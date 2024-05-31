«Боруссия» Дортмунд – «Реал» Мадрид: прогноз и ставки от БК Pinnacle (1.06.2024)

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вчера, 01:18

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на финальный матч Лиги чемпионов «Боруссия» Дортмунд – «Реал» Мадрид, который состоится 1 июня 2024 года

«Боруссия» Дортмунд

«Чёрно-жёлтые» по итогам прошедшего сезона Бундеслиги вошли в пятёрку самых сильных команд Германии. Предлагаем рассмотреть несколько футбольных поединков с участием «Дортмундцев» за последнее время. В рамках матча 33-го тура чемпионата Германии «Боруссия» проиграла в гостях «Майнцу».

18 мая со счётом 4:0 «Чёрно-жёлтые» выиграли у клуба «Дармштадт 98».

«Реал» Мадрид

«Галактикос» в Ла Лиге стал чемпионом сезона 2023/2024. Освежим в памяти результаты недавних матчей с участием «Сливочных», чтобы спрогнозировать возможный исход будущей финальной игры. Со счётом 4:4 вничью сыграли «Белые» с «Жёлтой подлодкой» из Вильярреала в рамках матча 37-го тура чемпионата Испании.

На прошлых выходных нулевую ничью раскатали «Сливочные» с «Зелёно-белыми» из Бетиса.

Котировки БК Pinnacle

Победит «Боруссия» Дортмунд – 5.20

Ничья – 4.40

Победит «Реал» Мадрид – 1.64

Победит «Реал» Мадрид с форой -1.5 гола – 2.60

Тотал голов больше 2.5 – 1.72

Тотал голов меньше 2.5 – 2.10

Статистика

Четыре победы одержали «Дортмунцы» в пяти крайних матчах

За такой же период «Сливочные» выиграли в трёх встречах

Исходом тотал больше 3.5 мячей за игру завершились четыре крайние очные встречи команд.

Прогноз

С коэффициентом 1.64 в предстоящем футбольном поединке компания Pinnacle предлагает сделать ставку на победу мадридского «Реала». «Чёрно-жёлтые» смогли выбить из турнира «Атлетико» и «Пари Сен-Жермен». Тот факт, что «Дортмундцы» дошли до финала, можно расценивать как успех. В финальной игре «Сливочные» будут сильнее.