Знакомые лица. Бывший тренер «Спартака», игроки РПЛ и герой ЧМ-2018 вышли в Серию А

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вчера, 11:18

Soccer.ru подводит итоги сезона во втором по силе дивизионе Италии.

В минувшее воскресенье завершился сезон в итальянской Серии В. «Венеция» обыграла «Кремонезе» со счётом 1:0 и по сумме двух встреч стала победительницей дополнительного турнира за третье место. Веницианцы возвращаются в элиту итальянского футбола после двухлетнего перерыва. На год больше длилась разлука с Серией А у победительницы турнира «Пармы». А вторая команда чемпионата — «Комо» отсутствовала в высшем обществе 21 год.

«Крестовый поход» команды Фабио Пеккьи

«Парма» возглавила турнирную таблицу во втором туре и с тех пор лишь раз уступала первую строчку. «Крестоносцы» очень солидно прошли весь чемпионат, потерпев лишь четыре поражения в 38 матчах. И хотя на финише пармезанцы опередили «Комо» всего на три, а «Венецию» на шесть очков, в возвращении клуба в Серию А мало кто сомневался ещё зимой. Теперь на улице болельщиков «Пармы» праздник, которого они ждали три года. А может, и больше.

Ворвавшаяся в 1990-м в Серию А «Парма» быстро освоилась в компании сильнейших. Завоевать скудетто «крестоносцы» так и не смогли, но второе место занимали. Зато взяли четыре еврокубка — сначала Кубок Кубков в 1993-м, затем Суперкубок, два Кубка УЕФА в 1995-м и 1999-м. Да и домашний Кубок трижды гостил в Парме. А сколько блестящих мастеров играли в «Парме»! Здесь же взошла и тренерская звезда Карло Анчелотти. Немудрено, что дерзкие выскочки обзавелись огромной армией болельщиков в Италии и не только. Правда, в следующем десятилетии эта армия поредела. Клуб сначала обеднел, продал всех, кого можно было продать. Но это только ускорило падение в низшие лиги. Предотвратить банкротство не удалось. Был утерян профессиональный статус. Подобные беды переживали, причём относительно недавно, «Наполи» и «Фиорентина». Но ничего, справились и быстро вернулись. Процесс возрождения «Пармы» оказался более затяжным. В 2019-м пармезанцы всё же добрались до Серии А, но продержались там всего два года.

Американский бизнесмен Кайл Краузе приобрёл клуб, когда тот ещё беспомощно барахтался на дне Серии А. Финансовые инвестиции, плюс грамотный менеджмент сделали своё дело. «Парма», пусть и не с первой, а с третьей попытки вернулась в компанию сильнейших. Руководство клуба довольно долго искало подходящего тренера. Пробовали нескольких специалистов, в том числе и Энцо Мареску, недавно возглавившего «Челси». Наконец летом 2023-го на ключевую должность был приглашён 49-летний Фабио Пеккья. Которого не слишком горячо приняли болельщики со стажем. Дело в том, что в начале 90-х полузащитника «Авеллино» приглашали в «Парму». Фабио оставалось лишь поставить автограф под контрактом. Но в последний момент он передумал и отправился в «Наполи». Впоследствии Пеккья много где играл. В том числе и в «Ювентусе». Но «Пармы» в его послужном списке нет. В качестве тренера Фабио возглавлял «Верону» и «Кремонезе», помогал Рафе Бенитесу в «Реале», работал с молодёжью «Ювентуса». Теперь вернулся в Парму, чтобы отдать «крестоносцам» должок более чем 30-летней давности.

Знаменитых игроков в составе «Пармы» нет. Но два имени безусловно известны российским любителям футбола. Левый защитник Кристан Ансальди отыграл пять сезонов в «Рубине» и дважды выигрывал чемпионат России, а также Кубок и два Суперкубка. Потом аргентинец перебрался в «Зенит», где нечасто выходил на поле, больше мотался по арендам. В свои 37 лет Ансальди не является игроком основы. Хотя провёл немало матчей в победном сезоне.

Выигрывал Премьер-Лигу ещё один «крестоносец» — 30-летний бразильский полузащитник Эрнани. Но в составе «Зенита» Эрнани появлялся нечасто — около 30 матчей за три сезона, наибольшее количество в чемпионском 2018/19. Бразилец успел поиграть за «Парму» в Серии А, уходил на год в «Реджину», но вернулся прошлым летом и был весьма важной фигурой в команде Фабио Пеккьи — 36 матчей и 3 гола. Неплохо для опорного полузащитника.

