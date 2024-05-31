«Акрон» Тольятти – «Урал»: прогноз и ставки от БК Pinnacle (1.06.2024)

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на второй финальный матч плей-офф (понижение) чемпионата России «Акрон» Тольятти – «Урал», который состоится 1 июня 2024 года
«Акрон» Тольятти
«Красные» по итогам сезона ФНЛ заняли третье место. Вспомним недавние матчи с участием «Акрона», чтобы спрогнозировать возможный исход будущей встречи со «Шмелями». Со счётом 2:1 «Акрон» выиграл дома у команды СКА-Хабаровск.
29 мая со счётом 2:0 «Красные» взяли верх над «Шмелями» на выезде.
«Урал»
«Оранжево-чёрные» в прошедшем сезоне РПЛ заняли четырнадцатую строчку. Освежим в памяти результаты нескольких матчей с участием «Урала» за последнее время. Дома со счётом 3:3 вничью сыграли «Оранжево-чёрные» с командой «Оренбург».
На прошлых выходных со счётом 2:0 «Акрон» проиграл в гостях «Армейцам».
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Акрон» Тольятти – 2.55
- Ничья – 3.40
- Победит «Урал» – 2.85
- Победит «Акрон» Тольятти с форой -1.5 гола – 4.30
- Тотал голов больше 2.5 – 1.79
- Тотал голов меньше 2.5 – 2.01
Статистика
- Три победы одержали «Красные» в пяти крайних матчах
- За такой же период «Оранжево-чёрные» выиграли в одной встрече
- Почти месяц «Урал» не радует победами своих поклонников.
Прогноз
В предстоящем футбольном поединке компания Pinnacle ставку предлагает сделать на победу «Акрона» с коэффициентом 2.55. Если «Красные» смогли выиграть в гостях «Шмелей», то и дома в будущей встрече справятся с оппонентом из Екатеринбурга.