Ещё одна сенсация или победа фаворита. В Афинах репетиция финала Лиги чемпионов

Только у аутсайдера есть преимущество.
«Олимпиакос» сыграет в Греции
- Хотя «Легенда», как называют клуб с огромной коллекцией внутренних кубков, не базируется в Афинах, где пройдет финал Лиги конференций, речь о греках. Пирей в семнадцати километрах от стадиона АЕКа, на котором сегодня сыграют. Грекам повезло, фанаты окажут поддержку.
- Для клубов вне топ-5 попадания в финалы еврокубков это всегда большое событие. «Олимпиакос» выбил главного фаворита Лиги конференций – «Астон Виллу» Эмери. Хотя опытный испанец много раз выигрывал еврокубки и подготовил клуб из Бирмингема к дебюту в Лиге чемпионов, в полуфиналах ЛК греки дважды обыграли англичан с общим счетом 6:2.
- Сенсация напоминает о победе «Аталанты» над «Ливерпулем». Также не забыли результат финала Лиги Европы. «Байер» был куда более очевидным фаворитом в Дублине, чем «Фиорентина» в Афинах, но Хаби Алонсо проиграл своему опытному коллеге Гасперини. Сегодня греков тренирует 63-летний наставник, а у «фиалок» рулевому всего 46 лет. В этот раз во всех больших финалах встречаются представители разных поколений.
- Сеньора Хосе Луиса Мендилибара, который настроил «Олимпиакос» на серию успехов в Лиге конференций, важно выделить отдельно. У испанца есть прошлогодняя победа в Лиге Европы с «Севильей». Пускай у испанского клуба большой кризис, они сумели обыграть в решающем поединке «Рому» опытного Жозе Моуриньо. Мендилибар знает методы работы против итальянцев в больших финалах, его команды могут показать волю и характер.
- «Олимпиакос» не располагает составом «Астон Виллы» с чемпионом мира Мартинесом в воротах и дорогими футболистами в других линиях. Но греки доверяют молодому голкиперу Цоликасу – выручал по пути в финал. Например, в серии пенальти против «Фенербахче». Причем грек переиграл тогда коллегу Ливаковича, призера ЧМ-2022. В атаке у «Олимпиакоса» есть Эль-Кааби – марокканский форвард забил 5 голов в Лиге Европы, а затем 10 мячей в 8 матчах Лиги конференций. Один из героев сезона.
- В составе «Олимпиакоса» много легионеров, испанцы, португальцы, речь о небедном клубе. На замену может выйти черногорский ветеран Йоветич. Греки словно лоскутное одеяло, если говорим о составе. Команда с 36-летним испанцем Иборрой – трижды брал Лигу Европы с «Севильей» и разок с «Вильярреалом», и рядом с португальцем Поденсе, которого сослали из «Вулверхэмптона» в Грецию. Не только ветеран клуба Фортунис хочет записать свое имя в историю.
Ориентировочный состав «Олимпиакоса» (4-3-3): Цолакис – Родиней, Рецос, Карму, Ортега – Иборра, Хецце, Шикинью – Поденсе, Эль-Кааби, Фортунис.
«Фиорентина» не умеет дожимать
- Вылет из полуфинала Кубка Италии это лишь один из эпизодов традиционного пути «фиалок». Нужно вспомнить также прошлогодний финал Лиги конференций против «Вест Хэма». Хотя у соперника не было огромного опыта, как и у команды Итальяно, англичане сумели обыграть итальянцев 2:1, хотя по ходу матча подопечные Мойеса действовали на отбой и владели мячом 32 % времени.
- «Фиорентины» давно не было в Лиге чемпионов. Это не история «Аталанты», которая годами готовилась к триумфу, долго шла к первому для Гасперини трофею. Тренер Итальяно покинет нынешний клуб, сегодня ночью у него последний шанс уйти красиво. С 2001 года у фанатов «Фиорентины» не было повода отпраздновать трофей, тогда выиграли Кубок Италии. А вот год назад проиграли финал этого турнира.
- Итальянский клуб уникален. Проиграли финалы четырех разных еврокубков. Подобную серию сложно собрать. Из пяти финалов до сегодняшнего дня «Фиорентина» выиграла только Кубок Кубков в 1961-м. Клуб из великого города Флоренции имеет трагичную историю. Но им пора отказываться от драм в пользу качественной работы на результат. Итальяно шел ко второму финалу целый год, у его команды остаются козыри.
- На греков будет давить ответственность родной земли, это шанс всей жизни. А «Фиорентина» уже играла в финале еврокубка, им немножко проще в плане нервов. «Реал» много раз доказывал, что опыт на подобной высоте имеет значение. Хотя «фиалки» всего восьмые в Серии А, бывший клуб Кокорина располагает классными мастерами. Ветеран Бонавентура в 34 года не потерял умение забить гол. Есть бойкие аргентинцы Нико Гонсалес и Лусас Мартинес.
- В Лиге конференций «Фиорентину» выручил ещё один соотечественник Месси – атакующий хавбек Бельтран. А на острие располагается форвард Белотти. У него так себе форма, но это чемпион Европы. Разумеется, скамейка у «Фиорентины» не короче, чем у греческого «Олимпиакоса». Хотя в составе нет людей, которые провели сезон на одном дыхании, опытные Данкан и Артур в центре поля, или нападающий Н’Дзола всегда могут отличиться у чужих ворот.
