Иногда они возвращаются. Легенды французского футбола вновь сыграют в элитном дивизионе

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сегодня, 00:26

Подводим итоги сезона во французской Лиге 2.

Закончился сезон во втором по силе дивизионе французского футбола. И главным итогом розыгрыша стало возвращение в элиту одного из самых титулованных клубов страны — «Сент-Этьена». И хотя десятикратный чемпион Франции занял только третье место и пробился в Лигу 1 через стык с «Мецем», повышение «зелёных» было воспринято как добрая весть. «Сент-Этьен» — это история французского клубного футбола, и его не хватало в компании сильнейших. Как и ронского дерби — матчей между «Лионом» и «Сент-Этьеном».

Трудное счастье «стефануа»

Где-то лет десять назад «Сент-Этьен» выглядел вполне благополучным клубом. «Стефануа» попадали в пятёрку сильнейших команд Лиги 1 и регулярно играли в еврокубках. С командой работал мастеровитый тренер Кристоф Гальтье. Но при этом «зелёные» ничего не могли выиграть, а рулевой призывал никуда не спешить и его не торопить. Так продолжалось лет 8 или 9, после чего руководству надоело ждать, и тренер-ждун был отправлен в отставку. При Жане-Луи Гассе «Сент-Этьен» держался, даже забирался на четвёртое место. А потом при таком опытном наставнике, как Клод Пюэль, рухнул на 17-е место. В 2022-м «зелёные» доигрались до вылета. Вернуться сразу не удалось — только седьмое место. Да и текущий сезон складывался для «стефануа» непросто.

«Сент-Этьен» начал чемпионат с двух поражений. Но после десятиматчевой беспроигрышной серии команда поднялась на второе место. И тут ни с того ни с сего серия из пяти поражений, отбросившая «зелёных» в середину таблицу. Тренер Лоран Батлес получил расчёт, поэтому из Кубка Франции «стефануа» вылетели уже при исполнявшем обязанности Лоране Юаре. В середине декабря игрокам был представлен новый наставник — 59-летний Оливье Даль'Ольо, известный по работе с «Дижоном», «Брестом» и «Монпелье». С ним дела пошли на лад. Провалов уже не случалось. Однако «Сент-Этьен» финишировал только третьим, а прямые путёвки в Лигу 1 получали только две лучшие команды. Пришлось сначала пободаться в дополнительном турнире с «Родезом» и «Парижем», а потом встретиться в переходных матчах с «Мецем», занявшим 16-е место в элите.

У себя на «Жофре Гишар» десятикратные чемпионы Франции победили со счётом 2:1. Но и в ответной встрече «Мец» взял реванш с тем же результатом. Соперникам пришлось задержаться на поле ещё на полчаса. Тренеры обеих команд уже готовили списки пенальтистов, когда не забивавший целый год Ибрахима Ваджи поразил ворота «Меца». Ничья 2:2 вывела «Сент-Этьен» в Лигу 1.

Состав «зелёных» нельзя назвать звёздным. Стоит отметить вратаря Готье Ларсоннера, известного по матчам за «Брест». Во многом благодаря ему «зелёные» пропустили меньше всех в чемпионате. В центре полузащиты выделялся 33-летний Тома Монкондьют. Самыми результативными стали Ибрагим Сиссоко и Ирвин Кардона, забившие соответственно 11 и 10 мячей. Понятно, что команда нуждается в усилении, чтобы избежать новой ссылки во второй дивизион.

Подарок для мэтра Ру

Теперь позвольте перейти к команде, занявшей первое место. Это тоже славный и популярный во Франции клуб — «Осер». Бургундцы и чемпионами становились, и Кубки брали, и футболистов в сборную поставляли. Но было это в славные времена, когда на стадионе «Аббе Дешам» трудился знаменитый тренер Ги Ру. Наш сайт писал о наиболее успешных сезонах маэстро Ру. Но великий тренер, руководивший «Осером» на протяжение 40 лет, уже 19 лет как на пенсии. А без него и бургундское прокисло.

