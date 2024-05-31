«Акрон» Тольятти – «Урал»: прогноз и ставки от БК Pinnacle (1.06.2024)

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вчера, 21:35

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на второй финальный матч плей-офф (понижение) чемпионата России «Акрон» Тольятти – «Урал», который состоится 1 июня 2024 года

«Акрон» Тольятти

«Красные» по итогам сезона ФНЛ заняли третье место. Вспомним недавние матчи с участием «Акрона», чтобы спрогнозировать возможный исход будущей встречи со «Шмелями». Со счётом 2:1 «Акрон» выиграл дома у команды СКА -Хабаровск.

29 мая со счётом 2:0 «Красные» взяли верх над «Шмелями» на выезде.

«Урал»

«Оранжево-чёрные» в прошедшем сезоне РПЛ заняли четырнадцатую строчку. Освежим в памяти результаты нескольких матчей с участием «Урала» за последнее время. Дома со счётом 3:3 вничью сыграли «Оранжево-чёрные» с командой «Оренбург».

На прошлых выходных со счётом 2:0 «Акрон» проиграл в гостях «Армейцам».

Котировки БК Pinnacle

Победит «Акрон» Тольятти – 2.55

Ничья – 3.40

Победит «Урал» – 2.85

Победит «Акрон» Тольятти с форой -1.5 гола – 4.30

Тотал голов больше 2.5 – 1.79

Тотал голов меньше 2.5 – 2.01

Статистика

Три победы одержали «Красные» в пяти крайних матчах

За такой же период «Оранжево-чёрные» выиграли в одной встрече

Почти месяц «Урал» не радует победами своих поклонников.

Прогноз

В предстоящем футбольном поединке компания Pinnacle ставку предлагает сделать на победу «Акрона» с коэффициентом 2.55. Если «Красные» смогли выиграть в гостях «Шмелей», то и дома в будущей встрече справятся с оппонентом из Екатеринбурга.