Soccer.ru
ГлавнаяБлогиАналитика от БК Pinnacle

«Боруссия» Дортмунд – «Реал» Мадрид: прогноз и ставки от БК Pinnacle (1.06.2024)

вчера, 01:18
«Боруссия» Дортмунд – «Реал» Мадрид: прогноз и ставки от БК Pinnacle (1.06.2024)

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на финальный матч Лиги чемпионов «Боруссия» Дортмунд – «Реал» Мадрид, который состоится 1 июня 2024 года

«Боруссия» Дортмунд

«Чёрно-жёлтые» по итогам прошедшего сезона Бундеслиги вошли в пятёрку самых сильных команд Германии. Предлагаем рассмотреть несколько футбольных поединков с участием «Дортмундцев» за последнее время. В рамках матча 33-го тура чемпионата Германии «Боруссия» проиграла в гостях «Майнцу».

18 мая со счётом 4:0 «Чёрно-жёлтые» выиграли у клуба «Дармштадт 98».

«Реал» Мадрид

«Галактикос» в Ла Лиге стал чемпионом сезона 2023/2024. Освежим в памяти результаты недавних матчей с участием «Сливочных», чтобы спрогнозировать возможный исход будущей финальной игры. Со счётом 4:4 вничью сыграли «Белые» с «Жёлтой подлодкой» из Вильярреала в рамках матча 37-го тура чемпионата Испании.

На прошлых выходных нулевую ничью раскатали «Сливочные» с «Зелёно-белыми» из Бетиса.

Котировки БК Pinnacle

  • Победит «Боруссия» Дортмунд – 5.20
  • Ничья – 4.40
  • Победит «Реал» Мадрид – 1.64
  • Победит «Реал» Мадрид с форой -1.5 гола – 2.60
  • Тотал голов больше 2.5 – 1.72
  • Тотал голов меньше 2.5 – 2.10

Статистика

  • Четыре победы одержали «Дортмунцы» в пяти крайних матчах
  • За такой же период «Сливочные» выиграли в трёх встречах
  • Исходом тотал больше 3.5 мячей за игру завершились четыре крайние очные встречи команд.

Прогноз

С коэффициентом 1.64 в предстоящем футбольном поединке компания Pinnacle предлагает сделать ставку на победу мадридского «Реала». «Чёрно-жёлтые» смогли выбить из турнира «Атлетико» и «Пари Сен-Жермен». Тот факт, что «Дортмундцы» дошли до финала, можно расценивать как успех. В финальной игре «Сливочные» будут сильнее.

Stillalivec
АВТОР
Stillalivec
Аналитика от БК Pinnacle
БЛОГ
Аналитика от БК Pinnacle
Источник: Soccer.RuФото: фк Реал
Все комментарии
Варвар7
Варвар7
вчера в 09:02
Не думаю , что в финале в основное время много забьют - ТМ(2,5).
Вещий
Вещий
вчера в 08:39
Понятное дело, что и Боруссия отнюдь не просто так вышла в финал главного еврокубка. Спустя десяток лет. Но все таки давайте будем реалистами, причем во всех смыслах - ведь Мадрид банально выше классом, мощнее составом и просто прожжен положительным опытом до мозга костей связанным с подобными мега матчами.
SKiLLeR351
SKiLLeR351 ответ gjdkx2jyfk6d (раскрыть)
вчера в 08:13
Кэп
gjdkx2jyfk6d
gjdkx2jyfk6d
вчера в 06:51
Фаворитом предстоящей финальной игры считается «Реал Мадрид».
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 