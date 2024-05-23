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Сафонов мог перейти в «Спартак» за 15 млн евро

вчера, 14:55

Вратарь «Краснодара» Матвей Сафонов мог перейти в «Спартак».

По данным источника, в январе московский клуб предложил за трансфер голкипера 15 млн евро, однако получил категорический отказ.

Согласно сообщениям СМИ, сейчас интерес к Сафонову проявляет ПСЖ.

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Бот зануда
Бот зануда
сегодня в 12:20


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kinderpingui
kinderpingui ответ sv_1969 (раскрыть)
сегодня в 08:43
не в москве, а конкретно в спартаке )))
Xeniumv387
Xeniumv387
сегодня в 08:37
Бабушка могла стать дедушкой
ABir
ABir
сегодня в 05:39
Хорошо, что не перешел, Спартаку до кучи он точно был не нужен
pomor45
pomor45 ответ 25процентный клоун (раскрыть)
вчера в 22:13
Это надо башками их столкнуть, тогда и увидим, чья сильнее.
pomor45
pomor45 ответ Zak11 (раскрыть)
вчера в 22:11
Все стоят в воротах, а эффективность их игры зависит в большей степени от того, как часто нападающие попадают в них мячом.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ cska1948 (раскрыть)
вчера в 22:08
Володя, мельком прошла информация об интересе Монако к Сафонову. У них вратари меняются постоянно. Вот Монако ему бы подошел. Тем более там есть свой человек Головин, не последний человек в составе.
Zak11
Zak11
вчера в 20:14
Максименко нормально стоит на воротах. Очередная глупость руководства покупать вратаря за такое бабло. Ну либо утятина
pomor45
pomor45
вчера в 19:56
Попытки воздвигнуть Сафонову такой же пьедестал для памятника как Акинфееву, обречены на провал. Фигура скорее комичная, чем символичная. Вот как аллегория нарциссу вполне подходит.
n7w66pdegkth
n7w66pdegkth
вчера в 19:45
Ну хорошо, что не перешел, хоть в футбол поиграет.
sv_1969
sv_1969 ответ adekvat (раскрыть)
вчера в 18:47
Скорее всего так и было! Галицкий хУзяин!
cska1948
cska1948
вчера в 18:38
Интересно, каким это образом Сафонов мог перейти в Спартак при категорическом отказе?
Futurista
Futurista
вчера в 18:09, ред.
Спартак предложил 15 млн.€ наличными красно-белого цвета)...
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак ответ 3vpg9pjaw46s (раскрыть)
вчера в 17:44
Там не дураки ни когда они такие бабки Галицкому не отстегнут...)
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
вчера в 17:43
Зачем он Спартаку...очередная утка...)
adekvat
adekvat ответ sv_1969 (раскрыть)
вчера в 17:30
Я так понял решал не он сам, а Галицкий.
sv_1969
sv_1969
вчера в 16:40
Парень решил что престижнее штаны в париже протирать , чем играть в Москве!
112910415
112910415
вчера в 16:38
выбрал парижскую скамейку ...
lotsman
lotsman
вчера в 15:20
В Спартаке надо будет играть, работать, а в ПСЖ он спокойно отсидит на лавке и вполне вероятно может получить какой нибудь титул. В Спартаке же это может быть проблематично.
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 15:20
Нам он точно не нужен, Максименко на голову сильнее
5npfm6bsrtjj
5npfm6bsrtjj
вчера в 15:18
В Краснодаре хоть что-то мог добиться, в спартаке совсем ничего.
Рыжая Борода
Рыжая Борода
вчера в 15:09
Если отказ категоричный был лично от Сафонова, то оттолкнул от себя приличную аудиторию, будут больше троллить и по мелочам
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
вчера в 14:59
Он же ясно дал понять, что в российский клуб ни ногой. Он считает, что лучше на лавке сидеть, но в Париже.
3vpg9pjaw46s
3vpg9pjaw46s
вчера в 14:59
ПСЖ заплатит в два раза больше.
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