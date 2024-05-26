Прощались со слезами на глазах. «Реал» потерял великого футболиста и вожака

Кроос – один из самых достойных чемпионов.
Дети легенды не сдерживали слезы
Фанаты «Реала» посвятили хавбеку красивый огромный баннер. Команда организовала традиционный для Испании коридор. Сыновья и дочь футболиста не смогли сдержать слез. Кроос написал, что эмоции детей разбивают ему сердце. Но решение принято, финал Лиги чемпионов будет последним матчем Тони в клубном футболе. И верим слуху, что Анчелотти умолял Крооса остаться ещё на год. «Реалу» важно контролировать мяч качественно. А кто обеспечит точные передачи лучше немца? Тчуамени и Вальверде играют в другом стиле. Камавинга не поможет в роли диспетчера. А юный Гюлер заточен под атаку, пусть даже не лишен умения отбирать мяч в центре поля. Даже если Модрич останется, то не закроет потребность в интенсивности, которую обеспечивал немец. С чисто футбольной стороны «Реал» теряет ключевого футболиста с колоссальным опытом и уникальным мастерством. Даже стандарты важны в решающий момент, а Кроос – мастер подачи с угла поля. Все слезы искренние, как и подбрасывание игрока в воздух. Тони любят в клубе и городе Мадриде, где планирует остаться жить. Похоже, ему найдут работу в структуре «Реала».
Кроос – очень достойный мужчина
В современном мире не принято быть достойным мужчиной, благородство не ценят. Не лучшие времена для проявления принципиальности и положительных человеческих качеств. Но полузащитник «Реала» Кроос не просто классный футболист. Также неглупый, четко отличает хорошее от плохого. Поэтому Тони выступает против отъезда молодых футболистов в Саудовскую Аравию. Также категорически отказался играть на ЧМ-2022, поскольку в Катаре при подготовке к турниру погибло около 7 000 рабочих, условия были рабскими. Для сравнения, в огромной России, где тоже многие арены и инфраструктурные объекты построили с ноля, погибло 17 человек. Семнадцать против семи тысяч. Российские данные подтверждены международным аудитом, а в Катаре жертв может быть даже больше. Приятно, когда один из патриархов футбольного поколения проявил себя за пределами поля. Кроос открывает футбольные школы – интересно развивать юных футболистов. Ведет подкаст со своим младшим братом Феликсом, тоже бывшим футболистом. Придумает себе другие занятия. Кроос не останется без работы. Всегда может начать обучение и стать в будущем тренером. Задатки должны быть, а успех Хаби Алонсо вдохновляет следующие поколения.
Тони стал настоящей легендой футбола
Тяжело попасть в круг с Хави, Зиданом или Иньестой, но Кроос оказался в числе избранных мастеров. Чемпион мира. За него говорят не только трофеи, но чашек выиграл невероятно много. У Крооса четыре испанских чемпионства, четыре победы в Лиге чемпионов. Немало различных кубков и невероятно много выдающихся матчей. Приятно, что в бурной истории «Реала» и «Барселоны» находится место не только скандалистам с хейтерами, но также таким персонам, как Карлес Пуйоль и Тони Кроос. Именно с кучерявым защитником «блаугранас» правильно сравнивать Тони, если говорим о статусе и уважении. Даже умница Модрич порой выбирал методы Серхио Рамоса. Даже у Иньесты и Хави проскакивали реакции, которые роднили их с арбитром Эвребе. Кроос намного реже показывал свою темную сторону. Это не значит, что у него нет жилки Бускетса, ведь у живого человека всегда будут проколы. Но Тони не подлый. В игре часто серьезный, но видео из обычной жизни команды показывает – умеет шутить и улыбаться. Даже угрюмый и капризный Нагельсманн удивился, что Кроос такой простой в общении с молодыми напарниками по сборной Германии. Одним словом, нет звездной болезни, и это дополнительный повод уважать Тони. Даже само решение уйти может быть прагматичным. Обсуждали новый контракт, а потом на горизонте появился эффективный Родри. Если «Реал» завербовал игрока «Манчестер Сити», то Кроос не хочет ему мешать стать главным в центре поля.
Непростительная ошибка для «Баварии»
Впервые Лигу чемпионов Тони выиграл ещё в составе «Баварии». А поверили в него после удачной аренды в «Байер». Затем была размолвка, и Кроос правильно сделал, что ушел именно в «Реал». Внутри мадридской команды встречались невероятно непростые персонажи. Но надо отдать должное тем, кто уравновешивал натуру Пепе, Рамоса, Бэйла, Бензема и Роналду. Модрич и Кроос великие не только из-за количества побед, не только из-за финалов чемпионатов мира и побед в Лиге чемпионов. Их величие также отражено в превращении непростого коллектива самовлюбленных звезд спорта в настоящую волевую команду. Для тимбилдинга эти парни сделали больше, чем Касильяс, Рамос и многие другие звезды. Речь об олицетворении чемпионского достоинства. Его брата Феликса страшно рассмешила шутка, что его родственнику годами прощали прическу времен Второй мировую войны, настолько сильно Тони все уважают.
Шутка смешная, но блондин Кроос с его типичной немецкой внешностью показывает, что наследники могут оказаться намного достойнее, чем предки. Рожденный в ГДР футболист полюбил футбол благодаря своему дедушке. Тот ребенок войны, почти девяносто лет. А в «Баварии» до сих пор должны кусать локти, что не сохранили Тони много лет назад. Подумали, что это обычный классный хавбек, не более. Оказалось, что человек может собрать вокруг себя невероятно стабильный «Реал» с пятью финалами Лиги чемпионов за девять лет. Четыре предыдущих матча с Тони на поле клуб из Мадрида выиграл. А поединок на «Уэмбли» против «Боруссии» Д станет прощальным для Крооса в футболке «Реала». Успейте насладиться его передачами, ведь дальше Тони сыграет только на домашнем Евро-2024. Видать, жена Джессика проголосовала за пенсию мужа. В своих подкастах Кроос давно предупреждал фанатов: если в конце любого сезона на семейном собрании решат, что пора завязывать, то не будет думать ни секунды. Решение далось ему сложно, но хочет уйти до начала спада.
Всё-таки трогательное прощание получилось вчера. Вот так с искренней благодарностью прощаются с легендой клуба, который за столько лет не омрачил свою карьеру ни одним неподобающим проступком! Я абсолютно точно знаю за кого буду болеть на ЧЕ. Vamos Croos!
Всё-таки трогательное прощание получилось вчера. Вот так с искренней благодарностью прощаются с легендой клуба, который за столько лет не омрачил свою карьеру ни одним неподобающим проступком! Я абсолютно точно знаю за кого буду болеть на ЧЕ. Vamos Croos!