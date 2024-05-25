«Алонсо – вон». Требл не удался, но остался ещё один трофей – «Байер» доминирует в Германии

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вчера, 10:23

Кубок и «золотой дубль» — приоритет.

«Байер» провалился в финале Лиги Европы, Гасперини вскрыл слабые стороны «фармацевтов» и развенчал миф о сильном тренере Хаби Алонсо. Команда одного сезона получила заслуженный финал, а Гари Линекер в соцсетях справедливо отправляет испанца в отставку: «Алонсо – вон».

Теперь серьёзно. Феноменальный сезон «Байера» — по-прежнему феноменальный. И может принести молодой растущей команде ещё один трофей.

«Фармацевты» слишком заигрывали с футбольной фортуной

Что правда, то правда – «фармацевты» слишком часто баловались камбэками. Команда от матча к матчу продлевала серию без поражений, хотя постепенно делать это было всё сложнее. Особенно это касалось еврокубка. Уже в 1/8 финала магия «неверлузена» столкнулась с волшебством «Карабаха». В первом матче вернулись с 0:2 и увезли ничью. Дома – аналогичная ситуация, 3 гола после 70-й минуты (2 из них – в компенсированное время).

Дальше – домашняя победа над «Хоффенхаймом» с двумя поздними мячами, победа над «Вест Хэмом» в четвертьфинале (2:0, голы на 83-й и 90+1-й), спасённая ничья в гостях (гол на 89-й), гол «Боруссии» на 90+7-й (1:1), ничья со «Штутгартом» (2:2) и гол на 90+6-й, камбэк в ответном матче против «Ромы» (0:2 к 66-й минуте, голы на 82-й и 90+7-й).

Всё это только весной. Будто выучил только одну комбинацию на контроллере. И она работала – правда, лёд становился всё тоньше. И разбился в финале. Кстати, там тоже ждали магии «Байера» после 2:0 к 26-й минуте – «Аталанта» разогналась слишком быстро. На деле Лукман на 75-й добил Леверкузен, прервав триумфальную поступь.

Только горькое послевкусие

С другой стороны, победи «Байер» – это было бы слишком легендарно. Тогда и с футболом можно заканчивать. От этого поражения, конечно, горько. Но «фармацевты» всю кампанию проводят настолько уверенно, что даже упущенный трофей никак не меняет оценку за сезон. По итогам Бундеслиги Алонсо уже отмечал:

Выиграть этот трофей – особенное событие для каждого. И мы завершили чемпионат без поражений – такова была наша цель после игры с «Вердером». Мы можем гордиться тем, чего добились, тем, как мы играли. 90 очков, ни одного поражения – нам потребуется еще немного времени, чтобы в полной мере все осознать. Такое произошло в Бундеслиге впервые. Наша команда будет вписана в историю лиги золотыми буквами.

Сезон получился слишком эмоциональным. Когда добиваешься результата в принципиально важном турнире, сложно сохранить напряжение на ещё 2 финала. Поэтому «Байер» не в чем упрекнуть – их путь только начался. И начался громко.

Нужен ещё один трофей в коллекцию

Тем более сезон пока не закончен – предстоит самый последний матч. И в нём тоже разыгрывается трофей. Чемпионами Германии «фармацевты» стали впервые в истории. Кубок Германии уже выигрывали – этот турнир для клуба не настолько значим.

Но это как сравнивать экзосферу и термосферу. Последнее ниже – но всё равно очень высоко. Потому что с той единственной победы в Кубке прошёл 31 год. После неё «Байер» трижды доходил до финала – и каждый раз проигрывал. В 2002 году трофей забрал «Шальке», в 2009-м – «Вердер», в 2021-м – «Бавария».

«Фармацевты» наконец снова вплотную приблизились к победе. Понятно, что на руку пришлась стагнация «Баварии» и «Боруссии», перестройка «Лейпцига». Но важности достижения это не отменяет. «Байер» прошёл «Зандхаузен», «Падерборн», «Штутгарт» и «Фортуну», прежде чем оказаться в финале. И теперь предстоит сыграть с «Кайзерслаутерном».

Сами «красные дьяволы» — андердог из второй Бундеслиги, который лишь на финише спасся от вылета в третью лигу. Зато команда нашла отдушину в Кубке, где на пути к финалу, в частности, выбила «Кёльн» и «Герту». С таким соперником важно правильно настроиться. Если в «Байере» нет чемоданных настроений, проблем с мотивацией не будет. Тем более «золотой» дубль – тоже престижно.

Класс ещё нужно подтвердить

Важно понимать и ещё одну вещь – аномалии, которые помогали «Байеру» в текущем сезоне, останутся здесь же. В следующем будут абсолютно другие реалии. В чемпионате на «фармацевтов» станут настраиваться как на чемпионов. Плюс изменится ситуация в «Боруссии», «Баварии», «Лейпциг» станет сильнее – и все будут злые.

Кадровых изменений и самим не избежать. Точно уходит Джереми Фримпонг – латераль хочет найти себе команду до Евро-2024, контракт готовы предложить «Бавария», «Манчестер Юнайтед», «Арсенал», «Сити», «Реал». Перехватить могут и Флориана Вирца, но в случае с ним те же «Реал» и «Бавария» готовы подождать до лета-2025. Завершается аренда из «Баварии» у Йосипа Станишича, Бонифасе обратил на себя внимание. Все они – важные игроки в системе Хаби Алонсо.

И при переговорах надо будет держать в уме Лигу чемпионов – «фармацевты» уже обожглись с игрой на 2 фронта двумя в сезоне-22/23. Испанцу «фармацевтов» из зоны вылета пришлось вытаскивать.

Главное – сам Хаби останется на следующий год. Нужно дать ему необходимые ресурсы и время. Сейчас есть хоть какие-то гарантии – если «фармацевты» пробуксуют до следующего лета, там перестройкой заниматься будет некому. По последним данным, Алонсо летом 2025 года может отправиться в «Реал». Это понимают и в немецком клубе. Хотя всё это переплетения будущих сюжетов. А «фармацевтам» с Кубком бы закончить.