«Годой-Крус» – «Сан-Лоренсо»: прогноз и ставки от БК Pinnacle (25.05.2024)

1716633141

вчера, 13:32

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 3-го тура Лиги Професиональ чемпионата Аргентины «Годой-Крус» – «Сан-Лоренсо», который состоится 25 мая 2024 года

«Годой-Крус»

«Сине-белые» на данный момент в турнирной таблице Примеры Аргентины занимают двадцать третье место. Рассмотрим недавние матчи с участием «Годой-Круса», чтобы спрогнозировать возможный исход будущей встречи со «Святыми». С минимальным счётом «Виноделы» уступили дома команде «Барракас Сентраль» в матче 1-го тура Лиги Професиональ.

На прошлых выходных со счётом 0:0 ничью раскатали «Сине-белые» с командой «Индепендьенте Ривадавия».

«Сан-Лоренсо»

«Вороны» после двух туров Лиги Професиональ находятся на одну строчку выше «Виноделов». Освежим в памяти результаты нескольких футбольных поединков с участием «Сан-Лоренсо» за последнее время. В рамках матча 5-го тура группового этапа Кубка Либертадорес «Сан-Лоренсо» выиграл с разницей в один гол у команды «Ливерпуль» из Монтевидео (3:2).

21 мая со счётом 1:1 вничью сыграли «Вороны» с «Ланусом» во 2-ом туре Лиги Професиональ.

Котировки БК Pinnacle

Победит «Годой-Крус» – 1.86

Ничья – 3.05

Победит «Сан-Лоренсо» – 5.20

Победит «Сан-Лоренсо» с форой -1.5 гола – 3.50

Тотал голов больше 1.5 – 1.67

Тотал голов меньше 1.5 – 2.13

Статистика

Только одну победу одержал «Годой-Крус» в пяти крайних матчах

За такой же период «Сан-Лоренсо» выиграло у своих соперников в двух встречах

Шесть очных встреч к ряду завершились исходом тотал меньше 1.5 гола за игру.

Прогноз

В будущей игре компания Pinnacle ставку предлагает сделать с коэффициентом 2.13 на тотал меньше 1.5 гола за игру. Именно такой исход подсказывает нам статистика очных встреч команд.