Ориентировочный состав «Фиорентины» (4-2-3-1): Терраччано – Додо (Кайоде), Миленкович, Лукас Мартинес, Бираги – Мандрагора, Бонавентура – Нико Гонсалес, Бельтран, Куаме – Белотти.
Итальянцы верят во второй еврокубок
- Греки сильнее, чем хотелось бы «Фиорентине». Пускай в родном чемпионате «Олимпиакос» уступил ПАОКу, команда Оздоева выиграла греческое «золото», третье место с легкостью перекроет первая в истории победа в еврокубках. Для греков подобный успех будет поводом месяц не работать, пусть речь о стране, где фанаты разных клубов враждуют между собой.
- «Аталанта» воодушевила «Фиорентину». Команды сыграли в полуфинале Кубка Италии. В первом матче «фиалки» выиграли, но клуб из Бергамо отыгрался. Лукман показал себя в добавленное время, его гол и мяч Пашалича отправили Гасперини в первый из двух финалов весны. Там команда Миранчука уступила «Ювентусу», но потом сломали непобедимый «Байер».
- В финале Лиги чемпионов в субботу встретится «Реал», который много раз побеждал в финалах, против «Боруссии» с одной победой в середине девяностых годов. А сегодня двум финалистам в Афинах очень нужен кубок. Третий клуб Греции против восьмой команды Серии А. Но Итальяно, в отличие от Мендилибара, не выигрывал европейский трофей. Сложно выбрать победителя.
Прогноз «Соккер.ру»: высокий риск зайти в дополнительное время и увидеть больше двух голов. Обе команды неплохо работают в атаке, но вот в обороне видны проблемы. От сочетаемости стилей и выбранной тактики зависит результат. Ставим на опыт «Фиорентины», но не удивимся кубку в руках игроков «Олимпиакоса». У них странный, но интересный состав.
это когда молодой тренер Винченцо Монтелла со своей дерзкой смелой волшебной Фиорентиной взорвал итальянскую унылую осень когда в Серии А царствовал Ювентус. тогда Фиалками и их молодым алленаторе восхищался весь мир, как сейсас восхищается Хави Алонсо и Байером...
им отдали дань уважения.
а тогдашний главный тренер Национале Пранделли приезжает на
Артемио Франки, чтоб своими глазами лицезреть флорентийское чудо.
конечно, злые цыганские языки говорили, что Пранделли делает это из ревности, чтобы не забывали. Но это если не знать характер Чезаре Пранделли..
Фиорентина Монтеллы была команда за которую хотелось болеть
по-настоящему, от всего сердца, без остатка.
думаю, здесь есть соккерчаны, знающие и видящиеФиорентину времен Бастистута, Антоньони и Руй Кошту больше них самих )))
но забыть Фиалок Монтеллы невозможно.
Они никого не боялись.
Ни Милана с Интером, ни Ювентуса.
Несмотря ни на что фиалки всегда стараются играть от себя, с позиции силы.
Вот такой же футбол и от Винченцо Итальяно. Красиво. Смело.
Иначе нельзя.
Потому что Фиорентина играет в одном из красивейших городов мира....
здесь все должно быть в истории отношении Фио и Юве.
А отношения Ювентуса и Фиорентины это как символ жгучей ненависти, не имеющей конца. А они почти затмили вражду Капулетти и Монтекки.
Красиво же)))
это когда молодой тренер Винченцо Монтелла со своей дерзкой смелой волшебной Фиорентиной взорвал итальянскую унылую осень когда в Серии А царствовал Ювентус. тогда Фиалками и их молодым алленаторе восхищался весь мир, как сейсас восхищается Хави Алонсо и Байером...
им отдали дань уважения.
а тогдашний главный тренер Национале Пранделли приезжает на
Артемио Франки, чтоб своими глазами лицезреть флорентийское чудо.
конечно, злые цыганские языки говорили, что Пранделли делает это из ревности, чтобы не забывали. Но это если не знать характер Чезаре Пранделли..
Фиорентина Монтеллы была команда за которую хотелось болеть
по-настоящему, от всего сердца, без остатка.
думаю, здесь есть соккерчаны, знающие и видящиеФиорентину времен Бастистута, Антоньони и Руй Кошту больше них самих )))
но забыть Фиалок Монтеллы невозможно.
Они никого не боялись.
Ни Милана с Интером, ни Ювентуса.
Несмотря ни на что фиалки всегда стараются играть от себя, с позиции силы.
Вот такой же футбол и от Винченцо Итальяно. Красиво. Смело.
Иначе нельзя.
Потому что Фиорентина играет в одном из красивейших городов мира....
здесь все должно быть в истории отношении Фио и Юве.
А отношения Ювентуса и Фиорентины это как символ жгучей ненависти, не имеющей конца. А они почти затмили вражду Капулетти и Монтекки.
Красиво же)))
и только из за тренера Винченцо Итальяно.
и только из за тренера Винченцо Итальяно.