Чехия – Северная Македония: прогноз и ставки от БК Pinnacle (10.06.2024)

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вчера, 13:12

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на товарищеский матч Чехия – Северная Македония, который состоится 10 июня 2024 года

Чехия

«Локомотив» на данный момент в международном рейтинге ФИФА находится на 36-ом месте. Освежим в памяти результаты недавних матчей с участием «Народной команды». В четырёх матчах к ряду «Чехи» выигрывают своих оппонентов. С разницей в один мяч «Локомотив» обыграл армянскую сборную в товарищеской встрече (2:1).

7 июня со счётом 7:1 «Народная команда» взяла верх над сборной Мальты.

Северная Македония

«Красные львы» на сегодняшний день в рейтинге ФИФА занимают 69-ое место. Рассмотрим несколько футбольных поединков с участием «Красных» за последнее время. С минимальным счётом сборная Северной Македонии уступила черногорцам в международном товарищеском матче.

3 июня со счётом 0:3 «Красные львы» проиграли хорватам.

Котировки БК Pinnacle

Победит Чехия – 1.49

Ничья – 4.50

Победит Северная Македония – 6.80

Победит Чехия с форой -1.5 гола – 2.26

Тотал голов больше 2.5 – 1.80

Тотал голов меньше 2.5 – 2.00

Статистика

Шесть побед одержали «Чехи» в десяти крайних матчах

За аналогичный период «Красные львы» обыграли своих соперников в двух матчах

С 2005 года команды не встречались на футбольном поле.

Прогноз

С коэффициентом 1.49 в предстоящем футбольном поединке компания Pinnacle ставку предлагает сделать на победу сборной Чехии. Выигрышная серия «Локомотива» продлится. «Народная команда» справится с «Красными львами».