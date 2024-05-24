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Тен Хаг должен хлопнуть дверью, как Аллегри. Голландца уволят из МЮ даже с Кубком Англии

24 мая 2024, 22:22
Тен Хаг

Тренер не выдержал давления.

Сезон завершён, Эрик тен Хаг побил разнообразные клубные антирекорды МЮ в АПЛ. Голландец покинет команду – но прежде надо сыграть в финале Кубка Англии против «Ман Сити». Объясняем, с каким багажом «красные дьяволы» подходят к поединку.

Сезон МЮ полон разочарований

Результаты в уходящем сезоне сами по себе – боль. Ещё больнее они на фоне ожиданий, которые были летом. Тен Хаг продолжал выстраивать проект и привёл необходимых ему футболистов (Онана, Маунт, Хёйлунд). От команды ждали прогресса – громкого возвращения в ЛЧ и борьбы за медали АПЛ. В группе с «Баварией», «Галатасараем» и «Копенгагеном» произошёл полный провал. Даже аутсайдеры финишировали выше, в 6 матчах всего 1 победа (1:0 с «Копенгагеном»), плюс позорные поражения от тех же датчан в гостях и «Галатасарая» дома.

В Премьер-Лиге – стабильное 6-е место и борьба с «Тоттенхэмом» за топ-5, которая закончилась беззубым финишем сезона (одна победа в 4 заключительных турах). «Юнайтед» пропустили выше даже «Ньюкасл» с «Челси», которые почти весь чемпионат плелись позади.

Вдобавок к этому – острая проблема с нестабильностью. Манкунианцев раз за разом не хватало на концовки матчей, чем пользовались «Брентфорд», «Челси», «Ливерпуль» и даже «Бернли». Потерянных в этих играх очков хватило бы, чтобы обогнать «шпор» или даже сместить «Виллу». Это ещё не вспоминая кромешный ад в полуфинале Кубка Англии с «Ковентри». Вести 3:0 с середняком Чемпионшипа, упустить преимущество и чудом победить по пенальти – это надо постараться.

Череда травм – аномалия

Но всё это – факты, которые требуют контекста. МЮ провалился не просто так. С теми же «Ньюкаслом» и «Челси» их роднит свалившаяся на клуб эпидемия травм. За весь сезон в лазарете достаточно долго пробыли и лидеры (Маунт, Каземиро, Ван-Биссака, Маласиа, Мартинес, Варан), и игроки обоймы (Магуайр, Шоу).

Но на это наслаивается ущерб для конкретных позиций. Были немалые отрезки, на которых у тен Хага не было ни основных исполнителей, ни их сменщиков. И речь о центре обороны. Мартинес слёг ещё перед 6-м туром АПЛ, Варан растерял форму – играли Магуайр и Линделёф. Потом получили повреждения и эти двое. Одновременно 3 центральных защитника с декабря по февраль были в лазарете. Выпускать пришлось Эванса и Камбвала – ни тот, ни другой не были даже третьим-четвёртым выбором на позицию. При этом речь о ключевой зоне, где видна каждая ошибка. Ситуация повторилась и на финише сезона.

Тренер оказался в ловушке – имидж похоронили Каземиро-центрбек и конфликт с Санчо

Сложно оправдывать тренера, когда команда пробивает дно. Но эти оговорки принципиально важны. Тен Хагу из-за кадровых проблем приходилось из матча в матч тасовать состав. Шоу, например, пробовали в центре обороны – потом в старт попал Камбвала.

В период с апреля по май в паре центрбеков играли связки Магуайр-Варан, Магуайр-Камбвала. В момент, когда вариантов не осталось, голландский менеджер и решился на авантюру, переместив Каземиро из опорной зоны. С бразильцем и Магуайром в связке добыли победу над «Шеффилдом».

Но дальше последовал тяжелейший отрезок из трёх матчей. В них «Юнайтед» отдал балл «Бернли», был избит «Пэлас», чудом обыграл «Ньюкасл» и уступил «Арсеналу». Всю провальность хода с Каземиро-центрбеком показали «орлы», которые просто деклассировали манкунианцев, а опорника – в особенности. Но в следующих двух играх он вышел на той же позиции. Это к слову об отсутствии вариантов.

После Кубка Англии пора прощаться

Бывают такие случаи, когда у провала есть объективные причины, помимо вины тренера – но расстаться всё же требуется. Кажется, за этот сезон тен Хаг и «Юнайтед» сильно надоели друг другу. За эти месяцы случилось столько негатива, что Эрик поплыл.

