Soccer.ru
ГлавнаяБлогиАналитика от БК Pinnacle

Аргентина – Эквадор: прогноз и ставки от БК Pinnacle (10.06.2024)

вчера, 12:17
Аргентина – Эквадор: прогноз и ставки от БК Pinnacle (10.06.2024)

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на товарищеский матч Аргентина – Эквадор, который состоится 10 июня 2024 года

Аргентина

«Бело-голубые» на данный момент в международном рейтинге ФИФА находятся на первом месте. Освежим в памяти результаты недавних матчей с участием аргентинской сборной, чтобы спрогнозировать возможный исход будущей встречи с эквадорской национальной командой. Три матча к ряду аргентинцы обыграли своих оппонентов. Забив три гола, в сухую «Бело-голубые» одержали победу над сборной Сальвадора в товарищеской встрече.

27 марта со счётом 3:1 аргентинская сборная выиграла у национальной команды Коста-Рики.

Эквадор

«Триколор» на сегодняшний день в рейтинге ФИФА занимает 31-ое место. Вспомним несколько футбольных поединков с участием эквадорцев за последнее время. В сухую, забив пару мячей, «Триколоры» обыграли гватемальскую сборную.

24 марта со счётом 2:0 итальянцы обыграли в товарищеской встрече эквадорцев.

Котировки БК Pinnacle

  • Победит Аргентина – 1.53
  • Ничья – 4.10
  • Победит Эквадор – 7.00
  • Победит Аргентина с форой -1.5 гола – 2.43
  • Тотал голов больше 2.5 – 2.10
  • Тотал голов меньше 2.5 – 1.70

Статистика

  • Четыре победы одержали аргентинцы в пяти крайних матчах
  • За такой же период эквадорцы порадовали победами своих поклонников в двух встречах
  • С 2015 года «Триколоры» не выигрывают у «Бело-голубых».

Прогноз

В будущей встрече компания Pinnacle ставку предлагает сделать с коэффициентом 1.53 на победу сборной Аргентины. Статистика очных встреч команд подсказывает нам, что данный исход наиболее вероятный.

Все комментарии
Варвар7
Варвар7
вчера в 16:06
Ну дома аргентинцы должны одержать уверенную победу - Ф1(-1).
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 