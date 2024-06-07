«Интер» строит династию с тратами на уровне «Болоньи» и «Удинезе». Лицо проекта – свободные агенты

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сегодня, 12:03

Скорее необходимость, чем фишка.

Пройди «Интер» «Атлетико» в 1/8 финала ЛЧ , команда была бы главным действующим лицом сезона наряду с «Реалом» и «Байером». Но даже с учётом раннего вылета из еврокубков клуб заслужил похвалы. Особенно если смотреть на дистанции нескольких сезонов. «Нерадзурри» показывают, как надо возвращать себе топ-статус.

Вернулись на вершину двумя назначениями

Миланцы времён 2010-х – это борьба за зону еврокубков, периодические провалы (9-е место в сезоне-12/13, 8-е – в сезоне-14/15, 7-е – в сезоне-16/17) и мечты о Лиге чемпионов. Стремительно клуб ворвался в чемпионскую гонку в 2019 году. Тогда «Интер» возглавил Антонио Конте.

Антонио зарекомендовал себя как тренер, который найдёт выход для амбиций клуба и создаёт чемпионские команды. Обратная сторона амбициозности – требовательность и сложный характер. Поэтому союз с итальянцем всегда приносил быстрый результат, но также быстро наступал момент расставания.

В первый же сезон с Конте – 2-е место в Серии А. Тогда менеджер заставил владельцев вложить почти 200 млн евро в трансферы. Купили Ромелу Лукаку (главный бомбардир «Интера» Конте), Маттео Политано (ещё один лидер атаки), арендовали Бареллу (важный элемент центра поля).

За 2 года Конте сотворил чемпиона Италии. Но к этому моменту специалист выжал из боссов больше 300 млн на трансферы, стороны устали друг от друга. Тренер отправился искать новое испытание, а «нерадзурри» нашли Симоне Индзаги.

Назначение удачное во всех смыслах. Симоне сформировался как специалист в «Лацио», а потому был прекрасно знаком с чемпионатом и привык работать с ограниченными ресурсами. Мог развить идеи Конте (не надо было перестраивать команду) – при этом не был так токсичен. Показатель его работы – награда тренеру сезона в Серии А.

А общий итог – финал ЛЧ и чемпионский титул. Команда обрела и выдержала свой фирменный стиль – и потому сейчас это самый стабильный гранд Серии А.

Самые успешные охотники за свободными агентами

Траты «Интера» на трансферном рынке в период Индзаги ни разу не превысили 100 млн евро. За 3 сезона (6 трансферных окон) они потратили почти в 2 раза меньше чем за 2 сезона с Конте (183 млн и 318 млн евро соответственно). В минувшей кампании оставили на рынке 70 млн евро – это меньше, чем траты «Аталанты» (78 млн) и немногим больше, чем «Болоньи» (65 млн). За год до этого вкладывались, как «Удинезе» (70 и 69 млн евро соответственно).

Удерживать планку помогает акцент на свободных агентов – и феноменальный КПД таких сделок. Хакан Чалханоглу, Генрих Мхитарян, Маркус Тюрам, Андре Онана – все они пришли в клуб бесплатно и стали ключевыми игроками. В продолжение темы – на том же Онана «нерадзурри» позже заработали 50 млн евро (продали в МЮ через год после подписания). Зимой успели убедить ещё одного топ-игрока – в это межсезонье свободным агентом в «Интер» приходит Петр Зелиньски.

Дополняет эту линию прагматичность при тратах. «Нерадзурри» предпочитают сначала оформить аренду, чтобы посмотреть, вписывается ли игрок в систему. Были неудачные примеры – Робин Госенс и Хоакин Корреа. Зато в точку – попадания с Ачерби, Арнаутовичем и Фраттези. Первые отлично дополняют обойму, последний – перспективный исполнитель, за которым охотились итальянские гранды.

При такой частоте попаданий со свободными агентами и просмотрах через аренды «Интеру» оставались лишь точечные дополнения – так у ПСВ забрали Думфриса, продлили карьеру Джеко в Италии, подобрали Зоммера (тот не захотел быть вторым после Нойера в «Баварии»).

Клуб создал привлекательный имидж – игроки хотят в Милан

А кому не хочется в клуб со здоровым менеджментом? Тем более приносящим плоды. «Нерадзурри» не скупают всех подряд и договариваются с теми, кто действительно нужен. Каждому отводится определённая роль. Команда уже добивалась успеха в Лиге чемпионов (финал против «Манчестер Сити» в сезоне-22/23) и закрепилась среди еврокубковых контендеров – по потенциалу вполне может претендовать на полуфиналы.

Да и в чемпионате прорубила себе дорогу на вершину. Сейчас – момент, когда никто не может на равных бороться с «Интером». «Ювентусу» не хватило запаса прочности – теперь прошла тренерская рокировка, Мотте ещё предстоит освоиться и пройти медные трубы. «Милан» тоже разочаровался в тренере – расстался с Пиоли, теперь предстоит выбрать замену. В стадии обновления также «Наполи», «Лацио», на этом фоне может подтянуться «Аталанта» — но сложно представить, чтобы бергамаски боролись за «скудетто». Сейчас «Интер» – это почти гарантия трофеев.

Ложка дёгтя — смена владельцев и неизвестность

То, за что мы хвалим «Интер», – не от хорошей жизни. В 2021 году владелец клуба Стивен Чжан брал кредит на 380 млн евро у инвестиционного фонда Oaktree под залог акций клуба. Погасить его бизнесмену не удалось – «нерадзурри» перешли под управление фонда.

С чем «Интер» входит в лето-2024? С большой общей кредиторской задолженностью (прошлым летом в отчёте сообщалось о 807,3 млн евро) и нуждой в продажах игроков для сокращения долга. В Oaktree стремятся успокоить болельщиков.

Oaktree стремится достичь наилучшего результата для долгосрочного процветания «Интера», уделяя первоначальное внимание операционной и финансовой стабильности клуба. Oaktree с большим уважением относится к истории «Интера», энтузиазму игроков и преданности болельщиков клуба. Oaktree намерен тесно сотрудничать с нынешним руководством «Интера», партнёрами, лигой и спортивными руководящими органами, чтобы обеспечить успех клуба на поле и за его пределами, уделяя особое внимание сильному менеджменту и управлению с видением устойчивого роста.

Но большой вопрос – значит ли это, что фонд поможет в снятии нагрузки на клуб из-за долгов, или это просто заявление ради общего спокойствия (чтобы не раскачивать лодку). Главное, чтобы Oaktree не взялись за изменения в руководстве – нынешние функционеры грамотно работают с ресурсами «нерадзурри». Пока дело ограничивается внутренними перестановками.