу. По окончанию сезона ростовчане поблагодарят 35-летнего вратаря за 7 лет безупречной службы, и станет Сергей вольным казаком. Говорят, что он уже договорился с «Крыльями Советов». Но контракт не подписан. «Химки» могут при желании перехватить опытнейшего стража ворот. Но нужен ли самому Сергею такой переход. Ведь «Химки» будут биться за выживание, а Песьякову подобный экстрим, наверное, надоел со времён командировок в «Томь» и «Анжи». Поэтому вариант с «Крыльями» выглядит более перспективным.

Но ведь в Самаре есть свой неплохой вратарь Иван Ломаев. 25 лет — самый возраст, чтобы играть много и часто. Тем более что опыт выступлений в Премьер-Лиге у Ломаева солидный. Вратарь он мастеровитый, правда, порою может пропустить немало мячей. С кем не бывает. Перспектива прихода Песьякова и соперничества с ним вряд ли доставляет Ивану удовольствие. Поэтому имеет смысл поиграть где-нибудь на стороне. Пусть даже в аренде.

Три воспитанника «Зенита»

Есть ещё троечка кандидатов. Например, Никита Гойло. Помните такого? Когда-то воспитанник «Зенита» очень недурно играл в аренде в воротах «Пари НН». Но вернулся в родной клуб, после чего был обменян в «Сочи» на Дениса Адамова. Никите эта сделка ничего хорошего не принесла. Запас, несколько неудачных матчей и травма. «Сочи» вылетел, отправляться вместе с ним в Первую Лигу 25-летнему Гойло особого резона нет. Поэтому после выздоровления можно будет попробовать свои силы в воротах дебютанта.

Неплохо проявил себя в воротах того же «Сочи» 28-летний Максим Рудаков. Который также получил образование в «Зените», но не получил шанса в родном клубе и большую часть карьеры провёл в Финляндии. В отличие от Гойло Рудаков имеет хорошую практику в Сириусе. Но многое зависит от перспектив «Сочи». Если южане настроены вернуться как можно быстрее, то есть смысл задержаться. А если проект захлопнется?

А вот ещё один воспитанник «Зенита» 29-летний Александр Васютин, чья биография напоминает спортивный путь предыдущего героя. Только в отличие от Рудакова Васютин набирался опыта в Норвегии и Швеции. Петербуржцы снова предоставили Александру шанс, и снова он им не воспользовался. Не то, чтобы провалил. Но и не проявил себя.

Что объединяет всех перечисленных персонажей. Что всем им нужна игровая практика для перезапуска карьеры. И, наверное «Химкам» стоит искать именно такого вратаря. Уж он постарается оправдать доверие. Но и есть и иные варианты. В четверг появилась информация об интересе подмосковного клуба к 26-летнему Евгению Ставеру из «Енисея». Евгений очень солидно выглядел в воротах сибиряков, особенно весной. Но у Евгения пока нет опыта игры в Премьер-Лиге. Только Первая и Вторая Лиги («Олимп» из Долгопрудного). Поэтому в случае перехода ему придётся непросто. Да и «Химки» рискуют. Но если Ставер вернётся в Подмосковье, то ему нужно будет пожелать удачи. Как и Игорю Обухову, который не собирается уходить в тень и готов к конкуренции.