Сафонов мог перейти в «Спартак» за 15 млн евро

Вратарь «Краснодара» Матвей Сафонов мог перейти в «Спартак».
По данным источника, в январе московский клуб предложил за трансфер голкипера 15 млн евро, однако получил категорический отказ.
Согласно сообщениям СМИ, сейчас интерес к Сафонову проявляет ПСЖ.
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