Ворота «Пармы» защищал 34-летний аргентинец Леандро Чичисола. В центре обороны действовали капитан Энрико Дель Прато и Лаутаро Валенти. Последний — соотечественник Ансальди и Чичисолы. Слева чаще, чем Ансальди, выходил Джанлука Ди Кьяра, на противоположном фланге франкомалиец Войо Кулибали. В опорной зоне Эрнани и француз Вилан Сипириен. На позиции левого атакующего полузащитника Пеккья чаще использовал румына Валентина Михайлэ, справа обычно выходил Антони Партипильо. В роли наконечника хорват Антонио Чолак или француз Гаэтан Шарпентье.

Когда Сеск не в радость

Базирующийся недалеко от озера Комо клуб давно не играл в Серии А — с 2003 года. За длительный период «Комо» пережил два банкротства, но сумел возродиться. Был создан большой холдинг, куда вошло немало миноритарных акционеров — среди них известные персоны — Деннис Уайз, Тьерри Анри и Сеск Фабрегас. Последний даже побывал в роли главного тренера, заменив в ноябре Морено Лонго. Но у знаменитого испанского футболиста что-то пошло не так. И уже в январе он уступил место во временное пользование валлийцу Осиану Робертсу, занимавшему пост директора по развитию. И надо сказать Робертс развил весьма плодотворную деятельность в новой роли. «Жители озёрного края» большую часть сезона шли в диапазоне третье-пятое место. Но на финише «Комо» выскочил на второе место, дающее право на прямой выход.

В составе «Комо» тоже имеется футболист, поигравший у нас. Датский полузащитник Оливер Абильгор полтора сезона выступал в «Рубине», после чего побывал в «Селтике» и «Вероне». Сейчас он ключевая фигура в составе «жителей озёрного края». Главная знаменитость — нападающий Патрик Кутроне — воспитанник «Милана», игравший в родном клубе, «Вулверхэмптоне» и «Валенсии». Любители итальянского футбола наверняка вспомнят Симоне Верди, когда-то игравшего в «Торино». С остальными игроками «Комо» нам ещё предстоит познакомиться. Как и с новым тренером. Осиан Робертс вряд ли продолжит исполнять обязанности в Серии А. Но главная проблема — стадион. Клубная арена — «Джезеппе Синигалья» слишком мала (7 500 зрителей) и не соответствует критериям Серии А. Поэтому «Комо» придётся принимать соперников в Вероне.

Успех Паоло Ваноли

Формула Серии В такова, что добиться повышения в классе могут и команды, занявшие места с 3-го по 8-е. Для этого им нужно выиграть многоступенчатый турнир. Наверное, есть справедливость, что третьим обладателем путёвки в Серию А стала «Венеция», занявшая третье место по итогам основной части чемпионата. Веницианцы в полуфинале дважды обыграли «Палермо» 1:0 и 2:1, а затем в тяжелейшем финале взяли верх над «Кремонезе» 0:0 и 1:0.

А ещё «Венеция» тоже не чужой нам клуб. «Крылатых львов» тренирует Паоло Ваноли. Тот эмоциональный итальянец, завоевавший со «Спартаком» Кубок России в 2022-м. Имеется в составе и наш футболист. Один из героев чемпионата мира 2018 года Денис Черышев провёл целый сезон в городе, знаменитом своими каналами.

Однако вклад Черышева в возвращение «Венеции» не слишком велик. Денис сыграл 10 матчей и результативными действиями не отметился. После завершения сезона он покинул клуб и занялся поисками нового места работы. Главными героями сезона оказались финны — вратарь Йессе Поронен и нападающий Йоан Похьянпало, ставший лучшим бомбардиром турнира. Очень сильный сезон центральный полузащитник Джанлука Бузио, который, несмотря на итальянские имя и фамилию, является игроком сборной США . Не факт, что останется в Венеции центральный защитник Джорджио Альтаре. Про своего воспитанника вспомнили в «Милане».

«Венеция» отсутствовала в Серии А два года, до этого она заходила на год и оказалась неконкурентоспособной. Чтобы избежать повторения печальной истории, нужно усердно поработать в межсезонье. Денег у венецианцев немного, но никто не отменял аренды.

Конечно, многим российским любителям футбола интересно, как там «Сампдория», именитый и популярный клуб, вылетевший из элиты в 2023-м. Генуэзцы не смогли повторить достижение своих земляков из «Дженоа» и вернуться через год. Команда Андреа Пирло заняла седьмое место. Был шанс в дополнительном турнире, но «Сампдория» проиграла в предварительном раунде «Палермо» и отправился в досрочный отпуск. По большому счёту, команда, провалившая первый круг, и не наиграла на повышение. Теперь у «Сампдории» есть ещё год, чтобы исправить ситуацию.