В «Локомотиве» подвели итоги прошедшего сезона и озвучили цели на следующий

Председатель совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных подвёл итоги прошедшего сезона.
Если говорить про задачи, которые были сформулированы советом директоров клуба, то эти задачи, действительно, не достигнуты. То есть мы не играли в финале Кубка России и не попали в тройку РПЛ, хоть и остановились буквально перед дверью этой тройки. Если оценивать сезон в целом, то, наверное, подавляющее большинство клубов были бы довольны попаданием в шестёрку лучших команд страны. «Локомотив» — четвёртый, но по своему потенциалу, считаю, мы могли бы быть выше.
Сезон получился сложным. Уже по его ходу тренерскому штабу пришлось многое перестраивать. От рисунка игры, схемы — и до состава. Надеемся, что тот опыт, который получил тренерский штаб, игроки и клуб в целом в завершившемся чемпионате послужит фундаментом и базой для дальнейшего развития. Из положительных моментов — то, что команда смогла перестроиться по ходу чемпионата. Российские молодые игроки сейчас являются её определяющей силой. Приятно, что сегодня в интернете можно найти комментарии болельщиков, пускай они и с авансом, что на команду сейчас приятно смотреть, что за такой «Локомотив» хочется болеть. Такие оценки дорогого стоят. Но мы, подчеркну, рассматриваем это как большой аванс от нашей колоссальной армии болельщиков.
Оценку дадим на заседании совета директоров. Поэтому не буду забегать вперёд. Да, наверное, этот сезон мы могли бы завершить выше. Было несколько упущенных возможностей, в итоге те потерянные очки не позволили нам войти в призовую тройку. Мы потеряли очки с «Оренбургом», в Самаре, в матче с ЦСКА. Возьми их — и были бы в тройке. Вот и всё.
Также Нагорных рассказал, какие задачи поставлены перед командой на следующий сезон.
Задача перед тренерским штабом стоит следующая: «Локомотив» должен быть в топе российского футбола, играть и добиваться результата на уровне топовых клубов.
Ранее сообщалось, что руководство «Локомотива» приняло принципиальное решение по главному тренеру команды Михаилу Галактионову.
Нагорных говорит, о каком-то рисунке, стиле. Признаться, ничего подобного в игре Локо не заметил. А вот, имея в составе, такого игрока, как Глушенков, команда, действительно должна иметь лицо!!! Но, один Глушенков не может ничего создать без тренерской руки, одного его таланта мало, ведь, он не один выходит на поле. Команда- это ансамбль, а не один футболист, пусть даже, такой талант, как Глушенков...
Вобщем, Локо- Удачи!!!
Нагорных говорит, о каком-то рисунке, стиле. Признаться, ничего подобного в игре Локо не заметил. А вот, имея в составе, такого игрока, как Глушенков, команда, действительно должна иметь лицо!!! Но, один Глушенков не может ничего создать без тренерской руки, одного его таланта мало, ведь, он не один выходит на поле. Команда- это ансамбль, а не один футболист, пусть даже, такой талант, как Глушенков...
Вобщем, Локо- Удачи!!!