В «Локомотиве» подвели итоги прошедшего сезона и озвучили цели на следующий

Председатель совета директоров «Локомотива» подвёл итоги прошедшего сезона.

Если говорить про задачи, которые были сформулированы советом директоров клуба, то эти задачи, действительно, не достигнуты. То есть мы не играли в финале Кубка России и не попали в тройку РПЛ , хоть и остановились буквально перед дверью этой тройки. Если оценивать сезон в целом, то, наверное, подавляющее большинство клубов были бы довольны попаданием в шестёрку лучших команд страны. «Локомотив» — четвёртый, но по своему потенциалу, считаю, мы могли бы быть выше.

Сезон получился сложным. Уже по его ходу тренерскому штабу пришлось многое перестраивать. От рисунка игры, схемы — и до состава. Надеемся, что тот опыт, который получил тренерский штаб, игроки и клуб в целом в завершившемся чемпионате послужит фундаментом и базой для дальнейшего развития. Из положительных моментов — то, что команда смогла перестроиться по ходу чемпионата. Российские молодые игроки сейчас являются её определяющей силой. Приятно, что сегодня в интернете можно найти комментарии болельщиков, пускай они и с авансом, что на команду сейчас приятно смотреть, что за такой «Локомотив» хочется болеть. Такие оценки дорогого стоят. Но мы, подчеркну, рассматриваем это как большой аванс от нашей колоссальной армии болельщиков.