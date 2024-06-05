Сезон, который хочется забыть. «Севилья» провалилась везде, где только могла

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вчера, 09:08

Рассказываем, что произошло с крепким испанским клубом.

Одним из главных неудачников Ла Лиги стала «Севилья». Нет, андалусийцы не покинули компанию сильнейших, хотя на протяжении нескольких туров зависали в зоне вылета. Но команда ни разу не попадала в десятку и финишировала 14-й, провалилась в еврокубках, а в Кубке Испании дошла до четвертьфинала. В клубе работали три тренера, но ни один из них не добился успеха.

Быстрая отставка Мендилибара

В сезоне 2022/23 «Севилья» тоже не лучшим образом выступила в домашнем чемпионате. Андалусийцы заняли двенадцатое место — худший результат после возвращения клуба в элиту в 2001 году. Также севильцы сменили по ходу сезона двух тренеров: начинали с Хуленом Лопетеги, продолжали с Хорхе Сампаоли, а заканчивали с Хосе Луисом Мендилибаром. Но всё перевесила победа в Лиге Европы, любимом международном турнире «Севильи». После того как андалусийцы в седьмой раз выиграли второй по значимости турнир Европы и получили в качестве бонуса билет в Лигу чемпионов, кредит доверия Мендилибару был автоматически продлён. В межсезонье южанам удалось сохранить почти всех лидеров — Юссефа Эн-Несери, Лукаса Окампоса, Сусо, Маркоса Акунью, Неманью Гуделя. Были куплены защитник Лоик Баде («Ренн»), полузащитник Джибриль Соу («Айнтрахт») и нападающий Доди Люкебакио («Герта») — соответственно за 12, 10 и 10 миллионов. Не спешил уходить опытнейший капитан Хесус Навас. Кроме того, активно велись переговоры о возвращении в родной клуб легенды испанского, да что там испанского, мирового футбола Серхио Рамоса, выигравшего всё, что можно в «Реале» и сборной страны. Домашнее поражение в стартовом матче чемпионата Испании от «Валенсии» было воспринято как маленькая неприятность, которую можно пережить. На носу был Суперкубок, в котором андалусийцам противостоял победитель Лиги чемпионов «Манчестер Сити».

«Севилья» дала бой команде Пепа Гвардиолы, заставила «Сити» отыгрываться, но в серии пенальти всё же уступила. Гудель последним ударом засадил мяч в перекладину. Конечно, досадная неудача. Суперкубок севильцы выигрывали лишь раз, использовав первую попытку из семи. Возможно, болельщиков больше огорчило другое событие — отъезд в Саудовскую Аравию основного вратаря. Боно, он же Яссин Буну принял предложение саудовского «Аль-Хиляля». С одной стороны, «Севилья» выручила от продажи марокканца 21 миллион евро, но в последних сезонах Боно был важнейшим игроком команды. И его уход мог привести к серьёзным последствиям. Конечно, в бригаде оставался опытный Марко Дмитрович, были близки к успешной развязке переговоры с основным стражем ворот сборной Норвегии Эрьяном Нюландом. Проблем на последнем рубеже не должно было возникнуть.

Однако после осечки в Суперкубке «Севилья» проиграла ещё в двух матчах чемпионата Испании — в гостях «Алавесу» 3:4 и дома «Жироне» 1:2. Ноль очков в трёх турах. Худший старт невозможно было увидеть в кошмарном сне. Несколько подняло настроение возвращение на «Рамон Санчес Писхуан» после 18-летнего перерыва Серхио Рамоса. Команда взяла 7 очков в трёх следующих турах. В Лиге чемпионов две ничьих — дома с «Лансом», в гостях — с ПСВ . Но стоило андалусийцам проиграть «Барселоне» на «Камп Ноу», как президент Хосе Карлос Кармона подписал распоряжение об увольнении Мендилибара. Возможно, это решение было поспешным. Ибо зимой отставленный тренер появился в «Олимпиакосе» и помог тому добиться исторического достижения — выиграть Лигу конференций.

Алонсо, да не тот

Тренер сборной Уругвая Диего Алонсо имел богатый опыт работы в Латинской Америке. Да, с национальной командой работал недолго, но успешно — 8 побед в 12 матчах. Кроме того, дядя нового шефа в 70-е годы играл за «Севилью».

Но племянник продержался у руля команды два с небольшим месяца. Единственная победа была одержана в Кубке над любительским «Кинтанаром». В семи матчах чемпионата — пять очков, все после ничьих. В Лиге чемпионов «Севилья» проигрывала всем подряд. Уже в начале декабря стало ясно, что с Алонсо можно доиграться до серьёзных бед. Поэтому уругвайцу быстренько указали на дверь. Команда на тот момент шла на 17-м месте в Ла Лиге и в любой момент могла свалиться в зону вылета.

Спасатель Флорес

Новым тренером «Севильи» стал Энрике или, как его принято называть, Кике Санчес Флорес. Весьма именитый специалист, много кого тренировавший в Испании и не только. Наибольших успехов Флорес добился в мадридском «Атлетико» — Кубок страны, Лига Европы и Суперкубок УЕФА . Неплохо потрудился в Эмиратах, чуть менее успешно в английском «Уотфорде» и китайском «Шанхай Шэньхуа». Последним испанским клубом в карьере 59-летнего специалиста был столичный «Хетафе», из которого Кике Флореса попросили за семь туров до финиша чемпионата 2022/23.

В первом матче под руководством Флореса «Севилья» разгромила в гостях «Гранаду» 3:0. Но затем последовали четыре проигрыша подряд. Андалусийцы не упали в зону вылета только потому, что там крепко увязли «Кадис», «Гранада» и «Альмерия». Зимой третий по счёту тренер сумел вырулить в чемпионате, пожертвовав при этом Кубком. Но на финише команда выдохлась и проиграла четыре встречи подряд. В итоге только 14-е место. Так безобразно «Севилья» не выступала 24 года. Даже в домашних матчах андалусийцы проигрывали чаще, чем побеждали — 8 поражений и 6 побед. В актив сезон могут занести только Эн-Несери, забивший 16 мячей, да не стареющие Навас и Рамос, которым по 38 лет. Ещё один ветеран — Иван Ракитич, попрощался с командой и её болельщиками в январе.

В чём же причина столь бездарного выступления «Севильи», которая, повторюсь, обладала немалым потенциалом и достойна была лучшей участи? Поспешное увольнение Мендилибара? Продажа сильного вратаря? Ошибка с выбором Алонсо? Бессилие Флореса? Неизвестно. Наверное, всего понемножку. В результате же клуб из Андалусии остался без еврокубков и теперь просто обязан провести работу над ошибками.

Работа уже идёт. Клуб не стал удерживать Кике Флореса. Новым тренером назначен 49-летний Франциско Гарсия Пимента, который несколько лет был в системе «Барселоны», а в двух последних сезонах успешно работал на Канарских островах с «Лас-Пальмасом». А именно — вытащил островитян в Примеру, потом удержав их в элите. Посмотрим, что получится у него на новом месте.