Ещё одна сенсация или победа фаворита. В Афинах репетиция финала Лиги чемпионов

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вчера, 09:29

Только у аутсайдера есть преимущество.

«Олимпиакос» сыграет в Греции

- Хотя «Легенда», как называют клуб с огромной коллекцией внутренних кубков, не базируется в Афинах, где пройдет финал Лиги конференций, речь о греках. Пирей в семнадцати километрах от стадиона АЕКа, на котором сегодня сыграют. Грекам повезло, фанаты окажут поддержку.

- Для клубов вне топ-5 попадания в финалы еврокубков это всегда большое событие. «Олимпиакос» выбил главного фаворита Лиги конференций – «Астон Виллу» Эмери. Хотя опытный испанец много раз выигрывал еврокубки и подготовил клуб из Бирмингема к дебюту в Лиге чемпионов, в полуфиналах ЛК греки дважды обыграли англичан с общим счетом 6:2.

- Сенсация напоминает о победе «Аталанты» над «Ливерпулем». Также не забыли результат финала Лиги Европы. «Байер» был куда более очевидным фаворитом в Дублине, чем «Фиорентина» в Афинах, но Хаби Алонсо проиграл своему опытному коллеге Гасперини. Сегодня греков тренирует 63-летний наставник, а у «фиалок» рулевому всего 46 лет. В этот раз во всех больших финалах встречаются представители разных поколений.

- Сеньора Хосе Луиса Мендилибара, который настроил «Олимпиакос» на серию успехов в Лиге конференций, важно выделить отдельно. У испанца есть прошлогодняя победа в Лиге Европы с «Севильей». Пускай у испанского клуба большой кризис, они сумели обыграть в решающем поединке «Рому» опытного Жозе Моуриньо. Мендилибар знает методы работы против итальянцев в больших финалах, его команды могут показать волю и характер.

- «Олимпиакос» не располагает составом «Астон Виллы» с чемпионом мира Мартинесом в воротах и дорогими футболистами в других линиях. Но греки доверяют молодому голкиперу Цоликасу – выручал по пути в финал. Например, в серии пенальти против «Фенербахче». Причем грек переиграл тогда коллегу Ливаковича, призера ЧМ -2022. В атаке у «Олимпиакоса» есть Эль-Кааби – марокканский форвард забил 5 голов в Лиге Европы, а затем 10 мячей в 8 матчах Лиги конференций. Один из героев сезона.

- В составе «Олимпиакоса» много легионеров, испанцы, португальцы, речь о небедном клубе. На замену может выйти черногорский ветеран Йоветич. Греки словно лоскутное одеяло, если говорим о составе. Команда с 36-летним испанцем Иборрой – трижды брал Лигу Европы с «Севильей» и разок с «Вильярреалом», и рядом с португальцем Поденсе, которого сослали из «Вулверхэмптона» в Грецию. Не только ветеран клуба Фортунис хочет записать свое имя в историю.

Ориентировочный состав «Олимпиакоса» (4-3-3): Цолакис – Родиней, Рецос, Карму, Ортега – Иборра, Хецце, Шикинью – Поденсе, Эль-Кааби, Фортунис.

«Фиорентина» не умеет дожимать

- Вылет из полуфинала Кубка Италии это лишь один из эпизодов традиционного пути «фиалок». Нужно вспомнить также прошлогодний финал Лиги конференций против «Вест Хэма». Хотя у соперника не было огромного опыта, как и у команды Итальяно, англичане сумели обыграть итальянцев 2:1, хотя по ходу матча подопечные Мойеса действовали на отбой и владели мячом 32 % времени.

- «Фиорентины» давно не было в Лиге чемпионов. Это не история «Аталанты», которая годами готовилась к триумфу, долго шла к первому для Гасперини трофею. Тренер Итальяно покинет нынешний клуб, сегодня ночью у него последний шанс уйти красиво. С 2001 года у фанатов «Фиорентины» не было повода отпраздновать трофей, тогда выиграли Кубок Италии. А вот год назад проиграли финал этого турнира.

- Итальянский клуб уникален. Проиграли финалы четырех разных еврокубков. Подобную серию сложно собрать. Из пяти финалов до сегодняшнего дня «Фиорентина» выиграла только Кубок Кубков в 1961-м. Клуб из великого города Флоренции имеет трагичную историю. Но им пора отказываться от драм в пользу качественной работы на результат. Итальяно шел ко второму финалу целый год, у его команды остаются козыри.

- На греков будет давить ответственность родной земли, это шанс всей жизни. А «Фиорентина» уже играла в финале еврокубка, им немножко проще в плане нервов. «Реал» много раз доказывал, что опыт на подобной высоте имеет значение. Хотя «фиалки» всего восьмые в Серии А, бывший клуб Кокорина располагает классными мастерами. Ветеран Бонавентура в 34 года не потерял умение забить гол. Есть бойкие аргентинцы Нико Гонсалес и Лусас Мартинес.

- В Лиге конференций «Фиорентину» выручил ещё один соотечественник Месси – атакующий хавбек Бельтран. А на острие располагается форвард Белотти. У него так себе форма, но это чемпион Европы. Разумеется, скамейка у «Фиорентины» не короче, чем у греческого «Олимпиакоса». Хотя в составе нет людей, которые провели сезон на одном дыхании, опытные Данкан и Артур в центре поля, или нападающий Н’Дзола всегда могут отличиться у чужих ворот.

Ориентировочный состав «Фиорентины» (4-2-3-1): Терраччано – Додо (Кайоде), Миленкович, Лукас Мартинес, Бираги – Мандрагора, Бонавентура – Нико Гонсалес, Бельтран, Куаме – Белотти.

Итальянцы верят во второй еврокубок

- Греки сильнее, чем хотелось бы «Фиорентине». Пускай в родном чемпионате «Олимпиакос» уступил ПАОКу, команда Оздоева выиграла греческое «золото», третье место с легкостью перекроет первая в истории победа в еврокубках. Для греков подобный успех будет поводом месяц не работать, пусть речь о стране, где фанаты разных клубов враждуют между собой.

- «Аталанта» воодушевила «Фиорентину». Команды сыграли в полуфинале Кубка Италии. В первом матче «фиалки» выиграли, но клуб из Бергамо отыгрался. Лукман показал себя в добавленное время, его гол и мяч Пашалича отправили Гасперини в первый из двух финалов весны. Там команда Миранчука уступила «Ювентусу», но потом сломали непобедимый «Байер».

- В финале Лиги чемпионов в субботу встретится «Реал», который много раз побеждал в финалах, против «Боруссии» с одной победой в середине девяностых годов. А сегодня двум финалистам в Афинах очень нужен кубок. Третий клуб Греции против восьмой команды Серии А. Но Итальяно, в отличие от Мендилибара, не выигрывал европейский трофей. Сложно выбрать победителя.

Прогноз «Соккер.ру»: высокий риск зайти в дополнительное время и увидеть больше двух голов. Обе команды неплохо работают в атаке, но вот в обороне видны проблемы. От сочетаемости стилей и выбранной тактики зависит результат. Ставим на опыт «Фиорентины», но не удивимся кубку в руках игроков «Олимпиакоса». У них странный, но интересный состав.