Футболисты «Зенита», «Краснодара» и «Ростова». Символическая антисборная 28-го тура РПЛ

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вчера, 17:48

Тур с большим количеством роковых ошибок.

Вратарь

Артур Нигматуллин («Пари НН»)

Были удары, которые не берутся – например, первый гол из шести Артур пропустил после классного выстрела. Но у опытного голкипера есть командирский голос – Нигматуллин не руководил защитой. И многие голы «Сочи» случились после тычков, с которыми голкипер класса Нигматуллина в хороший для себя и команды вечер должен справляться. Виноваты все, но Артур не выручил.

Защитники

Андрей Лангович («Ростов»)

Вышел усилить игру ростовчан, помогать обороне выходить в атаку. Но вместо этого неудачно выдал передачу назад, мяч был перехвачен – «Рубин» забил третий гол. Одна ошибка может перечеркнуть любые разговоры о камбэке, так что Лангович открывает список неудачных выходов на замену в этом составе. Свежий молодой футболист начудил, получит нагоняй от Карпина.

Илья Гапонов («Крылья Советов»)

Ветеран Бериша не такой быстрый, как был несколько лет назад, но Гапонова накручивал с легкостью. Первый гол случился после техничных действий Бернарда – участника сборной тура, и нерасторопных решений Гапонова и его напарников. Илья сыграл не лучше, чем коллеги, а после гола Конате случится также мяч самого Бериши. В этом случае Гапонов не прочитал эпизод.

Никита Каккоев («Пари НН»)

Команда из Нижнего Новгорода пропустила 6 голов от «Сочи». И хотя ошибались многие – например, хавбек Ермаков, центральный защитник Глущенков, выделить хочется действия Каккоева. Талантливый молодой защитник лишь обозначал борьбу, не организовал линию обороны без капитана Гоцука, позволил футболистам «Сочи» издеваться над менее искусными напарниками.

Юрий Горшков («Крылья Советов»)

Преступно сыграл, когда Конате одним финтом накрутил двоих игроков клуба из Самары. Затем Горшков снова не прочитал чужую атаку с участием Бериши, но на этот раз атакующий хавбек «Ахмата» всё сделал сам. Бернард оставил Юрия за спиной, хотя у них немалая разница в возрасте, Горшкову стоило включить скорость и лучше выбирать позицию. Допустил явные ошибки.

Полузащитники

Тигран Аванесян («Балтика»)

Вот это выход на замену, чтобы защищать победу над «Динамо». Сначала молодой хавбек не подпрыгнул, оказавшись перед защитником соперника Фернандесом – так москвичи сравняли счет. Потом Аванесян сначала выпустил Тюкавина на ударную позицию, а чуть позже не остановил Константина, которому позволили уйти во фланг и сделать победный ассист на Нгамалё.

Александр Черников («Краснодар»)

Черникову надо посмотреть сто раз повтор гола Зобнина. Поскольку профессиональный футболист из основы одного из лидеров РПЛ не имеет права так играть. Александр отпустил Зобнина, а потом строжил воздух перед воротами Сафонова. Конечно, «Краснодар» пропустил и проиграл. Центральные полузащитники «горожан» серьезно разочаровали этой весной во всех турнирах.

Артур («Зенит»)

Снова Семак пытался испугать соперника – на этот раз ЦСКА , утроением левого фланга. Артур помогал Дугласу Сантосу. Понятно, что в поединке, где у «Зенита» 68 % владения мячом, у Артура будут передачи под удар. Но важно не только количество, но и качество действий. Дорогому новичку петербуржцев не хватает класса, это не новый Данни по тонкости или Халк по напору.

Нападающие

Кади («Краснодар»)

У центрального форварда может быть брак в 33 % в передачах, если он готов забивать много мячей. Но Кади играет с оттяжкой на фланг. Он попал в каркас ворот, но ударов в створ не было. Атакующий полузащитник – одна из причин потери «Краснодаром» инициативы в чемпионской борьбе. Низкий класс атакующей группы, за исключением Кордобы и Сперцяна, вредит команде.

Матео Кассьерра («Зенит»)

Кассьерру лишили пространства у ворот голкипера ЦСКА Торопа, поэтому у него есть несколько ударов, но нет голов. Но Матео пошел дальше – привез пенальти, ведь сбил Агапова. Защитник ЦСКА – не Роберто Карлос, чтобы выдать голевой пас пяткой, колумбийский форвард мог сопровождать его при движении от ворот без последствий. Но нарушил правила, «Зенит» проиграл.

Хорен Байрамян («Ростов»)

Во-первых, именно Байрамян держал Рыбуса при угловом, но упустил поляка и левый латераль «Рубина» забил первый мяч своей команды. Во-вторых, у Хорена ни одного удара по воротам и ни одного созданного момента за час игры. Не удивляет, что Карпин убрал атакующего хавбека с поля. Вышедшие на поле коллеги Байрамяна сыграли не лучше, но это его не оправдывает.

Главные тренеры

Сергей Семак («Зенит») и Мурад Мусаев («Краснодар»)

Конечно, Личке повезло в последний момент избежать попадания в этот состав – Тюкавин и Нгамалё выручили тренера «Динамо». Но в случае с Семаком и Мусаевым невезение на десятом плане. Они оба просто в ужасной тренерской форме. И это ещё очень мягко сказано, так как у «Зенита» четыре тура без побед, а у «Краснодара» лишь успех 3:2 против «Балтики» на аналогичном отрезке, но тоже три осечки. В конкретном туре Семак и Мусаев проиграли, хотя задача была понятной.

Разочарование тура. Претенденты на титул