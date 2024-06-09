Чехия – Северная Македония: прогноз и ставки от БК Pinnacle (10.06.2024)

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на товарищеский матч Чехия – Северная Македония, который состоится 10 июня 2024 года
Чехия
«Локомотив» на данный момент в международном рейтинге ФИФА находится на 36-ом месте. Освежим в памяти результаты недавних матчей с участием «Народной команды». В четырёх матчах к ряду «Чехи» выигрывают своих оппонентов. С разницей в один мяч «Локомотив» обыграл армянскую сборную в товарищеской встрече (2:1).
7 июня со счётом 7:1 «Народная команда» взяла верх над сборной Мальты.
Северная Македония
«Красные львы» на сегодняшний день в рейтинге ФИФА занимают 69-ое место. Рассмотрим несколько футбольных поединков с участием «Красных» за последнее время. С минимальным счётом сборная Северной Македонии уступила черногорцам в международном товарищеском матче.
3 июня со счётом 0:3 «Красные львы» проиграли хорватам.
Котировки БК Pinnacle
- Победит Чехия – 1.49
- Ничья – 4.50
- Победит Северная Македония – 6.80
- Победит Чехия с форой -1.5 гола – 2.26
- Тотал голов больше 2.5 – 1.80
- Тотал голов меньше 2.5 – 2.00
Статистика
- Шесть побед одержали «Чехи» в десяти крайних матчах
- За аналогичный период «Красные львы» обыграли своих соперников в двух матчах
- С 2005 года команды не встречались на футбольном поле.
Прогноз
С коэффициентом 1.49 в предстоящем футбольном поединке компания Pinnacle ставку предлагает сделать на победу сборной Чехии. Выигрышная серия «Локомотива» продлится. «Народная команда» справится с «Красными львами».