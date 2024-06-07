«Спартак» потерял Промеса и уволил Абаскаля. После сложного года ждут чуда от Станковича

1717710162

сегодня, 00:42

Подводим итоги сложного для москвичей сезона.

Июль-август 2023. Абаскаль стартовал хуже, чем «Урал»

Команда из Екатеринбурга покинула РПЛ по итогам сезона. «Спартаку» тоже нечем хвастаться. Упустили шанс на финал Кубка России и не боролись с «Зенитом» за чемпионство в РПЛ . Но почти год назад начали чемпионат серией побед. Обыграли «Оренбург», «Балтику» и «Рубин». Последнего соперника разгромили в гостях. Казалось, что в этот раз всё получится. А потом съездили к «Уралу» в гости, и любимый соперник «Зенита» сломал команду Абаскаля. Странная концовка проигранного матча запустила серию неудач Абаскаля. «Спартак» уступил «Зениту» и не обыграл «Ахмат». А в начале сентября их ждал выездной матч в «Краснодаре», снова проиграли. В летних поединках прошлого сезона «Спартак» набрал 10 очков в 6 турах, отстали от неоднозначного «Урала» на три пункта. К слову, у «Динамо» тогда было всего 11 баллов, Абаскаль точно мог сражаться за титул.

Сентябрь 2023. В клубе выдали 38 млн евро на усиление

Серьезность намерений «Спартака» показали боссы клуба, которые в непростое для нефтяной отрасли время выделили 37.5 млн евро на летних новичков. Бывший скаут «Бенфики» Амарал ещё не был назначен спортивным директором «Спартака», так что футболистов подбирал Абаскаль. Гильермо попросил подписать у «Кадиса» вингера Бонгонда. Предложил забрать у ЦСКА еще одного атакующего хавбека Медину. Рябчук – молдавский левый латераль, и сербский защитник Бабич стали ещё двумя новичками прошлого лета. Причем последнего игрока ставили в списках намного ниже, чем изначальные цели в оборону вместо Джикии, с которым поссорился тренер. Но сначала «Зенит» перехватил защитника «Црвены Звезды» Эраковича, а затем «Марсель», где у «красно-белых» есть свой играющий скаут – Самуэль Жиго, не стал начинать разговор о переходе аргентинца Балерди.

Декабрь 2023. Абаскаля едва не отправили в отставку

Зря не уволили тренера раньше. Весной босниец Слишкович мог со свежим взглядом добыть больше очков для «Спартака», чем его испанский коллега. Абаскаль играл с огнем. Осенью был разгром от «Крыльев Советов» 4:0, уступали на выезде «Факелу» и «Ахмату». Проиграли «Оренбургу» в первом матче кубкового плей-офф. Хватало поводов для разговора об отставке тренера, но «Спартак» разгромил дома «Крылья Советов». Тот результат посчитали достаточным для продолжения сотрудничества. В конце года назначили спортивным директором португальца Амарала. Такой ход на время упрочил позиции испанца Абаскаля. Соседи по пиренейскому полуострову планировали усилить «Спартак» зимой, после сборов с новыми силами броситься за лидерами дивизиона. Шансы были, ведь в итоге финишировали в семи пунктах от чемпионского «Зенита». Но этот результат обеспечил уже не Абаскаль.

Март-май 2024. Без Промеса начались проблемы в атаке

Кто пустил Промеса на сборы? Даже если в ОАЭ намекнули, что не выдадут футболиста Нидерландам по закону об экстрадиции, то следовало приставить к нему персонального охранника на случай приключений. А так потеряли лидера – Промес сбежал с места дорожного происшествия и оказался под стражей. Хотя хватило голов на «Оренбург» в Кубке страны, в РПЛ «Спартак» в первых пяти матчах забил два мяча. Беззубая игра новичка Угальде – костариканского форварда подписали за 13 млн евро, усугубила ситуацию. Также увидели попытку найти баланс в обороне, где вратарь Максименко набирал форму, а защитник Бабич помогал Дуарте ошибаться реже. Зимой «Спартаку» не хватило статусных новичков в другие линии, стоило поискать зрелого полузащитника. Пропускали немного, но после поражения от «Сочи» в середине апреля Абаскаля отправили в отставку, а теперь он хочет работать в Сегунде. С решением затянули, команда потеряла веру в титулы. Даже в Кубке России умудрились проиграть в середине марта. Финишный отрезок в РПЛ не имел турнирного значения.

Июнь 2024. Менеджерам важно принять подход Станковича

Вряд ли новый наставник мягкий и покладистый человек. В бытность футболистом Станкович казался жестким, эмоциональным и знающим себе цену хавбеком. В тренерской работе предпочитает ставку на ярких важных центральных фигур, а таких людей у «Спартака» пока нет. Нужны опорник и «десятка», если хотят команду Станковича, а не Абаскаля. Даже уход Слишковича, который изначально думал работать в штабе сербского тренера, намекает на методы Деяна. Станкович хочет быть главным. И хотя у «Спартака» нет Галицкого, чтобы случился конфликт с сербским наставником, обезличенным «красно-белым» рано радоваться. Им не хватает логики действий. Интересуются Латышонком, когда заиграл Максименко – странный ход. Продажа Соболева в «Зенит» за 22 млн евро точно логичнее, так как за такие деньги можно взять новых футболистов. Будущий сезон завязан на мастерстве Станковича. Команда у «Спартака» не элитная, но и не ужасная по составу. Сербу важно убрать усредненность, а также добавить волевых побед, ведь в концовке сезона выдали серию из семи матчей без поражений. Но было поздно, всё к этому времени проиграли. Зато серия возвращает к разговору о перспективности. У «Спартака» есть деньги. Добавьте грамотный менеджмент – можно подняться выше.