Команда обновила несколько антирекордов в АПЛ: 13 поражений в чемпионате, 81 пропущенный мяч (впервые с 1977 года), 5 поражений в Лондоне, 8-е место (даже при Мойесе были 7-ми). При этом тен Хаг после лихорадочной победы над «Ковентри» отмечает:

Мы можем быть довольны достижением, выходом в финал [Кубка Англии], это большой успех. Даже великий «МЮ» добился этого всего три раза, а мы достигли этого дважды за два года.

Опять же, здесь не только его вина, но с этим что-то нужно делать. И отставка – наиболее эффективный вариант. И авторитетные источники уже сообщили, что боссы «Юнайтед» приняли окончательное решение: тен Хаг покинет клуб по окончании сезона.

Голландцу остаётся матч Кубка против «Сити». Недавно в аналогичной ситуации был Аллегри. Итальянец обыграл «Аталанту», принёс Кубок Италии «Юве» и скандально попрощался с клубом. Эрику стоит сделать так же.

Вопрос – что ждёт МЮ дальше

Независимо от итогов манчестерского дерби в финале, будет очередная перестройка и огромные затраты на трансферы под нового тренера. Предстоит очень много работы. Прежде всего надо определиться со сменщиком тен Хага. В числе потенциальных наставников назывались Маурисио Почеттино (его отставкой «Челси» рассмешил весь футбольный мир), Томас Тухель, Гарет Саутгейт, Томас Франк, Киран Маккенна.

И уже им предстоит огромная работа над комплектованием состава. Нескольких придётся продать, чтобы вписаться в финансовый фэйр-плей (АПЛ уже начала наказывать нарушителей). С теми же Санчо и Гринвудом вряд ли продолжат сотрудничество, но за них много не заплатят. Первый слишком нестабильный, а единственный покупатель – «Боруссия». Второй недавно вернулся в большой футбол и должен подтвердить свой уровень. Здесь больших денег не заработаешь. Плюс Марсьяль и Варан уходят свободными агентами.

На каких трансферах МЮ сможет заработать – большой вопрос. И в перспективах качественного обновления большие сомнения. Опять выжженная земля.

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Все комментарии
альсато
альсато ответ Александр Векшин (раскрыть)
вчера в 14:02
Бывал я в дании, чет пустоши не видел, да и не чей ной земли там нет))))
DXTK
DXTK
вчера в 09:54
Вы ничего не понимаете, Тен Хаг идет по пути Артеты, чтобы стало хорошо, нужно стукнутся об самое дно, как раз заняли в АПЛ 8 место, МЮ перезагрузится как и Арсенал, и начнут через год два бороться за титул, трофей в первый сезон Тен Хаг, как и Артета, сразу взял - кубок лиги. Чуть чуть надо подождать великие команды сразу не строятся. Может к тому времени и Гвардиола свалит из лиги и станет чуть проще бороться и претендовать на трофеи, хотя бы внутри страны.

PS Уход тен хага ничего не изменит нужно и состав тогда менять основательно
m2dzbrr9xskn
m2dzbrr9xskn
вчера в 03:45
Как же так, тут все в один голос кричали что виноват Криштиану. В итоге все сказанное Кришем подтвердилось. Тен хаг физрук, у МЮ слабая инфраструктура.
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 00:32
непрекращающиеся истории о будущем Эрика тен Хага не утихли с приходом нового совладельца МЮ Рэтклиффа. А клуб демонстрирует нежелание публично поддержать тренера. Тем не менее, кажется немного наивным обвинять INEOS в том, что они намеренно слили информацию перед финалом Кубка Англии.
Мало кто поспорит, что причины для увольнения ЭТХа есть и их не мало.
Но не понимаю зачем решать данный вопрос перед главным матчем сезона?
или это как то поможет настрою как действующему тренеру, так и его команде? Или боссам плевать на результат?
пират Елизаветы
пират Елизаветы ответ eleven LC (раскрыть)
24 мая в 23:52
шансов немного выше нуля.
лично я ожидаю разгрома МЮ 5-1.
таких тренеров, как этх, нельзя допускать в апл. а если допустили, то выбросить обратно не жалея.
myst5
myst5
24 мая в 23:31
Надо было оставлять Ван Гала . Что не говори а молодежь он натаскивал дай боже . Сейчас бы костяк из воспитанников был .
eleven LC
eleven LC
24 мая в 23:02
У МЮ против МанСити в финале шансов мало,сейчас это команды разного уровня
Александр Векшин
Александр Векшин
24 мая в 22:47
...смотрел недавно фильм как в Дании на пустоши ,капитан запаса ,на свою пенсию выростил немецкий картофель, о чудо...! Я это к выжженной земле, всегда есть надежда...!!!
Гость
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