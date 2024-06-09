Аргентина – Эквадор: прогноз и ставки от БК Pinnacle (10.06.2024)

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вчера, 12:17

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на товарищеский матч Аргентина – Эквадор, который состоится 10 июня 2024 года

Аргентина

«Бело-голубые» на данный момент в международном рейтинге ФИФА находятся на первом месте. Освежим в памяти результаты недавних матчей с участием аргентинской сборной, чтобы спрогнозировать возможный исход будущей встречи с эквадорской национальной командой. Три матча к ряду аргентинцы обыграли своих оппонентов. Забив три гола, в сухую «Бело-голубые» одержали победу над сборной Сальвадора в товарищеской встрече.

27 марта со счётом 3:1 аргентинская сборная выиграла у национальной команды Коста-Рики.

Эквадор

«Триколор» на сегодняшний день в рейтинге ФИФА занимает 31-ое место. Вспомним несколько футбольных поединков с участием эквадорцев за последнее время. В сухую, забив пару мячей, «Триколоры» обыграли гватемальскую сборную.

24 марта со счётом 2:0 итальянцы обыграли в товарищеской встрече эквадорцев.

Котировки БК Pinnacle

Победит Аргентина – 1.53

Ничья – 4.10

Победит Эквадор – 7.00

Победит Аргентина с форой -1.5 гола – 2.43

Тотал голов больше 2.5 – 2.10

Тотал голов меньше 2.5 – 1.70

Статистика

Четыре победы одержали аргентинцы в пяти крайних матчах

За такой же период эквадорцы порадовали победами своих поклонников в двух встречах

С 2015 года «Триколоры» не выигрывают у «Бело-голубых».

Прогноз

В будущей встрече компания Pinnacle ставку предлагает сделать с коэффициентом 1.53 на победу сборной Аргентины. Статистика очных встреч команд подсказывает нам, что данный исход наиболее вероятный.