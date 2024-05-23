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Хавбеком «Балтики» Козловым интересуются клубы из России и Европы

вчера, 19:34

Василий Голяна, агент полузащитника «Балтики» Данилы Козлова, дал комментарий касательно интереса к футболисту.

Интерес к Козлову есть и в России, и в Европе. Он привлек к себе внимание игрой в весенней части. Так что многое из того, что просачивается в прессу имеет место быть. Я планово веду свою работу с перспективой на летнее трансферное окно. Сам Данила сейчас сконцентрирован только на том, чтобы помочь «Балтике» в оставшейся части сезона в РПЛ, а также на финале Кубка.

У «Зенита» есть опция приоритетного обратного выкупа? «Зенит», как и многие другие клубы, наблюдает за прогрессом Козлова. Но не знаю, насколько им сейчас актуален этот футболист, учитывая насыщенность игроками в центре поля и атакующей линии. Здесь лучше спросить у них.

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22 мая
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ermak6848
ermak6848
вчера в 22:35
Осталось сделать ротацию в другой клуб..
pr4bvuupwzm2
pr4bvuupwzm2
вчера в 20:00
Хорошо, если в пердиве не будет играть.
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