Но в 2016-м контрольный пакет акций приобрёл китайский бизнесмен Чжу Юнь-Чже, которого чаще называют Джеймс Чжу. Последовали серьёзные инвестиции в клуб. «Осер» прибавлял с каждым годом и в 2022-м вернулся в Лигу 1 после 10-летнего перерыв. Бургундцы в переходных матчах переиграли «Сент-Этьен». Но удержаться в компании сильнейших не получилось. Дело в том, что было принято решение сократить высший дивизион с 20 команд до 18. Вылетали четыре команды. И если три аутсайдера — «Аяччо», «Труа» и «Анже» определились задолго до финиша, то за спасительное 16-е место до последнего боролись «Нант» и «Осер». Бургундцы набрали на очко меньше и были вынуждены спуститься вниз.

Но руководство клуба решило не принимать радикальных мер. Не стали трогать тренера Кристофа Пелиссье, да и состав претерпел минимальные изменения. Новичков было всего трое. Сенегальский опорник Ассане Диуссе навёл порядок в средней линии, а нападающие Адо Онаиву и Флориан Айе стали лучшими бомбардирами команды. «Осер» выиграл турнир досрочно, с отрывом в 6 очков от второго места и блестящей разницей мячей +36. Теперь надо состав сохранить. А то имеются желающие приобрести вратаря Донована Леона и центрального защитника Жубала. Неизвестно, посещал ли Ги Ру матчи любимой команды, но 85-летний тренер наверняка остался доволен игрой команды.

Парижское дерби вновь откладывается

Как и «Осер», «Анже» вернулся через год. Но если падение бургундцев весной 2023 года было несколько неожиданным, то анжуйцы вылетели по делу. Абсолютно слабейшая по всем показателям команда Лиги 1. Клуб пережил три смены тренера за сезон и покидал компанию сильнейших с довольно возрастным новичком — 47-летним Александром Дежу. Дежу сохранил свой пост и в Лиге 2. Остались в «Анже» большинство игроков. Сменился только президент. Саид Шабан передал пост своему сыну Ромену.

Дежу удалось собрать из развалин команды вполне боеспособный коллектив, который сумел ровно пройти по дистанции. Был период в начале второго круга, когда анжуйцы чередовали победы с поражениями. Но в итоге всё кончилось благополучно. «Анже» занял второе место и вернулся в Лигу 1. Сильно провёл сезон опытный бомбардир Лои Диони, в порядке был капитан, опорный полузащитник Пьеррик Капель, Ключевой фигурой в команде был алжирец Наим Бенталеб, за спиной у которого «Тоттенхэм», «Шальке», «Ньюкасл» и «Лилль». Имеются в составе сразу два тёзки Зидана, игроки сборной Алжира — огромный полузащитник Зинедин Халед и проворный фланговый игрок Зинедин Ферхат. Прилично смотрелся в воротах темнокожий исполин Яхиа Фофана, который в прошлом году принял решение играть за сборную Кот-д'Ивуара. И «Анже» вернулся в высшее общество вовсе не для того, чтоб вылететь через год.

За третью путёвку спорили «Родез» и «Париж», занявшие четвёртое и пятое место соответственно. На финише «кроваво-золотых» и парижан разделило лишь одно очко. Соперникам пришлось продолжить сезон в дополнительном турнире. «Родез» был чрезвычайно близок к победе со счетом 2:1, но пропустил на шестой добавленной минуты. Дело дошло до пенальти, и после трёх ударов столичная команда вела 2:0. Три первых удара окситанцы провалили. Но в столь сложной ситуации «Родез» сумел вырвать победу 3:2. Правда, дальше не продвинулся, уступив «Сент-Этьену» (0:2). Парижане, как вы уже поняли, лишились шансов ещё раньше. Получается, что давно ожидаемое парижское дерби — матч между «Пари Сен-Жермен» и просто «Парижем» откладывается минимум до сезона 2025/26.

И, конечно, любителям футбола будет интересно узнать о судьбе французского гранда, волею судеб скатившегося во второй дивизион. Речь идёт о шестикратном чемпионе Франции «Бордо». Увы, аквитанцы провалили этот сезон, заняв только двенадцатое место. Команда очень слабо провела первый круг. Уже в октябре был уволен главный тренер Давид Гуйон. Его место занял Альберт Риера, много где поигравший. В том числе и в «Бордо». Знающий русский язык благодаря жене сибирячке Юлии испанец немножко выправил ситуацию. Но задача по возвращению в Лигу 1 отложена до лучших времён. Кстати, «Спартак» рассматривал кандидатуру Риеры, но потом сделал выбор в пользу серба Деяна Станковича.