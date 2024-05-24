«Золотой» матч, развязка в подвале таблицы. 30-й тур РПЛ – такой, о котором не мечтали в эпоху «Зенита»

1716564456

24 мая 2024, 18:27

Борьба в топ-3 не менее напряжённая, чем в стыках.

«Рубин» – «Сочи»

- Финишировать в топ-10 явно было задачей-максимум для казанцев. Рашид Рахимов с ней справился (за что получил предложение по новому контракту), а на заключительный тур перед командой уже нет принципиальных задач. Сыграют в своё удовольствие, может, поднимутся на 7-ю строчку.

- Морено готовится к Первой лиге – сейчас куда интереснее, сколько он там продержится. Был пример Пепа Клотета, который попрощался с «Торпедо» уже после 7 туров в чемпионате. Сочинцы с экс-напарником Энрике изменились даже сильнее, но по весне забрали лишь 2 победы. И ожидаемо проиграв «Краснодару», лишились математических шансов на стыки.

«Балтика» – «Локомотив»

- По прогрессу в игре и фан-базе «балтийцы» точно заслужили зацепиться хотя бы за стыки. Понятно, была слабая осень – но команда привыкала к новому уровню. И ведь адаптировалась! По весне пошли очки – ничья с «Сочи», 2:0 с «Пари НН», 7:1 с «Ахматом», победы над «Крыльями», ЦСКА . Команда заслужила бороться за выживание до последнего тура.

- Нет расклада, при котором «Локо» окажется в тройке. Зато заключительный отрезок складывается отлично: 1 поражение (2:3 от «Спартака») в последних 5 турах. В последних трёх матчах ещё и не пропустили ни разу. Но теперь-то играть в Калининграде, а чемоданные настроения играют хозяевам на руку.

«Факел» – «Ахмат»

- Матч жизни для воронежцев, которые ещё хотят поиграть в РПЛ . Сохраняются теоретические шансы, что «Балтика» догонит их и «Пари НН» – тогда сразу у трёх команд будет по 29 очков. Но даже стыки несут большую угрозу. «Факел» не выигрывал с начала марта (2:0 со «Спартаком»), а в последних турах очки цеплял только ничьими. Да и содержание игры не убеждает.

- Мастер-класс по спасению команды от вылета Магомед Адиев уже показал, а победная серия «Ахмата» не могла продлиться ещё и на игру с «Зенитом». Петербуржцы громили грозненцев так, будто играли с «Динамо» или «Краснодаром». В любом случае задача решена, теперь беспокоиться стоит только за тренера. Адиев приходил выручать клуб по старой дружбе. Но дальше выбор – «Ахмат» или отбор на ЧМ с Казахстаном.

«Оренбург» – «Спартак»

- Одной ногой «Оренбург» уже был в безопасной зоне – когда вёл 3:1 с «Уралом» на «Екатеринбург Арене». Но со «шмелями» опасно выключаться раньше времени. Пропустили через 2 минуты после того, как забили сами. На 78-й счёт был снова равный – а дальше Шеттине забил, но гол отменили. Так что частично гостям даже повезло удержать ничью. Ниже стыков уже точно не упадут. Теперь нужно держать дистанцию от «Факела» с «Пари НН».

- Немотивированный «Спартак» – страшная вещь. Слишкович не сумел вырулить на финал Кубка России и спасти сезон трофеем. Вскоре «красно-белые» объявили имя нового тренера (Деян Станкович приедет летом). После победы над «Рубином» с «Оренбургом» нечего доказывать, а по предыдущему сезону мы уже видели, что москвичи такие матчи проигрывают.

«Краснодар» – «Динамо»

- Матч не тура и даже не весны – всего сезона. В нём могут положить конец гегемонии «Зенита» (хотя бы на год). Сражаются команды из топ-3. Две атакующие философии. Две несбалансированные команды. Две команды настроения. За «Динамо» ещё и страшно потому, что раньше был печальный опыт таких противостояний – на определяющие игры «бело-голубые» не могут правильно настроиться. Матч будет либо ярчайший, со множеством голов. Либо крайне пресный, между перегоревшими от напряжения коллективами.

- По части статистики преимущество у «Динамо». «Бело-голубые» выдали 6-матчевую победную серию. А «быки» только с «Сочи» выиграли впервые за 4 тура.

«Зенит» – «Ростов»

- Будет преступлением, если такой «Зенит» станет чемпионом. Команда на титул просто не наиграла – а за слабость характера в 4 матчах кряду должны наказывать. При этом «сине-бело-голубые» ещё помнят, как подрубать скорости: так разгромили немотивированный «Ахмат», при этом Кассьерра оформил пента-трик.

- И ростовчане наверняка окажутся в том же состоянии, что и «Ахмат». Клуб без турнирной мотивации, с кадровыми проблемами в последних встречах вылетел из Кубка от «Балтики», в РПЛ проиграл «Локо» и «Рубину». Карпин старается разгрузить лидеров, чтобы не рисковать их здоровьем. Вряд ли на «Зенит» будет другая установка.

«Крылья Советов» – «Пари НН»

- Это будет битва немотивированных против разобранных. Самарцы после решения задачи по выживанию будто бросили играть – одна победа в последних 6 турах. В отрезок с 27-го по 29-й – 3 поражения.

- Но нижегородцам нечему радоваться, они и с такими командами очки не набирают. Одна ничья в 9 матчах – это заявление по собственному отправиться в Первую лигу. От «Спартака» чудом не пропустили, а ведь до этого были 1:5 от «Ахмата». Затем последовали поражения от «Сочи» и ЦСКА с общим счётом 3:12.

ЦСКА – «Урал»

- Заканчивают с теми же, с кем и начинали. В первом туре настроения от матча улавливались абсолютно противоположные. «Армейцы» в Екатеринбурге уступили 1:2, «Урал» был на коне – и после выдал отличный отрезок. Теперь «красно-синие» собрались и выдают хорошую концовку: громили «Пари НН», дважды сыграли вничью с «Зенитом» в основное время и один раз – выиграли, делят очки с «Рубином».

- А «Урал» всеми силами цепляется за очки, чтобы не сменить дивизион. В последних 6 турах у них одно поражение, но и побед столько же. В Москве очевидным фаворитом будут «армейцы». А «Уралу», чтобы не провалиться в стыки, нужны 3 очка.