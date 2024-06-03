Уходит не только величайший Кроос. Чемпионы Англии и Европы тоже завязали с футболом

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вчера, 16:25

Многие легенды на грани сложного решения.

Леонардо Бонуччи уходит в тень скандала

Бонуччи завершил карьеру в «Фенербахче». Легендарный защитник сборной Италии, бывший игрок «Ювентуса» и «Милана», оказался в Турции, наигравшись за «Унион» в Бундеслиге. Но тень незаконных ставок футболистов на матчи преследовала Леонардо. Говорят, что Бонуччи, Буффон и Кьеллини не проходили мимо болезненного увлечения. С вратарём не сомневаемся, Джиджи штрафовали и наказывали несколько раз, проиграл миллионы евро мафии. Сейчас наказали молодых нарушителей – бывшего хавбека «Милана» Тонали и полузащитника «Ювентуса» Фаджоли. А ветеранам предложили тихо завязать с футболом? Скорее всего, нет дыма без огня. Бонуччи не хочет оказаться на первых полосах итальянских газет, как в бразильской прессе оказался Пакета. Хавбек «Вест Хэма» зарабатывал карточки, чтобы его друзья выигрывали деньги. Может получить шокирующее наказание. Бонуччи вряд ли таким занимался, его красные и жёлтые карточки за дело – жёсткий и крутой защитник. Жаль лишь, что не выиграл Лигу чемпионов, хотя победа на Евро тоже неплохая строчка в резюме.

В АПЛ помнят Феллаини, Харта и Сократиса

Знаменитый «микрофон» Феллаини – бельгийский хавбек МЮ с выдающейся прической, перебрался в Китай ещё пять лет назад. Со сборной Бельгии завязал после медалей на ЧМ -2018. Маруан прекрасно играл в АПЛ в лучших сезонах в составе «Эвертона», а потом стал первым трансфером «Манчестер Юнайтед» после Фергюсона. Чемпионом Англии не стал, потенциал в составе «красных дьяволов» на сто процентов не реализовал. Но Феллаини помнят, как и голкипера Харта – бывшего стража ворот «Манчестер Сити». Ему нашли элитную замену, а Джо играл в арендах. Затем выступал за «Бёрнли» и «Тоттенхэм», а карьеру завершил футболистом «Селтика». Трижды подряд выигрывал чемпионат Шотландии. У Сократиса было «золото» с «Олимпиакосом», но Папастатопулос решил перейти в «Бетис». Зря, ведь разминулся с победой в Лиге конференций. Зато поиграл в четырёх элитных лигах. Сражался за клубы из Италии, Германии, Англии и Испании. Сократиса помнят по выступлениям за «Арсенал». Пускай с лондонцами выиграл лишь Кубок Англии, речь о колоритном и крепком футболисте.

Тони Кроос напоследок порадует публику на Евро-2024

Кроос простился с «Реалом», передал «восьмой» номер в наследство Вальверде. Зато у Тони есть возможность показать себя в составе сборной Германии на домашнем Евро. Красиво расписал выход на пенсию. Сначала сыграл в финале Лиги чемпионов, выиграл шестой кубок, сравнялся с легендарным Франциско Хенто, бывшим хавбеком «Реала». Кроос поднялся на похожий уровень обожания и успешности. Только во времена Тони конкуренция сильнее. Жаль, что «Барселона» скатилась и не довелось увидеть финал «Реала» против каталонцев с участием Крооса. Но немцу точно грех жаловаться на футбольную судьбу. Также его сравнительно ранний уход – не уедет в США , как многие легенды, связан с особенностями личности. Тони самодостаточный мужчина за пределами футбольного поля. У него есть детские футбольные школы, ими нужно заниматься внимательнее. У него с братом Феликсом свой подкаст. Благотворительностью, разумеется, тоже занимается. Посвятит время жене Джессике и троим детям – двум сыновьям Фину и Леону, а также дочурке Амели. Перес постарается уговорить Крооса подписать контракт с «Реалом» в качестве менеджера, ведь у Тони есть лидерские качества и неплохой характер. Знаем по реакции партнёров по «Реалу», что они любят немца за доброе отношение к напарникам и отсутствие «звёздной болезни». Кроос пригодится «сливочным» в будущем, даже если не станет футбольным тренером.

Многим пора вернуть долги своим семьям

Футболисты высокого класса быстро обеспечивают жёнам и детям богатую жизнь. Но при этом в золотые для молодого человека годы они постоянно в разъездах. Возвращаются домой уставшими – в лучшем случае, уставшими и злыми – после звонких поражений. Спортсмены не обделены вниманием женщин, поэтому часто в их жизни случаются семейные конфликты. Но даже если речь о хорошем муже и отце, вроде Иньесты, то футбол поглощает испанца с головой. Те же Хуммельс и Мюллер должны своим жёнам совместное время. Испанский хавбек Касорла хочет играть, поскольку пропустил много времени из-за травм, но игроку «Овьедо» 39 лет. Пора подумать о пенсии, как и португальскому защитнику Пепе, ему вообще 41 год. Многие не могут решиться, как Кроос. Модрич расстроился, что Тони уходит, ведь сам хочет дотянуть до ЧМ -2026 в составе сборной Хорватии. Но не все такие крепкие физически, не все избежали сложных травм за карьеру. И уж точно не каждый играет на позиции Модрича, где можно с места делать много полезных для «Реала» вещей, появляясь на замену. Понятно, что всегда можно рвануть в Саудовскую Аравию за деньгами, но там богатые тоже плачут. Хесус Навас и Серхио Рамос задумались о завершении карьеры. Но первому чемпиону «Севилья» выдала пожизненный контракт, а второй отправится в МЛС . Ещё один испанец – Рауль Альбиоль, в 38 лет является капитаном «Вильярреала», и тоже обдумывает идею повесить бутсы на гвоздь. Особенно часто это делают голкиперы. Вратари Шмейхель из «Андерлехта», Браво из «Бетиса» и Акинфеев из ЦСКА никак не наиграются. Им проще, важно лишь объективно оценивать резкость движений.

Футболист высокого уровня – одна из лучших профессий на планете, поскольку можно посвятить время семье и увлечениям в 35 лет, не переживая из-за финансов, ипотеки, кредита на машину или ближайшего будущего. Но игроки часто боятся такой «пенсии», ведь большинство не станет успешными тренерами. Все футболисты боятся, ведь ничего больше обычно не умеют. С другой стороны, когда миллионер может посвятить время себе – Азар вот занялся велоспортом, то странно прощаться с ним в качестве игрока, словно речь о трагедии. Момент ностальгии присутствует, но у Крооса, Бонуччи или Харта всё будет замечательно.