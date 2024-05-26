Прощались со слезами на глазах. «Реал» потерял великого футболиста и вожака

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вчера, 19:00

Кроос – один из самых достойных чемпионов.

Дети легенды не сдерживали слезы

Фанаты «Реала» посвятили хавбеку красивый огромный баннер. Команда организовала традиционный для Испании коридор. Сыновья и дочь футболиста не смогли сдержать слез. Кроос написал, что эмоции детей разбивают ему сердце. Но решение принято, финал Лиги чемпионов будет последним матчем Тони в клубном футболе. И верим слуху, что Анчелотти умолял Крооса остаться ещё на год. «Реалу» важно контролировать мяч качественно. А кто обеспечит точные передачи лучше немца? Тчуамени и Вальверде играют в другом стиле. Камавинга не поможет в роли диспетчера. А юный Гюлер заточен под атаку, пусть даже не лишен умения отбирать мяч в центре поля. Даже если Модрич останется, то не закроет потребность в интенсивности, которую обеспечивал немец. С чисто футбольной стороны «Реал» теряет ключевого футболиста с колоссальным опытом и уникальным мастерством. Даже стандарты важны в решающий момент, а Кроос – мастер подачи с угла поля. Все слезы искренние, как и подбрасывание игрока в воздух. Тони любят в клубе и городе Мадриде, где планирует остаться жить. Похоже, ему найдут работу в структуре «Реала».

Кроос – очень достойный мужчина

В современном мире не принято быть достойным мужчиной, благородство не ценят. Не лучшие времена для проявления принципиальности и положительных человеческих качеств. Но полузащитник «Реала» Кроос не просто классный футболист. Также неглупый, четко отличает хорошее от плохого. Поэтому Тони выступает против отъезда молодых футболистов в Саудовскую Аравию. Также категорически отказался играть на ЧМ -2022, поскольку в Катаре при подготовке к турниру погибло около 7 000 рабочих, условия были рабскими. Для сравнения, в огромной России, где тоже многие арены и инфраструктурные объекты построили с ноля, погибло 17 человек. Семнадцать против семи тысяч. Российские данные подтверждены международным аудитом, а в Катаре жертв может быть даже больше. Приятно, когда один из патриархов футбольного поколения проявил себя за пределами поля. Кроос открывает футбольные школы – интересно развивать юных футболистов. Ведет подкаст со своим младшим братом Феликсом, тоже бывшим футболистом. Придумает себе другие занятия. Кроос не останется без работы. Всегда может начать обучение и стать в будущем тренером. Задатки должны быть, а успех Хаби Алонсо вдохновляет следующие поколения.

Тони стал настоящей легендой футбола

Тяжело попасть в круг с Хави, Зиданом или Иньестой, но Кроос оказался в числе избранных мастеров. Чемпион мира. За него говорят не только трофеи, но чашек выиграл невероятно много. У Крооса четыре испанских чемпионства, четыре победы в Лиге чемпионов. Немало различных кубков и невероятно много выдающихся матчей. Приятно, что в бурной истории «Реала» и «Барселоны» находится место не только скандалистам с хейтерами, но также таким персонам, как Карлес Пуйоль и Тони Кроос. Именно с кучерявым защитником «блаугранас» правильно сравнивать Тони, если говорим о статусе и уважении. Даже умница Модрич порой выбирал методы Серхио Рамоса. Даже у Иньесты и Хави проскакивали реакции, которые роднили их с арбитром Эвребе. Кроос намного реже показывал свою темную сторону. Это не значит, что у него нет жилки Бускетса, ведь у живого человека всегда будут проколы. Но Тони не подлый. В игре часто серьезный, но видео из обычной жизни команды показывает – умеет шутить и улыбаться. Даже угрюмый и капризный Нагельсманн удивился, что Кроос такой простой в общении с молодыми напарниками по сборной Германии. Одним словом, нет звездной болезни, и это дополнительный повод уважать Тони. Даже само решение уйти может быть прагматичным. Обсуждали новый контракт, а потом на горизонте появился эффективный Родри. Если «Реал» завербовал игрока «Манчестер Сити», то Кроос не хочет ему мешать стать главным в центре поля.

Непростительная ошибка для «Баварии»

Впервые Лигу чемпионов Тони выиграл ещё в составе «Баварии». А поверили в него после удачной аренды в «Байер». Затем была размолвка, и Кроос правильно сделал, что ушел именно в «Реал». Внутри мадридской команды встречались невероятно непростые персонажи. Но надо отдать должное тем, кто уравновешивал натуру Пепе, Рамоса, Бэйла, Бензема и Роналду. Модрич и Кроос великие не только из-за количества побед, не только из-за финалов чемпионатов мира и побед в Лиге чемпионов. Их величие также отражено в превращении непростого коллектива самовлюбленных звезд спорта в настоящую волевую команду. Для тимбилдинга эти парни сделали больше, чем Касильяс, Рамос и многие другие звезды. Речь об олицетворении чемпионского достоинства. Его брата Феликса страшно рассмешила шутка, что его родственнику годами прощали прическу времен Второй мировую войны, настолько сильно Тони все уважают.